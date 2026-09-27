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Probudím se ve dvě ráno a do minuty zase spím: 30sekundový trik mi zachránil spánek

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Probudit se uprostřed noci a nedokázat znovu usnout i přesto, že za pár hodin musíte vstávat. To je realita, kterou alespoň jednou zažil snad každý. Někteří se probouzí v noci tak často, že chodí spát se strachem. Jak se při nočním probuzení rychle ukolébat k ničí nerušenému odpočinku? Odborník má snadné řešení.
Probudím se ve dvě ráno a do minuty zase spím: 30sekundový trik mi zachránil spánek

Probudím se ve dvě ráno a do minuty zase spím: 30sekundový trik mi zachránil spánek

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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