Hromadná nehoda u Hrádku nad Nisou ochromila silnici I/35 na čtyři hodiny, zranilo se osm lidí

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Hromadná nehoda u Hrádku nad Nisou ochromila silnici I/35 na čtyři hodiny, zranilo se osm lidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Hromadná dopravní nehoda zkomplikovala odpolední provoz na silnici I/35 u Hrádku nad Nisou na Liberecku. Do srážky bylo zapojeno celkem sedm vozidel a zranilo…
Nehoda_Hradecko
Zdroj:
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