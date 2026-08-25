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Hořký dozvuk působivé Hasičské fontány ve Žďáru. Z přívěsu někdo ukradl foukač

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Lidé ve Žďáru nad Sázavou byli v pátek 21. srpna svědky působivé show nazvané Hasičská fontána. Konala se na Pilské nádrži. Atraktivní podívaná má nyní hořký dozvuk.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Požární ochrana města Žďár nad Sázavou
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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