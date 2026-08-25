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Krainová hejtrům: Jste trpaslíci, zkuste být aspoň trochu obry. Pak dodala větu, kterou si mnozí vzali osobně

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Simona Krainová zveřejnila na Instagramu příspěvek s prostředníčky na fotce a textem, který překročil její dosavadní hranice obrany proti hejterům.
Krainová hejtrům: Jste trpaslíci, zkuste být aspoň trochu obry. Pak dodala větu, kterou si mnozí vzali osobně

Krainová hejtrům: Jste trpaslíci, zkuste být aspoň trochu obry. Pak dodala větu, kterou si mnozí vzali osobně

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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