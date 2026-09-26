Ani ocet, ani jedlá soda: zanesená konvice bude jako nová, když do ní večer nalijete 1 tekutinu

Sáhnete po konvici, abyste si udělali čaj, a na jejím dně zase svítí bělavý škraloup. Octu byste se rádi vyhnuli, protože jeho pach se v kuchyni drží celé dopoledne. Jedlá soda zabere jen na tenký film. Naštěstí máte po ruce postup, u kterého nemusíte nic hlídat ani drhnout drátěnkou. Připravíte ho večer, jdete spát a ráno konvici jen vypláchnete.
Ocet zapáchá, soda na silný kámen nestačí
Ocet je asi první, co většině lidí naskočí. Vodní kámen opravdu rozpouští, má to ale dvě mouchy. První je vůně, která se v místnosti umí držet dlouhé hodiny. Druhou je opatrnost: když octa nalijete hodně nebo ho necháte působit příliš dlouho, může časem odnést topné těleso, které konvici hřeje zespodu. Právě proto výrobci spotřebičů radí používat ho s mírou.
Jedlá soda má jiný háček. Skvěle poslouží na pravidelnou údržbu a na slabší usazeniny, se silnou vrstvou vápníku si ale poradí jen zpola. Lépe funguje na zápach než na samotný kámen. Sáhnete po ní tehdy, když chcete konvici hlavně osvěžit.
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Řešením je obyčejná kyselina citronová. Koupíte ji za pár korun v drogerii i v běžném supermarketu, nezapáchá a k povrchu konvice se chová šetrně. Sama o sobě je to bílý prášek, jakmile ho ale rozmícháte ve vodě, vznikne čirý roztok. A to je přesně ta tekutina, kterou večer naléváte do konvice.
Za celým trikem stojí jednoduchá chemie. Bílý nános na dně je vodní kámen, odborně uhličitan vápenatý, který se z tvrdé vody sráží při každém ohřevu. Kyselina citronová tyto usazeniny postupně naruší a rozpustí, takže se pak dají snadno spláchnout. Oproti octu po sobě nenechává žádný štiplavý pach, jen jemnou citrusovou stopu.
Odvápnění se navíc vyplatí i finančně. Vrstva kamene funguje jako izolace mezi topnou spirálou a vodou, takže ohřev trvá déle a spotřebuje víc proudu. Výrobci spotřebičů uvádějí, že zanesená konvice si při každém ohřevu řekne i o 30 procent elektřiny navíc.
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Postup zvládne opravdu každý:
Odměřte jednu až dvě lžíce prášku na každý litr vody. Čím tlustší nános na dně vidíte, tím víc kyseliny si dovolte přisypat. Kyselinu ve vodě rozpusťte a hotový roztok nalijte do konvice. Nechte ho pracovat celou noc. Kyselina tak má klid na to, aby usazeniny v pohodě rozpustila, a vy se o nic nestaráte. Ráno kyselinu slijte a vnitřek pod tekoucí vodou důkladně opláchněte. Na závěr přidejte jedno kontrolní převaření čisté vody, kterou zase vylijete. Zbavíte se tak posledních zbytků kyseliny, aby neovlivnily chuť nápoje. Kdyby některá místa první kolo přežila, dopřejte konvici ještě jednu dávku roztoku.
Kovovým drátěnkám se přitom obloukem vyhněte. Rýhy, které po nich v povrchu zůstanou, se pro vodní kámen stanou ideálním úchytem.
Zanesenou rychlovarnou konvici zvládne díky roztoku kyseliny citronové vyčistit opravdu každý, a to i bez drhnutí drátěnkou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kdo nechce prášek, sáhne po citronu
Když zrovna kyselinu citronovou doma nemáte, poslouží i čerstvý citron. Tady máte tekutinu rovnou, bez míchání. Konvici naplňte vodou, přidejte šťávu z jednoho citronu a pár jeho kousků i se slupkou nechte plavat uvnitř. Také citron je totiž plný kyselin, které kámen rozpouštějí, a vodě navíc dodá svěží vůni. Nechte ho odstát stejně jako roztok, ideálně do rána, a pak konvici propláchněte. Kdo nemá po ruce čerstvé ovoce, zvládne totéž i s balenou citronovou šťávou.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchař na výletní lodi za 1 plavbu? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada Aby se kámen do konvice nevracel
Nejmenší starost máte s konvicí, u které se kámen nestíhá usazovat. Zbylou vodu proto po každém vaření slijte a víko nechte pootevřené, ať vnitřek dobře oschne. Stojící voda a vlhko dělají usazeninám ideální podmínky. Hodně pomůže i filtrovaná voda, ve které je rozpuštěných minerálů méně.
Jak často konvici čistit, hodně závisí na tvrdosti vody z vašeho kohoutku. Kde z kohoutku teče hodně tvrdá voda, hlásí se kámen o pozornost mnohem dřív než v místech s vodou měkčí, takže žádný univerzální interval nesedne každé domácnosti. Nejspolehlivější vodítko dává samotné dno konvice. Sotva na něm zahlédnete první bělavý film, pusťte se do čištění, dokud jde vrstva pryč snadno.
Zdroje: https://www.nkz.cz/praxe/okrasna-zahrada/vodni-kamen-v-konvici, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-vycistit-konvici-30001213.html, https://www.datart.cz/novinky/radce/jak-vycistit-rychlovarnou-konvici, https://www.expert.cz/jak-se-zbavit-vodniho-kamene-vkonvici-pomuze-ocet-ci-kyselina-citronova/, https://www.tefal.cz/blog/post/jak-odvapnit-rychlovarnou-konvici-osvedcene-domaci-metody, https://www.toprecepty.cz/clanky/2448-jak-vycistit-varnou-konvici-bez-chemie-pomuze-obycejny-ocet-citron-nebo-jedla-soda/