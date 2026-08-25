Po modlitbě k Jezulátku přišel s další bizarní žádostí: Andrej Babiš se znovu znemožnil vlastním videem

Andrej Babiš se ke svému Pražskému Jezulátku vrátil překvapivě rychle. Sotva doznělo první video, už má další prosbu.
Už první video Andreje Babiše, v němž se radoval ze své úspěšné modlitby k Jezulátku za déšť, vyvolalo neuvěřitelné reakce lidí. Na In-Lifestyle nás na tom nezaujala jen samotná kuriozita ze sociálních sítí, i když nutno uznat, že ta má cosi do sebe. Ale spíš nás dostala rychlost, s jakou se z politického sdělení stane internetový motiv, který si pak lidé upravují po svém, a původní záměr jde trochu stranou.
Od prosby o déšť k prosbě o míru s počasím
Ve stories na svém Instagramu Babiš po předchozí modlitbě za déšť znovu ukázal figurku Pražského Jezulátka a s nadsázkou líčil, že mu už od rána domlouval. Nové přání znělo trochu konkrétněji: ať prší, ale ne formou velkých průtrží mračen. Tato věta u lidí vyvolala nejvíc ohlasů, protože přišla ve chvíli, kdy se v části Česka řešily škody po silných bouřkách.
Je totiž fakt, že o víkendu se na mnoha místech republiky počasí hodně nahlas ozvalo a i hasiči museli řešit spoustu výjezdů. Babiš tedy reagoval na situaci, kdy se déšť, původně vítaný kvůli suchu, během pár hodin změnil v potíž. Počasí se zkrátka do jedné kampaně ani do jedné věty moc dobře zavřít nedá.
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Z Jezulátka se snadno stane celý politický příběh
Celá věc kolem Babišových proseb a modliteb se stala v posledních dnech virální. Tady je ale podle nás dobré trochu přibrzdit. Sociální sítě mají jednu nepříjemnou vlastnost: velmi rychle zjednoduší člověka na jeden výrazný moment. A čím je bizarnější, vtipnější nebo snadněji napodobitelný, tím větší šanci má přežít. Z politika se tak může během několika hodin stát „ten s Jezulátkem“, i když jeho skutečná práce samozřejmě probíhá úplně jinde.
Babišovi lze vytýkat, že podobnými videi sám vytváří prostor pro parodii a že některá jeho sdělení působí až dětinsky. To je legitimní kritika. Stejně tak ale není fér z jednoho virálního videa automaticky vyvozovat, že právě tak vypadá jeho přístup k celému problému. Politická práce kolem sucha, vody nebo zemědělství se totiž odehrává v jednáních, na ministerstvech, v rozpočtech a v opatřeních, která nejsou zdaleka tak atraktivní jako Jezulátko před kamerou.
Možná je to ostatně jeden z paradoxů dnešní politiky. Politik, který komunikuje příliš vážně, může působit odtažitě. Ten, který mluví jednoduše a s nadsázkou, zase riskuje, že se z jeho sdělení stane meme a půl národa to prohlásí ze „nesmysl“. U Babiše je navíc tento způsob komunikace dlouhodobě výrazný, takže není divu, že ho pak někteří přestávají brát vážně.
Jenže mezi „je to směšné“ a „nic nedělá“ je velký rozdíl. A ten bychom neměli při hodnocení politiky ztrácet ze zřetele. Klidně se můžeme smát Jezulátku, připomínat Babišovi jeho poněkud svéráznou komunikaci a říkat, že některá jeho videa jsou jednoduše hloupoučká. Zároveň bychom ale měli být schopni oddělit způsob, jakým politik své téma prodává na sociálních sítích, od toho, co kolem něj skutečně dělá. Jedno totiž automaticky nevypovídá o druhém.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Po modlitbě přišel s další bizarní žádostí: Andrej Babiš prý Jezulátku od rána domlouval byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.