Andrej Babiš terčem drsné kritiky kvůli prosbě o déšť: Známý influencer o něm natočil video, které ovládlo internet

Bývalý YouTuber Jirka Král připomněl Andreji Babišovi jeho video s Jezulátkem ve vlastní ironické reakci.
Premiér nedávno říkal ve svém videu, že se za déšť modlil, děkoval Jezulátku, a neskrýval radost z toho, že konečně zapršelo. Po pátečních lijácích, které už na některých místech znamenaly i komplikace, nicméně přišla reakce z prostředí sociálních sítí. Krátká, jasná a k Babišovi nijak šetrná. A nebyla jenom jedna, jak jsme si na In-Lifestyle všimli.
Králův vzkaz dorazil ve chvíli, kdy se Babišovo video začalo vracet zpátky
Kdysi jeden z nejznámějších youtuberů Jirka Král dal do stories na svém Instagramu záběr z deště a připsal k němu: „Prosím vás, seberte už někdo Andrejovi to Jezulátko. Hlavně ať už se nemodlí. Protože tohle je fakt moc.“ Královo video jinak nebyla nějaká složitá satira, spíš klasický internetový šťouchanec.
Předcházelo tomu Babišovo vlastní video, které sám umístil na svém Facebooku. Premiér v něm říkal „Prší! Děkujeme Jezulátku“ a připomínal, že se za srážky modlil. Mluvil také o tom, že zasedne koalice proti suchu a bude řešit lepší zadržování vody v krajině. Vedle úplně reálného politického tématu se tak objevilo gesto osobní, skoro teatrální. A to se mu teď vrátilo.
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Vtip obstál, protože zapadl do Babišova způsobu komunikace
Králova poznámka nezafungovala jen jako rychlý fór do deště. Sedla hlavně na dlouhodobý Babišův styl. Premiér často mluví přímo do kamery, reaguje okamžitě a snaží se působit, že je pořád u všeho. Taková komunikace umí být účinná. Jenže má i slabé místo. Když se realita otočí proti němu, lidé si na jeho slovech pěkně smlsnou.
Tady se to stalo skoro učebnicově. Video s Jezulátkem mělo původně vyznít jako radost z deště po období sucha. Trošku nadsázky, ale jinak sdílená radost se všemi, kdo už trochu osvěžení potřebovali. Po prudších srážkách se ale tatáž slova dala brát už i jinak. Král v podstatě jen pojmenoval nahlas spojení, které už si část lidí udělala sama.
Když politik komunikuje až příliš po svém
Babišův styl má jednu velkou výhodu: člověk má pocit, že k němu politik mluví přímo. Nečeká na dokonale připravené prohlášení, nezní, jako že mu jeho slova někdo vkládá do úst. Zapne kameru, něco řekne a během pár minut je to venku. Jenže bezprostřednost má i svou cenu. Každé slovo je zároveň veřejný materiál, který může někdo za pár hodin vytáhnout, sestříhat nebo obrátit proti němu.
Jezulátko je v tomto dokonalým příkladem. Babiš si zvolil jednoduchý symbol, který měl jeho sdělení odlehčit a udělat osobnější. Jenže jakmile se počasí otočilo, stejný symbol začal fungovat úplně opačně. Najednou nebyl jen připomínkou modlitby za déšť, ale stal se hlavním hrdinou vtipů. Ne proto, že by někdo musel složitě hledat chybu v jeho argumentaci. Stačilo vzít jeho vlastní slova a použít je v jiné situaci.
Možná je to jedna z cen za politiku, která se stále víc odehrává přes sociální sítě. Čím blíž se politik snaží být lidem, tím blíž jsou lidé i jeho přešlapům. A zatímco dříve mohla podobná věta zůstat někde v televizním vysílání a postupně zmizet, dnes může žít vlastním životem ještě dlouho poté, co ji politik vypustí do světa. Babiš chtěl s Jezulátkem oslavit déšť (a své vyvolávací schopnosti). Internet si z něj udělal předpověď počasí.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Andrej Babiš terčem kritiky kvůli své prosbě o déšť: Jirka Král mu vynadal ve virálním videu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.