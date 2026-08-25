Soukupa zbili maskovaní muži, on ukázal na Agátu s Dopitou. Oba museli na kriminálku, Hanychová promluvila

Kriminalisté z oddělení Praha-venkov JIH vyjeli v srpnu k domu, kde Jaromír Soukup bydlí. Podle
policejní mluvčí ho na soukromém pozemku přepadli dva maskovaní muži, kteří ho surově zbili a poté zmizeli. VIP život zaznamenal, že případ si převzala kriminální policie a kvalifikovala ho jako násilný trestný čin. Soukup skončil se zraněními v nemocnici, pachatelé v anonymitě. A kolem celé věci se okamžitě začala točit jména, která s ním válčí už roky: Agáta Hanychová a Miroslav Dopita. Útok bez tváře, podezření s adresou
Fakta, která policie potvrdila, jsou strohá. Dva neznámí muži v maskách, soukromý pozemek, fyzické napadení. Ještě 14. srpna, tedy víc než týden po útoku, mluvčí policie podle serveru
Globe24 uvedla, že konkrétní osoby nebyly přímo ztotožněny a nikdo nebyl zadržen. Soukup veřejně nikoho jmenovat nemusel. Udělal to jinak. Na svém webu dlouhodobě útočí na Hanychovou i Dopitu, opakovaně rámuje jejich spor jako boj o dceru Rozárku a mluví o „cílené likvidaci kvůli osobním vztahům“. Jeho okolí pak pro CNN Prima NEWS popsalo útok právě v tomto kontextu, jako akt namířený proti muži, kterého se někdo snaží připravit o dítě. Kriminálka, ne obvodní oddělení
Podle dostupných informací museli Hanychová i Dopita podat vysvětlení v rámci probíhajícího prověřování. Služba kriminální policie a vyšetřování standardně řeší takovou násilnou trestnou činnost včetně ublížení na zdraví.
Co přesně oba na kriminálce vypovídali, veřejně známo není. Předvolání k podání vysvětlení samo o sobě neznamená vinu. Neznamená ani obvinění. Je to prověřovací krok: policie zjišťuje časovou osu, pohyb osob, vztahy mezi aktéry, případné alibi. Zdroj fotografie: Nextfoto
Agáta Hanychová nicméně veřejně přeci jen něco řekla. Pro
Blesk napsala stručně: „Nic o tom nevím, jsem s dětmi na dovolené na horách.“ Přes svého advokáta Štěpána Ciprýna pak zaznělo diplomatičtější stanovisko: její klientka nemá ráda násilí a Soukupovi přeje brzké uzdravení. Třetí signál byl nejostřejší, i když stále zabalený v právnické mluvě: Ciprýn uvedl, že budou chtít relevantní informace o incidentu kvůli bezpečí nezletilé Rozárky a vyhodnotí další kroky. Je to klíčová věta. Hanychová přes ni otevírá dveře k tomu, aby nevyřešený útok na Soukupa přenesla do opatrovnického sporu. Argument je nasnadě: pokud je otec obětí brutálního napadení na vlastním pozemku, je prostředí, ve kterém se dcera pohybuje, bezpečné? Válka, která má historii
Kdo sleduje spor Soukupa s Hanychovou, ví, že nejde o první eskalaci. V roce 2024 došlo k fyzickému střetu mezi Soukupem a Dopitou. Policejní spis z února 2025, jak jej citoval Expres, popisoval verzi, podle níž
Hanychová s Dopitou měli Soukupa na pozemek vylákat a vytvořit podmínky pro změnu péče o Rozárku. Jenže v květnu 2026 soud v civilním sporu kolem výroků Hanychové žalobu Soukupa zamítl. Podle reportáže eXtra.cz v odůvodnění zaznělo, že situaci sám vytvořil a z důkazů vyplynulo, že byl agresorem.
A tahanice o dceru pokračují. Automaticky ale platí, že samotné vyšetřování režim péče o Rozárku neruší. Změnu by musel nařídit opatrovnický soud, nebo by se na ní museli rodiče dohodnout, a dohoda v tomto případě nepřipadá v úvahu. Ale případ může posílit argument pro dočasnou úpravu styku. Hanychové právník to naznačil veřejně. Soukupova strana zase
celý útok staví jako důkaz, že ho někdo chce o dceru připravit. Obě verze se navzájem živí. Čím víc Soukup mluví o spiknutí, tím víc má Hanychová důvod argumentovat nestabilitou prostředí. Čím víc Hanychová tlačí na bezpečí dítěte, tím víc to Soukup interpretuje jako potvrzení svého narativu. Policie zatím mlčí, pachatelé zůstávají neznámí a Rozárka roste uprostřed sporu, který se s každou další epizodou prohlubuje.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová