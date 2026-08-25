Poláci houfně skupují tyto porcelánové hrnky z dob ČSSR. V Česku leží zaprášené na půdách, přitom mají hodnotu i 13 000 Kč

Modrobílý hrnek, který dnes zabírá místo v krabici někde na půdě, patřil kdysi k základní výbavě téměř každé kredence. Málokdo tehdy tušil, že se z obyčejného kusu nádobí jednou stane vyhledávané zboží. Sběratelé po něm dnes pátrají i za hranicemi. Než takový hrnek pošlete do kontejneru, vyplatí se vědět, co vlastně držíte v ruce.
Sháňka po starém porcelánu přeskočila hranice
Retro a vintage bydlení táhne a spolu s ním roste i cena starého porcelánu. V Polsku zažívá sbírání nádobí z dob minulého režimu v posledních letech opravdový rozmach. Tamní sběratelé oceňují ruční práci, poctivé zpracování i nostalgii a kousky z limitovaných sérií mizí z inzertních portálů během chvíle.
Sběratelé v Polsku shánějí i porcelán z českých dílen. Modrobílé nádobí se prodává v tamních obchodech a poptávají ho i sběratelé z dalších zemí. Věci, které u nás roky ležely bez povšimnutí, tak dostávají druhý život v cizích vitrínách.
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Řeč je hlavně o cibuláku, porcelánu s charakteristickým modrým vzorem, který za socialismu stál skoro v každé domácnosti. Málokdo ale ví, že s cibulí nemá jeho výzdoba nic společného. Ornament tvoří stylizovaná granátová jablka, pivoňky, broskve a bambus, převzaté z čínských předloh přes saskou Míšeň. Evropanům kresba připomínala baňatou cibuli a lidová přezdívka se ujala natolik, že porcelánu zůstala dodnes.
Výrobu cibuláku rozjela roku 1885 porcelánka v Dubí u Teplic. Ta funguje dodnes pod názvem Český porcelán a platí za hlavního výrobce pravého cibuláku. Vzor se přenáší ocelotiskem, drobnosti malířky dodělávají ručně a modrá barva vystoupí až při posledním výpalu díky kobaltu. Nejstarší dubské kusy nesly zespodu jméno Meissen a vlastní tovární značku dostal cibulák až později.
Zázračné sumy padnou jen za výjimečné kusy
Titulky slibují závratné částky, realita bazarů je ale mnohem střízlivější. Drtivá většina běžných sériových hrnků a talířů z Dubí má hodnotu jen několik set korun a přes tisíc korun se dostane málokterý. Kdo čeká, že mu jeden obyčejný hrnek pokryje splátky, bude nejspíš zklamaný.
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Jinak je to u vzácných kusů a kompletních souprav v dobrém stavu. Žádané československé servisy se v posledních letech na aukcích vydražily za tisíce až desetitisíce korun a ty nejžádanější se vyšplhaly i přes 13 000 korun. Šestidílná souprava oblíbeného vzoru Elka se prodala za 12 000 korun a ručně zdobené a zlacené servisy se dostaly ještě výš, padají za ně i částky přes 40 000 korun.
Cenové rozpětí shrnuje následující tabulka:
Typ kusu Přibližná hodnota Běžný sériový hrnek nebo talíř z Dubí několik set korun Poškozený kus ještě méně Kvalitní značená souprava v dobrém stavu několik tisíc korun Žádaný návrhářský servis nebo vzácný kus přes 12 000 korun Ručně zdobené a zlacené soupravy i přes 40 000 korun O ceně rozhoduje jediný detail na dně
Nejcennější informaci najdete na spodní straně hrnku. Drobná značka vypálená pod glazurou prozradí výrobce i přibližné stáří a právě podle ní se pozná, jestli máte v ruce běžnou sérii, nebo poklad:
Přečtěte si také: Ani cibule, ani česnek. Do nejlepší pomazánky patří 1 surovina, kterou většina lidí hází do koše pravý dubský cibulák nese korunku, úplně nejstarší a nejdražší kusy ruční míšeňské výroby nesou zkřížené meče, cibulový vzor vyrábí i porcelánka Thun a jeho varianty bývají levnější.
Značka ovšem není všechno. Sběratele zajímá stav, kompletnost sady i vzácnost daného vzoru. Každý oťuk na okraji, vlasová prasklina nebo lepené ouško cenu výrazně srazí. Hodnotu mají i kusy z dalších českých porcelánek, od Thunu z Klášterce nad Ohří po nejstarší tuzemský závod v Horním Slavkově. Výrobce pomohou určit veřejné rejstříky porcelánových značek.
O hodnotě starého porcelánu rozhoduje značka na dně i celkový stav kusu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Než hrnek vyhodíte, otočte ho dnem vzhůru
Každý starý kus se vyplatí nejdřív prohlédnout, teprve pak zvažovat koš. Podívejte se na značku, zkontrolujte, jestli hrnek nemá praskliny, a projděte skříně, zda se nedochovala celá sada. Odřený hrnek ze sériové výroby zůstane spíš vzpomínkou, dobře zachovaný značený kus nebo kompletní servis vás ale může mile překvapit. Nadějný nález zkuste nabídnout na některém z aukčních portálů, kde se dnes potkávají sběratelé z Česka i okolních zemí.
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Zdroje: https://www.dotyk.cz/lifestyle/stare-porcelanove-nadobi-sberatele-vykup-cena/, https://www.royalcrystal.cz/advisor/originalni-cibulak-vs-falesny-cibulak-co-by-jste-meli-vedet, https://nowosci.com.pl/porcelana-prl-naczynia-z-lat-60-70-80-warte-fortune-ile-trzeba-zaplacic-w-2025-roku/ar/c9-18907791, https://www.antikpraha.cz/znaceni-porcelanu, https://cs.wikipedia.org/wiki/Cibulák, https://www.kudyznudy.cz/aktuality/cibulak-slavny-porcelan-s-cibulovym-vzorem-je-na