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Karel Vágner promluvil o Simoně Krainové. Se snachou se skoro nevídá, její svět je mu prý úplně cizí

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Hudební producent Karel Vágner st. přiznal, že se se snachou Simonou Krainovou téměř nestýká. Důvod ale nemusí být ten, který čekáte.
Karel Vágner promluvil o Simoně Krainové. Se snachou se skoro nevídá, její svět je mu prý úplně cizí

Karel Vágner promluvil o Simoně Krainové. Se snachou se skoro nevídá, její svět je mu prý úplně cizí

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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