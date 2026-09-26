Kilo kopřiv a deset litrů vody. Po dvou týdnech kvašení vznikne hnojivo, po kterém muškáty kvetou až do prvních mrazů

Pelargonie alias muškáty patří k často pěstovaným balkonovkám. Tyto odolné a všestranné květiny jsou proslulé svým dlouhotrvajícím kvetením. Osvojte si způsob, jak jim zajistit vitalitu po celý podzim – hnojivo z kopřiv.
Síla kopřivového hnojiva
Nasbírejte přibližně jeden kilogram čerstvých kopřiv (nebo pampeliškových listů). Při manipulaci s kopřivami používejte
rukavice, abyste se vyhnuli jejich žahavým chloupkům. Poté vložte nasbíraný zelený materiál do plastové nádoby a zalijte jej přibližně deseti litry vody. Můžete použít staré víko nebo jakýkoli předmět, který může sloužit jako provizorní kryt nádoby.
Směs nechte asi dva týdny kvasit. Během této doby se nemusíte o nic starat, kromě občasného zamíchání. Je normální, že se během kvašení na povrchu vytvoří
nevzhledná a nepříliš příjemně vonící pěna. Po dokončení procesu kvašení je hnojivo z kopřiv nebo pampelišek hotové. Tekutinu jednoduše sceďte a uložte do jiné nádoby. Zdroj fotografie: Depositphotos Dovolte svým balkonovým květinám, aby vás potěšily ještě dlouho po příchodu podzimu Proč kopřivové hnojivo funguje
Kopřivové hnojivo možná během kvašení nevoní právě jako kytice růží, ale jeho účinky na vaši zahradu jsou nepopiratelné.
Bohaté na živiny: Kopřivy a pampelišky jsou plné základních živin, jako je dusík, draslík a fosfor, které jsou nezbytné pro růst rostlin a tvorbu květů. Pomalé uvolňování: Díky procesu fermentace se tyto živiny rozkládají, takže jsou pro rostliny snadno dostupné. Toto pomalé uvolňování živin zajišťuje trvalý přísun výživy pro vaše muškáty. Lepší struktura půdy: Oblíbené kopřivové hnojivo také zlepšuje strukturu půdy a podporuje mikrobiální aktivitu, čímž vytváří zdravější prostředí pro růst vašich rostlin. Zdroj fotografie: Pixabay Pokud muškáty pohnojíte osvědčeným komplexním hnojivem z kopřiv, odvděčí se květy Použití kopřivového hnojiva pro muškáty
Nyní, když máte domácí kopřivové hnojivo, je čas dodat muškátům potřebnou výživu, aby nádherně kvetly až do příchodu mrazů. Zde je návod, jak to udělat:
Smíchejte jeden díl kopřivového hnojiva s deseti díly vody, čímž vytvoříte zředěný roztok. Tím zajistíte, že rostliny dostanou správnou koncentraci živin. Tímto zředěným hnojivem muškáty důkladně zalijte. Dbejte na to, aby byla půda dobře navlhčená, ale ne přemokřená. Tento postup opakujte každé dva až tři týdny, ale nepřehnojujte. Pamatujte, že i příliš mnoho dobré věci může být škodlivé. Krása prodlouženého kvetení muškátů
Používání kopřivového hnojiva k výživě muškátů je nejen prospěšné pro tyto nádherné rostliny, ale také udržitelný a ekologický přístup k zahradničení. Kopřivové hnojivo snižuje potřebu syntetických hnojiv, která mohou poškozovat životní prostředí. A
pomoci vám může také jód.
VIDEO Jak na správnou přípravu kopřivového hnojiva
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři