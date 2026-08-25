Hvězda Ulice v porotě Muže roku: Sára Korbelová vítěze trefila na první dobrou!

Nováčkem v porotě finále Muže roku 2026 byla mladá herečka Sára Korbelová. Oliver Laryea a jeho patronka Sára Korbelová. V porotě Muže roku bylo veselo - Denisa Pfauserová, Martin Schreiner a Sára Korbelová Oliver Laryea nakonec skončil na druhém místě. Muž roku 2026: Michaela Salačová, Jitka Kocurová, Alex Mynářová, Sára Korbelová Muž roku 2026: Man of the World Czech Republic Jan Sumarta, 3. Muž roku 2026 – Mister of the Globe Czech Republic David Ryba, Muž roku 2026 - Mister Friendship International Czech Republic Jakub Bolek, 2. Muž roku 2026 - Mister International Czech Republic Oliver Laryea a Man of the Year Czech Republic Tomáš Valinský Vítězové soutěže Muž roku 2026 s Davidem Novotným Muž roku 2026: Jan Bendig, Natálie Grossová, Amélie Pokorná Zedníčková, Tereza Mátlová, Michaela Tomešová, Denisa Pfauserová Muž roku 2026: Regina Řandová, Michaela Dolinová, Alena Wilson Muž roku 2026: Barbora Mottlová, Alex Mynářová Muž roku 2026: Vzácní hosté viceprezident Hospodářská komora České republiky Radek Jakubský, starosta města Náchod Jan Birke, ministryně Alena Schillerová, poslankyně Jana Berkovcová Muž roku 2026: Oliver Laryea, Jakub Ryba, Daniel Maldonado Muž roku 2026: David Novotný se zdravil s modelkou a podnikatelkou Jitkou Kocurovou. Muž roku 2026: Saskia Burešová převzala kytici ke svým kulatinám. Muž roku 2026: Standa Hložek se synem Matyášem. Ten byl Mužem roku v roce 2017 Svým vystoupením Heidi Janků dodala promenádě mladých, sympatických mužů pořádný šmrnc.
Absolutní nováčkem v porotě finále Muže roku 2026 byla mladá herečka Sára Korbelová. Soutěž dosud neznala, předchozí ročníky nesledovala, a tak si letošní finále soutěže mužské krásy a sympatií užila zcela bez předsudků „Řekla jsem si, že by to mohl být zábavný večer, a nebyla jsem zklamaná. Soutěž jsem nikdy nesledovala a šup, jsem rovnou v porotě. Byla jsem sice patronkou jiného finalisty, ale vítěze jsem tipla dobře,“ usmívala se Sára.
Přiznala, že u mladých mužů jí spíš záleží na povaze než na vzhledu. „Většinou jako první registruji jakousi auru toho člověka, pocit, který ve mně vyvolává. Až potom si všímám, jaké má oči, figuru nebo úsměv,“ přiznala herečka.
Sáru znají diváci například ze seriálů Ulice nebo Kamarádi či ze sci-fi pohádky Princezna zakletá v čase. V divadle ji ale neuvidí. „Byla jsem dlouho v Divadle Na Vinohradech. Od 12 let jsem tam hrála v company a nyní je mi 24. Už jsem cítila, že je potřeba jít jiným směrem. Občas mi divadlo chybí, ale mám pocit, že jsem se našla víc před kamerou. Třeba se zase někdy vrátím,“ uvedla Sára Korbelová po finále soutěže Muž roku 2026, kde deset sympatických finalistů usilovalo o prestižní titul Muž roku 2026. Zvítězit však mohli jen někteří a porota složená z osobností uměleckého a veřejného života rozhodla následovně: Titul Muž roku 2026 - Mister Friendship International Czech Republic získal Jakub Bolek (č.2) Titul 2. Muž roku 2026 - Mister International Czech Republic získal Oliver Laryea (č.4) Titul 3. Muž roku 2026 – Mister of the Globe Czech Republic získal David Ryba (č.7) Ceny prezidenta soutěže Davida Novotného převzali: Man of the Year Czech Republic Tomáš Valinský (č. 9) Man of the World Czech Republic Jan Sumarta (č.5) Divácký titul Borec Trenýrkárny si z internetového hlasování této české značky odnesl Daniel Maldonádo (č.3) Mezi osobnostmi, které se staly patrony jednotlivých finalistů či zasedly v porotě, se objevily známé tváře z uměleckého a společenského světa, například Jana Fabiánová, Denisa Pfauserová, Jitka Sedláčková, Sára Korbelová, Michaela Salačová, Alex Mynářová, Jitka Kocurová, Amélie Zedníčková, Bára Mottlová, Michaela Dolinová, starosta města Náchod Jan Birke, ministryně Alena Schillerová a další. Zaplněnému divadlu Dr. Josefa Čížka v Náchodě zazpívali: Michaela Tomešová, Natálie Grossová, Jana Fabiánová, Stanislav Hložek a Matyáš Hložek, Heidi Janků, Jan Bendig a Tereza Mátlová. Moderace slavnostního večera se zhostili Lenka Špillarová a Karel Voříšek.
Prezident soutěže David Novotný byl spokojený. „Finálový večer proběhl podle mých představ. Myslím, že se diváci bavili a porota zvolila ty správné Muže roku, kteří nás budou reprezentovat také na světových soutěžích. Jsem rád, že jsme sbírkou opět podpořili Stacionář Nona v Novém Městě nad Metují a Nadační fond Šťastná hvězda. Děkuji týmu za skvělou spolupráci v průběhu společenského večera a musím poděkovat také sponzorům, kteří moji soutěž podporují, bez nich by se Muž roku nemohl konat,“ uvedl David Novotný a pozval všechny přítomné na příští, již 28. ročník Muže roku. Zdroj: Aplausin.cz