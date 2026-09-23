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Trapas před celým světem: Trump chtěl v OSN vyhodit reportérku CNN, ta ho v přímém přenosu uzemnila

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Prezidentská snaha diktovat novinářům pravidla a vyhánět nepohodlné redakce narazila v sídle OSN na nevídaný odpor. Když se Donald Trump během úterního zasedání střetl s reportérkou CNN Kaitlan Collinsovou, neudržel nervy na uzdě. Místo státnického vystupování se ji pokusil veřejně umlčet, Collinsová však jeho tvrzení odmítla a prezidentovi se postavila.
Donald Trump

Donald Trump

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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