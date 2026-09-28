Zapomeňte na čokoládu. Tyto potraviny zaženou chuť na sladké lépe. Otestovali jsme to

Čokoláda, bonbony, sušenky i zmrzlina patří mezi nejoblíbenější pochutiny po celém světě. Mnozí lidé jsou na nich závislí a nedokážou si bez nich představit život. Chutě na sladké můžete poměrně snadno porazit těmi správnými potravinami. Experti na výživu v tom mají jasno a my jsme se rozhodli jejich tipy vyzkoušet.
Asi každý z nás si někdy rád pochutná na něčem sladkém. Jenže občasné potěšení se může snadno proměnit v závislost, kvůli které se cítíme špatně. Projevuje se to na nedostatku energie, zhoršené náladě, ale také na zvyšování hmotnosti a celkově horším zdravotním stavu.
Jakmile si dáte cukr, tělo chce další
Dát si sladkost a čekat, že tím uspokojíte své chutě na delší dobu, je poměrně naivní. Chuť na cukr se neustále vrací, protože jeho konzumace okamžitě
aktivuje dopaminové centrum odměn v mozku a způsobuje prudké výkyvy hladiny krevního cukru, což tělo vyhodnocuje jako rychlý zdroj energie a po chvíli vyžaduje další dávku. Jak se zbavit chutě na sladké? Ať už vás trápí ráno, odpoledne, večer nebo v noci, řešení je snadné: nahraďte je vhodnými potravinami. Foto: Magnific
Pokud tedy máte chuť na sladké, nejlepším způsobem je udělat přesný opak: vyhýbat se potravinám s velkým množstvím
přidaného cukru. Správně zvolené potraviny sníží chuť na sladké a také vám pomohou se vyhnout kolísání cukru v krvi, kvůli kterému se můžete cítit unavení nebo dokonce i mít špatnou náladu.
Experti doporučují konzumovat několik zdravých potravin, které pomohou snížit chuť na sladké a současně se cítit dobře. My jsme se v redakci rozhodli to vyzkoušet na vlastní kůži. Několik týdnů jsme proto místo sladkostí jedli níže zmíněné potraviny a ke každé z nich jsme napsali, jestli to skutečně funguje, případně jaké se dostavily účinky.
Hrozny
Jsou velmi sladké a obsahují spoustu přírodního cukru (pomalejší vzestup cukru v krvi), takže se doporučují jako alternativa místo sladkostí. Obsahují navíc zhruba 1,5 g vlákniny na 100 gramů, což sice není moc, ale je to lepší než nic.
Jak to bylo v praxi: Hrozny se v našem testu ukázaly být tou nejlepší náhradou sladkostí. Jsou velmi sladké, obsahují hodně vody a velmi dobře se jí u práce i u seriálu. Miska hroznů vás zasytí, dodá vitamíny a chuť na sladké úplně zažene. Zobat po večerech hrozny vám pomůže víc, než možná tušíte. Toto sladké ovoce navíc zasytí. Foto: Magnific Jablko s mandlovým máslem
Spojit ovoce a oříškové máslo nabité zdravými tuky je ideální kombinace pro zahnání chutí na sladké, doplnění zdravých tuků, energie a dodání pocitu sytosti na delší dobu. Mandlové máslo obsahuje bílkoviny, tuky a vlákninu a ve spojení s jablkem má nespočet pozitivních účinků na tělo.
Jak si svačinka vedla v testu: Dokonalá dobrota, která tělu dodá spoustu cenných látek a zažene chuť na sladké. Tato kombinace není tak sladká jako třeba hrozny, ale svůj účel rozhodně splní. Jedinou nevýhodu jsme zaznamenali v tom, že se při jezení ušpiníte, takže se hodí spíš ke sledování seriálu než ke čtení knížky. Toust s arašídovým máslem a medem je pořádně sladká dobrota. Po něm si na čokoládu ani bonbony už nevzpomenete. Foto: Magnific Toust s arašídovým máslem a medem
Opečený toust (případně jiný kousek pečiva) s arašídovým máslem a medem slibuje snížení chuti na sladké a zároveň tělu dodá určitou dávku živin. Dokonce i med má nižší glykemický index než sladkosti, takže nehrozí kolísání energie.
Jak si toust vedl v praxi: Když jsme měli neodolatelnou chuť na něco sladkého, toust s arašídovým máslem a medem perfektně splnil svůj účel. Měli jsme pocit, že jíme pořádně nezdravou pochoutku, ale nebylo tomu tak. Vyzkoušeli jsme ho nahradit také mandlovým máslem a tato varianta byla chuťově ještě lepší. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, Health.com, nzip.cz (1), (2), vlastní zkušenost redaktorů