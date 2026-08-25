Karel Vágner promluvil o Simoně Krainové. Se snachou se skoro nevídá, její svět je mu prý úplně cizí

Když Karel Vágner st. v srpnovém rozhovoru otevřeně popsal svůj vztah ke snaše, znělo to na první poslech jako odcizení. Se Simonou se skoro nevídá, její profesní svět je mu cizí. Jenže kdo zná fungování rozvětvené rodiny Vágnerových, ví, že tenhle odstup není nový ani dramatický. Je to spíš modus operandi klanu, který se nikdy nescházel u jednoho stolu, a pravděpodobně ani nebude.
Rodina, která funguje po větvích
Karel Vágner st. má šest dětí ze tří vztahů. Karla ml., Jakuba, Josefa, Terezu, Annu a Barboru. Už v roce 2019 nejmladší syn Josef pro
Super.cz popsal, že se všech šest sourozenců nikdy nesešlo u jednoho stolu. Otec rodinu „objíždí“ po jednotlivých kruzích, jednou navštíví jednu větev, podruhé druhou. Společný vánoční stůl nebo rodinná oslava v plné sestavě? To u Vágnerových neexistuje.
V takovém nastavení je logické, že kontakt tchána se snachou z jiné větve bývá řídký. Nejde o výjimku jménem Simona. Jde o pravidlo jménem Vágnerovi.
Odstup starý přes patnáct let
Současný výrok Karla Vágnera st. nepřichází z ničeho nic. Už v roce 2009 pro Aha! uvedl, že se se synem Karlem často nevídá, ale zdůraznil:
„Není mezi námi rozepře.“ O tři roky později, v roce 2012, o Simoně mluvil překvapivě vřele, řekl, že je „strašně rád, že zrovna ona je jeho snacha“. Zdroj fotografie: Nextfoto
Ve stejném roce Simona pro
Novinky.cz popsala, že Karla ml. nikdy neviděla prezentovat se s „Vágnerovic rodinným klanem“ a že o otci moc nemluvil. To bylo před třinácti lety. Dnešní obraz je prakticky totožný, jen se mezitím Simonin profesní svět rozrostl do rozměrů, které generační propast ještě prohloubily. O to koneckonců vypovídá i jeho prohlášení: „Já se s ní moc nevidím. Já se vždycky vidím s kluky, ona má svůj byznys a svůj svět, se kterým nemám vůbec nic společného. Já se vidím s nejstarším synem Kájou, je šikovný, vystudoval ve Spojených státech, s muzikou nemá vůbec nic. Nejhorší, čeho se můžu dočkat by bylo, kdyby zazpíval, ale zase je to daleko lepší byznysmen než jsem já.“ Vesmír jménem Simona
Co přesně je Karlu Vágnerovi st. cizí? Nejspíš kompletní podnikatelský ekosystém, který Simona s manželem vybudovali. Nejde o pár instagramových spoluprací. Jde o portfolio, které Karel ml. v rozhovoru pro
Newstream koncem roku 2024 popsal v konkrétních číslech: Beauty by Simona, řady péče o pleť a vlasy, 22 prodejních míst BySimona, vlastní fashion kolekce Šperky, kolekce Glow, Le Soleil a classic by Simona pro Klenoty Aurum, zhruba 55 prodejen Brýle, sluneční i dioptrické, 55 prodejních míst Poké by Simona, nejnovější vstup do food segmentu, spuštěný na jaře 2026
Pro osmdesátiletého hudebního producenta, který celý život žil hudbou, televizí a estrádou, je tohle skutečně jiný vesmír. Ne nepřátelský. Prostě jiný.
Bublina pro dva
Simona a Karel ml. svůj model otevřeně popisují jako „rodinnou bublinu“. Ve společném rozhovoru pro WHAT news koncem roku 2025 mluvili o vztahu, ve kterém splývá partnerství, rodičovství i byznys. Pracují spolu, cestují spolu, vychovávají spolu syny Bruna a Maxe. Autonomie páru je záměrná, ne vynucená okolnostmi.
Tohle není příběh o tchánovi, který snachu odmítá. Karel Vágner st. o Simoně ve starších výrocích mluvil s respektem i sympatií. Spíš je to příběh o dvou světech, které se potkávají jen občas, a oběma stranám to zjevně vyhovuje.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová