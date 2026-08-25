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Provazník Huber přišel o hlavu, neměl psát Luciferovi

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Připomeňme si pochmurný a v důsledku dojemný příběh jihlavského provazníka Augustina Hubera, který před 435 lety právě v těchto dnech připravil o klid celé město. Všichni lidé až na výjimky v té době věřili v Boha a najednou letěla od domu k domu zvěst, že někdo volá o pomoc samotného vládce pekel Lucifera. Za takový čin bylo tehdy upálení či stětí, neboť nebylo radno žertovat s pekelnými mocnostmi.
Morový sloup byl postaven na Horním rynku jihlavského náměstí roku 1690 v místech, kde stával v časech procesu s Augustinem Huberem středověký pranýř.

Morový sloup byl postaven na Horním rynku jihlavského náměstí roku 1690 v místech, kde stával v časech procesu s Augustinem Huberem středověký pranýř.

Zdroj: archiv Stanislava Jelínka (reprofoto)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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