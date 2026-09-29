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První říjnové dny překvapí teplým počasím. Rozdíly mezi ránem a dnem budou velké

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První říjnové dny letos příliš podzimně vypadat nebudou. Od čtvrtka do neděle se nad Českem bude pravděpodobně prosazovat velmi teplé a převážně suché počasí. Odpolední teploty se na některých místech mohou přiblížit dokonce letní teplotní hranici.
Začátek října překvapí. Teploty vystoupají nezvykle vysoko, rána ale ukážou druhou tvář podzimu

Začátek října překvapí. Teploty vystoupají nezvykle vysoko, rána ale ukážou druhou tvář podzimu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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