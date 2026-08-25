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Dva otřesy v Ulici: Blanka odhalí nevěru, Filip přijde o milionový náklad

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Ani tento týden nebude v Ulici o dramatické zvraty nouze. Blanka (Linda Rybová) se nečekaně stane svědkem něčeho, co jí převrátí život vzhůru nohama, zatímco Petra (Jan Dolanský) s Filipem (Lukáš Langmajer) čeká boj o budoucnost jejich firmy. Filipovi totiž během cesty z Polska shoří kamion s nákladem za dva miliony korun. Jaké následky bude mít ničivý požár?
Ulice

Ulice

Zdroj: TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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