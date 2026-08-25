Krainová hejtrům: Jste trpaslíci, zkuste být aspoň trochu obry. Pak dodala větu, kterou si mnozí vzali osobně

Modelka Simona Krainová je v ráži, tedy pokud jde o sociální sítě. VIP život zaznamenal, že koncem června byl na stole spor s učitelkou, která komentovala oční vadu jejího syna. O tři týdny později přišla přestřelka s Dominikou Mesarošovou kvůli neoholenému podpaží. A nakonec zveřejnila
příspěvek, který už nemířil na konkrétního člověka, ale na celou kategorii lidí. Krainová v něm oslovila všechny, kdo chodí na cizí profily radit s výchovou dětí, hodnotit vzhled, vlasy, filtry nebo obličej. Nazvala je „internetovými trpaslíky“ a vyzvala je, aby byli „aspoň trochu obry“. Ne počtem sledujících, upřesnila. Charakterem.
Příspěvek začínal řečnickou otázkou směřovanou k lidem, kteří tráví čas komentováním cizích životů. Krainová v něm opakovala svůj dlouhodobý postoj: konflikty nezačíná, jen vrací úder. Citovala babiččino pravidlo:
„ a prezentovala se jako někdo, kdo nechodí na cizí profily soudit cizí těla ani děti. Jenže závěr příspěvku posunul celou věc jinam. Věta Když nemáš co hezkého říct, tak drž hubu,“ „Nenechte si nikdy strčit vlastní koule do zadku“ a navazující pasáž udělala z každého, kdo soudí cizí životy, součást jedné „bandy lůzrů“. Právě tady se obrana proměnila v plošný protiútok. Tři týdny, dva konflikty, jeden manifest
Časová osa léta 2026 ukazuje, jak se tlak stupňoval:
30. června – vyhrocení sporu s učitelkou Karolínou Smolařovou. Ta podle vlastní pozdější výpovědi u Nory Fridrichové napsala pod dovolenkovou fotku komentář o tom, že by Krainová měla spíš řešit synovu oční vadu. Krainová to vyhodnotila jako útok na dítě, zveřejnila identitu autorky a zapojila právníky. 20.–21. července – Dominika Mesarošová sdílela záběr Krainové s poznámkou „Sponzorováno národním parkem“ k neoholenému podpaží. Krainová jí vrátila, že ji víc odpuzuje malichernost a potřeba shazovat jiné ženy. 22. července – instagramový příspěvek s prostředníčky. Už ne reakce na jednoho člověka, ale manifest proti anonymnímu komentování cizích životů.
Dva zásahy do oblastí, které Krainová opakovaně označuje za nepřijatelné (děti a tělo), přišly v rozmezí tří týdnů. Výsledkem nebyl další blok nebo smazaný komentář. Byl jím veřejný výbuch.
Proč tentokrát jinak
Krainová přitom není nováček v boji s hejtry. Už v roce 2023 v rozhovoru pro
iGlanc mluvila o tom, že by ráda zbavila anonymní komentátory anonymity, uvažovala dokonce o tom, že jejich jména dá na merch. Hejty na děti mazala a autory blokovala. V květnu přiznávala, že „není z plechu“ a že ji nejvíc mrzí rady od výrazně mladších žen. Červencový příspěvek je ale stylově jinde. Vulgarita, prostředníčky na fotce, zobecnění na celou skupinu lidí. Dřívější strategii „blokovat a mazat“ nahradila strategie „pojmenovat a udeřit zpátky“. Zdroj fotografie: Nextfoto Podpora i odpor, a širší čísla
Reakce přišly z obou stran. Krainová sama dřív mluvila o „obrovském množství podpory od žen“, veřejně se jí zastávala influencerka Aneta Chovanová. Současně se v diskusích objevily silně odmítavé hlasy, ne nutně od hejterů, ale od lidí, kteří se v jejím zobecnění poznali a
nesouhlasili s tím, že je někdo řadí do „bandy lůzrů“. Nejde přitom o izolovaný problém jedné celebrity. Podle dat Eurostatu z roku 2025 narazilo na nepřátelské a ponižující zprávy online 42,3 % internetových uživatelů v EU.
Český statistický úřad upozorňuje, že polovina mladých lidí v Česku se na internetu setkala s nepřátelskými příspěvky. Studie publikovaná letos ve Frontiers in Education na vzorku téměř 43 tisíc českých adolescentů potvrzuje, že online agrese je v tuzemském prostředí hluboce zakořeněná.
České celebrity přitom volí různé strategie. Patricie Solaříková veřejně pojmenovává bodyshaming. Veronika Arichteva zveřejnila urážlivou zprávu a sklidila podporu kolegů. Krainová zvolila nejtvrdší variantu: vulgaritu, zobecnění a výzvu k sebereflexi v jednom balení.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová