První říjnové dny překvapí teplým počasím. Rozdíly mezi ránem a dnem budou velké

První říjnové dny letos příliš podzimně vypadat nebudou. Od čtvrtka do neděle se nad Českem bude pravděpodobně prosazovat velmi teplé a převážně suché počasí. Odpolední teploty se na některých místech mohou přiblížit dokonce letní teplotní hranici.
Noci ale nadále zůstanou chladné, v údolích se mohou tvořit mlhy a někde nelze vyloučit ani přízemní mrazík. Právě velký rozdíl mezi ránem a odpolednem bude jedním z typických znaků začátku letošního října.
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Kalendář už sice bude ukazovat říjen, počasí se ale na několika místech může stále ještě tvářit jako v průběhu léta. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
ve svém měsíčním výhledu počítá na přelomu září a října s výrazně nadprůměrně teplým týdnem. Slunečné a převážně suché počasí přeje procházkám i výletům. Po ránu však může být citelně chladno a místy se objeví mlhy. Foto: Magnific
Meteorologové očekávají převahu slunečných dnů a
maxima přes 20 °C. Přechodně se může objevit dokonce letní den, tedy den s maximální teplotou alespoň kolem 25 °C. Ráno tak budeme sahat po teplejší bundě, ale odpoledne už ji nejspíš potřebovat nebudeme.
Meteorologové ČHMÚ
uvádějí:
„Již koncem týdne se začne oteplovat a v následujícím týdnu na přelomu září a října dorazí babí léto s velmi teplým počasím. Tento týden bude podle očekávání silně nadnormální.“ Očekávejte velké teplotní rozdíly
Během prvních říjnových dnů by se denní maxima měla většinou dostávat nad 20 °C. V nejteplejších oblastech se mohou hodnoty pohybovat
kolem 24 až 25 °C.
Nejtepleji by mělo být zejména v nížinách a na jihu území. Chladnější mohou zůstat některé severní oblasti a severovýchod republiky, kde může větší roli hrát ranní oblačnost a mlhy.
Regionální rozdíly tak budou poměrně výrazné. Ráno pět stupňů, odpoledne skoro léto
Velmi teplé odpoledne neznamená, že bychom měli bundy definitivně uklidit do skříně. Při malé oblačnosti
budou noci poměrně chladné. Průměrná ranní minima se mají pohybovat zhruba kolem 6 až 7 °C, v některých lokalitách mohou být ještě nižší. Rána už budou připomínat podzim, během dne se ale výrazně oteplí. Právě velké teplotní rozdíly budou pro první říjnové dny typické. Foto: Magnific
V údolích a dalších chladnějších polohách se může objevit
přízemní mráz. To je důležitá informace především pro zahrádkáře, protože citlivější zelenina a pozdní úroda mohou být ranním chladem poškozeny. Deštník pravděpodobně potřebovat nebudete
Zajímavý nebude jen teplotní vývoj. Začátek října má být také poměrně suchý. Podle měsíčního výhledu ČHMÚ může být týden na přelomu září a října
srážkově výrazně chudší a existuje dokonce varianta, že na některých místech téměř nezaprší.
Právě stabilnější a sušší počasí vytvoří dobré podmínky pro výlety, práci na zahradě nebo poslední delší posezení venku. Po ránu však mohou cestování komplikovat
lokální mlhy. Podzim se zatím s nástupem chladu neunáhlí
Začátek října tak podle současných prognóz nabídne jednu z příjemnějších podob podzimu. Přes den bude mnohde nezvykle teplo, srážek má být málo a slunce dostane poměrně hodně prostoru.
Začátek října může nabídnout příjemné babí léto, kdy se odpolední teploty na některých místech dostanou výrazně nad 20 °C. Foto: Magnific
Současně ale není dobré brát hodnotu 25 °C jako předpověď pro celé Česko. Jde o
možná lokální maxima. Čím více se bude blížit víkend, tím přesněji půjde určit konkrétní teploty, oblačnost i případné regionální rozdíly. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, chmi.cz, intersucho.cz