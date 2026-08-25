Hořký dozvuk působivé Hasičské fontány ve Žďáru. Z přívěsu někdo ukradl foukač

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Hořký dozvuk působivé Hasičské fontány ve Žďáru. Z přívěsu někdo ukradl foukačPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Lidé ve Žďáru nad Sázavou byli v pátek 21. srpna svědky působivé show nazvané Hasičská fontána. Konala se na Pilské nádrži. Atraktivní podívaná má nyní hořký dozvuk.
Ilustrační foto
Zdroj: Požární ochrana města Žďár nad Sázavou
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