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Kilo kopřiv a deset litrů vody. Po dvou týdnech kvašení vznikne hnojivo, po kterém muškáty kvetou až do prvních mrazů

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Aby vaše balkonové květiny kvetly opravdu co nejdéle, pak je musíte právě teď správně pohnojit. Pomůže vám k tomu osvědčené hnojivo.
Dopřejte muškátům na podzim správný střih, přezimují vám ve zdraví

Dopřejte muškátům na podzim správný střih, přezimují vám ve zdraví

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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