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Andrej Babiš terčem drsné kritiky kvůli prosbě o déšť: Známý influencer o něm natočil video, které ovládlo internet

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Bývalý youtuber Jirka Král připomněl Andreji Babišovi jeho vlastní video s Jezulátkem ve vlastní ironické reakci.
Fotografie Andreje Babiše

Fotografie Andreje Babiše

Zdroj: Foto: Nextfoto, Andrej Babiš na setkání k 8. výročí televize XTV, Xaver Live a Radio Xaver
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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