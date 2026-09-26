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Linda Hamilton slaví 70. Největší akční hrdinka nehledala uznání, psychické problémy jí změnily život

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Celý svět ji zná jako Sarah Connor, nejzuřivější mateřskou ochránkyni v dějinách akční sci-fi, která rvala svého nenarozeného a podruhé už pubertálního syna ze chřtánu robotických Terminátorů z budoucnosti. Herečka Linda Hamilton dnes slaví 70. narozeniny a pramálo se ví o tom, jak moc zejména Den zúčtování vycházel z jejího skutečného rozpoložení, jak obě její manželství (to druhé s Jamesem Cameronem) ovlivnila její bipolární porucha nebo jak Connor zapadla do opravdu progresivní feministické škatulky až v propadáku Terminátor: Temný osud, který Hamilton hrdě utáhla ještě po šedesátce. Zdá se ostatně, že plného uznání za ikonickou kariéru se jí nikdy nedostalo.
Linda Hamilton slaví 70. Největší akční hrdinka nehledala uznání, psychické problémy jí změnily život

Linda Hamilton slaví 70. Největší akční hrdinka nehledala uznání, psychické problémy jí změnily život

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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