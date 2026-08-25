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Muž z Brna upytlačil rybu a usmrtil ji. Všechny důkazy pak spláchla řeka

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Dennívýzva
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Přestože neměl povolenku, chuť na rybí maso byla silnější. Nedělní večeři se muž rozhodl upytlačit v brněnských Černovicích. Návnada zabrala, veškerá snaha ale přišla vniveč. Když prchal před strážníky, úlovek odhodil zpět do řeky. Stejně tak udici.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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