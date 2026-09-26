Linda Hamilton slaví 70. Největší akční hrdinka nehledala uznání, psychické problémy jí změnily život

Celý svět ji zná jako Sarah Connor, nejzuřivější mateřskou ochránkyni v dějinách akční sci-fi, která rvala svého nenarozeného a podruhé už pubertálního syna ze chřtánu robotických Terminátorů z budoucnosti. Herečka Linda Hamilton dnes slaví 70. narozeniny a pramálo se ví o tom, jak moc zejména Den zúčtování vycházel z jejího skutečného rozpoložení, jak obě její manželství (to druhé s Jamesem Cameronem) ovlivnila její bipolární porucha nebo jak Connor zapadla do opravdu progresivní feministické škatulky až v propadáku Terminátor: Temný osud, který Hamilton hrdě utáhla ještě po šedesátce. Zdá se ostatně, že plného uznání za ikonickou kariéru se jí nikdy nedostalo.
S brokovnicí v ruce a v nejprve nežádoucí společnosti robotického Schwarzeneggera si Linda Hamilton trochu vybíjela energii, kterou odmalička oplývala a s níž si v „naprosto nudné, bělošské anglosaské“ domácnosti v Marylandu často nevěděla rady. Jen těžko se odlišovala od svého jednovaječného dvojčete Leslie, která byla roztleskávačkou. „Hltala jsem knížky. Přibrala jsem, ostříhala si vlasy a řasy. Chtěla jsem být ošklivá,“ vzpomínala herečka, která si tehdy ještě neuvědomovala, že po velmi předčasném úmrtí tatínka (zemřel v jejích pěti letech) procházela jako malá depresemi. „Depresi jsem měla už od dětství, ale nikdo si toho nevšiml a ani já tehdy nevěděla, co to vlastně je. Jen jsem se cítila jiná,“ vyprávěla v roce 2005 Larrymu Kingovi.
Dětství podle svých slov měla šťastné, zároveň ji však postihovaly návaly bezdůvodného vzteku. Na střední škole se sama vyčleňovala z kolektivu a začala se přejídat. K psychologovi poprvé zašla ve dvaadvaceti letech a doufala, že jí herectví pomůže cítit se lépe. Od konce 70. let se objevovala v televizi v druhořadých sitcomech, na stříbrných plátnech debutovala roku 1982 v prostopášném thrilleru Vražedná hra, kde si svou první roli připsal také Forest Whitaker. Stres v náročném a nevděčném průmyslu ale ničemu nepomohl. „Začala jsem se opravdu hroutit,“ svěřila se později Oprah Winfrey. „Uchýlila jsem se k drogám. Začala jsem pít alkohol. V mládí jsem se hodně utápěla v kokainu. Brala jsem v podstatě cokoli, co mi mohlo dodat sebevědomí.“
Útěk před depresemi a robotem rovnou do blázince
V tom přišla poněkud ošemetná nabídka od neznámého Jamese Camerona, režiséra brakového sequelu Piraňa II: Létající zabijáci, jenž Hamilton lanařil do sci-fi projektu se směšně nízkým rozpočtem, kde téměř všichni zúčastnění byli nováčci a nejznámější tváří filmu byl „kulturista, který si hraje na herce“. Sotva třicetiletá herečka neměla moc jiných nabídek a mohla hrát něco jiného než vědkyni v plášti nebo ženu v nesnázích, jak bylo ve sci-fi převážně zvykem. Sarah Connor byla obyčejná a docela osamělá mladá žena vymetající diskotéky, kterou náhle táhne do relativního bezpečí tajemný Kyle Reese (Michael Biehn), když se jí nezastavitelná hora svalů pokusí bezdůvodně zabít. Terminátor ji přicházel zlikvidovat z budoucnosti, aby neporodila tamního vůdce lidského odboje proti vládnoucím strojům, a převzal řadu prvků ze slasherových hororů té doby, kde se ženy vyvinuly v houževnaté final girls – to ostatně platilo i pro Vetřelce a jeho hrdinku Ripley.
Nadějná příležitost v podceňovaném filmu, jehož scénář Cameron prodal za symbolický dolar, pro Hamilton přesto byla trochu frustrující. „Chtěla jsem být shakespearovskou herečkou, ale všechno se změnilo s Terminátorem.“ Po bouřlivém mládí se přestěhovala do New Yorku a začala studovat u uznávaného Leeho Strasberga, který učil také Marlona Branda a Jamese Deana. Osud ji ale svázal s bojem proti umělé inteligenci Skynet a Terminátor z roku 1984 byl ohromujícím, trikově účelným a psychologicky celkem přesvědčivým hitem. Cameron odešel režírovat pokračování Vetřelce a Hamilton si v novinách četla samou chválu. Dobová kritika oceňovala především její schopnost proměnit Sarah z vyděšené obyčejné servírky v odhodlanou přeživší, přičemž právě její zranitelnost a postupně narůstající odolnost dávaly jinak chladnému sci-fi thrilleru potřebnou lidskost.
Hamilton si téhož roku zahrála ještě v profitujícím hororu podle Stephena Kinga Kukuřičné děti, načež mohla vyhlížet zajímavé nabídky. Hollywood ji ale nevnímal jako akční hrdinku a její první následující blockbuster – prapodivné pokračování King Kong žije – byl kritickou ostudou. Herečka tak dál pracovala spíše v televizi; hostovala v seriálu To je vražda, napsala a především se upsala televizní adaptaci Beauty and the Beast s Ronem Perlmanem od stanice CBS. V té době byla provdaná za herce Bruce Abbotta (Re-Animator), s nímž čekala první dítě. Manželství se ale roku 1989 rozpadlo a Hamilton si později v médiích sypala popel na hlavu. Její bipolární porucha stále úřadovala a Abbott zažádal o rozvod s tím, že ho partnerka trýzní. S Kráskou a zvířetem kvůli těhotenství skončila a roku 1990 si zahrála leda v solidní komedii Pan Osud s Jimem Belushim. A tehdy znovu zavolal James Cameron.
Už hvězdný tvůrce dával po Vetřelcích a Propasti dohromady pokračování Terminátora. Zatímco Arnold měl přeladit do kladné polohy, Sarah čekal trochu odlišný vývoj, což ostře zrcadlilo hereččin osobní život i její preference. „Všechno to vlastně vyšlo od Lindy,“ řekl Cameron v roce 2019 Yahoo Entertainment. „Zavolal jsem jí a povídám: ‚Hele, přemýšlíme o dalším Terminátorovi.‘ A ona na to: ‚Chci být šílená.‘“ Na to byl režisér evidentně připravený a odvětil, že její postavu nechá zavřít do psychiatrické léčebny. Hamilton odpověděla: „Perfektní. Přesně to chci.“
Oběť silné filmové ženskosti
Sarah Connor se tedy ve Dnu zúčtování, tehdy nejdražší filmové produkci historie, marně pokouší zřízence psychiatrie přesvědčit, že všem se před robotí apokalypsou povážlivě krátí čas. „Pořád věděla, jaké jsou její hodnoty, jen se navenek projevovala jako šílená,“ uváděl to Cameron na pravou míru. „To, co prožila, ji muselo změnit. … Ví, že v podstatě 99 procent světové populace bude zničeno. Jaké by bylo procházet životem s vědomím, že každý člověk, se kterým se setkáte, má před sebou už jen pár let života? Člověka to poznamená.“ Její syn John (Edward Furlong) se mezitím poflakuje po arkádových hernách a následně se musí spoléhat na ochranu T–800 (Schwarzenegger), jenž s ním uniká před vyspělejším zabijákem T-1000 (Robert Patrick) a cestou také osvobodí řádně zocelenou matku.
Tentokrát diváci sledovali už esenciální akční drsňačku, čemuž odpovídala hereččina muskulatura. Hamilton absolvovala vyčerpávající trénink s izraelským instruktorem Uzielem Galem, který ji učil zacházet se zbraněmi a připravoval ji na fyzicky i psychicky náročné akční scény. „Většinu času jsem ho nenáviděla,“ vracela se k tomu smíchem. „Křičel na mě a házel po mně tenisáky, zatímco já se zavázanýma očima střílela ze zbraní. Na chvíli jsem odběhla na záchod se vybrečet, pak jsem si otřela slzy a vrátila se.“ Její proměna upevnila postavení žen v akčních blockbusterech a rozhodně ji emancipovala natolik, že tentokrát se nemusela tolik spoléhat na mužského ochránce. Pro mnohé feministické autor(k)y ale byla problematická – zpochybňovalo se například, zda ji žene mateřská láska k Johnovi, nebo žánrové vědomí jeho téměř mesiášského poslání.
Jak si v knize Cyborg Cinema and Contemporary Subjectivity z roku 2004 všimla Claudia Springer, maskulinní proměna vzhledu Sarah Connor „může být přitažlivou feministickou alternativou k bezmocným ženským postavám hollywoodských filmů… zároveň však představuje misogynní odmítnutí všeho ženského“. V roce 1991 zkrátka stále platilo, že nejjistější způsob, jak udělat ženskou postavu silnou, bylo proměnit ji v muže. A přestože Sarah Connor díky T2 dodnes platí za ultimátní drsňačku, její proměna zároveň ženám připomínala, že podle nepsaných hollywoodských pravidel nelze být zároveň ženská a válečnice. A Hamilton to zjevně pociťovala: „Od Terminátora 2 jsem se zařekla, že už nechci hrát žádné těžké role, protože už jsem měla po krk těch smrtelně vážných a silných žen.“
Cameron, s nímž se herečka dala během natáčení dohromady, ji chtěl přetavit v „ženského Bruce Willise“, ale ona prahla spíš po komediálních rolích. Brzy pochopila, že její nově nabytá hvězdná pozice producenty spíš děsí: „Měli pocit, že je sežeru zaživa. Vůbec nevěděli, co si se mnou počít.“ Sama tomu navíc příliš nepomohla. „Moje reakce na tenhle ‚úspěch přes noc‘ byla, že jsem otěhotněla s Jimem (Cameronem) a úplně zmizela z očí veřejnosti. To bylo načasování!“ S náhle všemocným režisérem, jenž si po triumfálním úspěchu T2 v kinech i u kritiky mohl vybírat, zanedlouho otěhotněla, s čímž přišly další zdravotní a psychické komplikace. Začala mít halucinace a trpěla poporodní depresí, která byla „hodně podobná psychóze“. „Nemohla jsem vyjít z domu, aniž bych si představovala, jak jsou mé děti rozřezané na krvavé kusy.“ Jejím domovem prošlo více než tucet chův, ale Hamilton měla pocit, že jedině ona dokáže své děti ochránit – něco ze Sarah v ní tedy trvale zůstalo.
Všechno, jen ne „normální“
Její kariéra byla opět hlavně televizní a volby nečekané. „Spousta lidí si myslí, že jsem neuvěřitelně zuřivá a drsná žena. Sarah Connor se mi tak trochu vryla do psychiky a už mě nikdy neopustí. Proto jsem si vybrala právě tuhle ženu – představovala pro mě dokonalou rovnováhu mezi silou a křehkostí,“ popisovala roku 1995 životopisnou roli Rosemary Holmstrom v televizním dramatu Modlitba za matku. Její hrdinka tentokrát nečelí zabijáckým strojům, nýbrž zákeřnému onemocnění AIDS. Herečka za pouhý měsíc shodila zhruba 5,5 kilogramu vypracované svalové hmoty a dietou se záměrně dostala do stavu patrné slabosti. To opět korespondovalo s jejím soukromím a vnitřním rozpoložením, jemuž divoký vztah s Cameronem neprospíval. Roku 1997 se sice za novopečeného mořského průzkumníka provdala, ale jeho nevěry (ať už pomyslně s Titanicem, jemuž se zcela odevzdal, nebo s herečkou Suzy Amis) a její nepředvídatelné chování sňatek o dva roky později ukončily – Hamilton přitom odešla s padesátimilionovým vyrovnáním (v dolarech).
„Několik let jsem byla úplně zdrcená, ale jsem strašně ráda, že už to mám za sebou. Už nikdy bych nevložila tolik energie do něčeho, co nefunguje,“ vzpomínala na druhé manželství v roce 2019, kdy také přiznala, že několik let nebyla ve vztahu. „Jsem v celibátu nejméně patnáct let. Člověk přestane počítat, protože na tom vlastně nezáleží.“ O svém vztahu s Cameronem rovněž řekla, že ztroskotal mimo jiné proto, že se „zamiloval do Sarah Connor, a ne do mě“. To platilo tak trochu pro celý Hollywood, jenž k jejím hereckým možnostem přistupoval poněkud monotematicky. „Policistky, vojákyně a lesby. To bylo v podstatě všechno, co mi tehdy nabízeli, a nic jiného.“ Když dorazila na konkurz na katastrofický projekt Rozpoutané peklo, režisér Roger Donaldson ji ostatně upozornil: „Doslova mi řekl: ‚Takovou roli jste ještě nikdy nehrála.‘ A já na to: ‚Jak to myslíte?‘ Odpověděl: ‚Normální.‘ Myslel si, že nedokážu zahrát normální ženu! Proboha! Prostě takhle mě lidé vnímali.“
Rozpoutané peklo s Piercem Brosnanem je hereččiným druhým největším mainstreamovým úspěchem po Terminátorovi, jehož třetí díl roku 2003 odmítla. Neměla ráda slávu ani hollywoodský shon, a tak vyměnila Los Angeles za ranč ve Virginii, kam se přestěhovala, aby se starala o svou matku a nevlastního otce. Po jejich smrti se přesunula do New Orleans. Ve filmech stále hrála, ale už v druhořadých a rychle zapomenutých. Raději se věnovala divadlu a televizním projektům včetně seriálů Chuck, Dívka odjinud nebo Defiance. Byla smířená s tím, že svět ji definitivně nechá plavat, když zvedla další nečekaný hovor od Jamese Camerona, tehdy tvůrce dvou nejvýdělečnějších filmů historie. Cameron už sice neměl nad rozutíkaným vývojem terminátoří série žádnou kontrolu, ale pro chystaný článek Temný osud, ignorující všechny filmy po Dnu zúčtování, sloužil jako producent. A chtěl, aby se Hamilton vrátila.
Nedoladěná franšíza a kulturní oživení
Ta nejprve s přijetím váhala. „Nebála jsem se, že zklamu fanoušky. Bála jsem se, že zklamu Sarah Connor.“ I po šedesátce se ale do příležitosti dopovědět „svůj“ příběh zakousla a znovu se pustila do tréninku. „Dala jsem do toho desetkrát víc úsilí než u druhého filmu,“ pochlubila se. Snažila se, aby její tělo působilo uvěřitelně, ale na tváři jí záleželo jinak – chtěla, aby nesla všechny útrapy své hrdinky, podobně jako její vlastní. Terminátor: Temný osud roku 2019 drtivě propadl a tvůrci přecenili zájem o franšízu, která před třemi dekádami držela prapor trikové revoluce a bavila publikum kyberpunkovými motivy. Opět drsná a pohotová Hamilton se ale v příběhu tří ženských spojenkyň dočkala možná největší chvály své kariéry.
Opět byla srdcem i duší bezpochyby smělého filmu a také kritici původních filmů ocenili, že tvůrci si tentokrát alespoň připustili jejich feministické nedostatky. Sarah konečně prochází emočně naplňujícím mateřstvím, jenže šokující zvrat ji o syna připraví a mýtus, že hrdinčin život je neodmyslitelně spjatý s mužem, rázem padne. Johnovo odstranění z jejího života tak otevřelo prostor, v němž by Sarah mohla konečně objevit vlastní ženskou lidskost, kterou dosud potlačovala. Je tedy škoda, že snímek plně nevyužil hereččinu odevzdanost a zhroucení Sarah nevěnoval víc prostoru, ať už z pohledu matky, nebo ženy, která celý život věřila, že její syn je středobodem vesmíru.
Terminátor po tomto finančním výprasku nadlouho skončil a Hamilton našla zázemí v sympatickém seriálu Vetřelec ze špitálu, v němž vydržela čtyři sezóny. Poté dle svých slov vážně pomýšlela na odchod do penze. „Několik let jsem měla vážné problémy s kyčlí a říkala jsem si: ‚Nemůžu zaručit, že budu podávat nejlepší výkon, a pokud to nedokážu, nechci být před kamerou.‘“ Jenže pro mnohé přece jenom byla ikonou 80. a raných 90. let, takže se perfektně hodila pro finálovou sérii nostalgického sci-fi seriálu Stranger Things. „Pak mému agentovi zavolali kvůli Stranger Things a zeptali se: ‚Je Linda k dispozici?‘ A on řekl: ‚Ano.‘ Ani se mě nezeptal, prostě řekl ano. Pak přišel videohovor s bratry Dufferovými, kteří nemohli být milejší. Řekli: ‚Chceme vás,‘ a to bylo vzrušující.“
Hamilton se tak krátce před sedmdesátkou ujala záporné role vojenské výzkumnice ve streamovacím megahitu, který přiváděl na scénu i další hvězdy osmdesátek včetně Roberta Englunda či Caryho Elwese. Kdyby to byla její poslední role, fanoušci by si nemohli stěžovat. Herečka ale nekončí a v postprodukci se právě nachází celovečerní životopisná komedie Trust Me, I'm a Doctor o lékaři, na něhož si ukazují prstem po smrti prestižní pacientky Anny Nicole Smith.
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Zdroje: El Pais, Gizmodo, The Spokesman-Review, Yahoo, Jewish Journal, The Hollywood Reporter