Trik našich babiček: Přidejte 1 kapku tohoto do hrnce a brokolice neztratí barvu ani živiny

Naše babičky uměly z brokolice udělat ozdobu talíře. Sytě zelené růžičky, které krásně křupaly a měly chuť. Dneska ji spousta lidí hodí do hrnce, zapomene na ni a vytáhne šedozelenou kaši, kterou nikdo nechce. Přitom stačí pár jednoduchých zásad a jeden krok, na který se často zapomíná, a brokolice zůstane zelená jako z obrázku. A hlavně si uchová vitamíny, kvůli kterým ji vůbec jíme.
Proč brokolice na talíři šedne a ztrácí vitamíny
Za smutným výsledkem stojí většinou pořád stejná chyba. Brokolice se hodí do velkého hrnce s vodou a vaří se dlouho. Právě dlouhý var ve velkém množství vody je to nejhorší, co s ní můžete provést. Zelené barvivo chlorofyl se teplem rozpadá a růžičky postupně blednou do olivova, až nakonec zešednou úplně.
Zároveň přicházíte o to nejcennější. Vitamin C i vitamíny skupiny B se rozpouštějí ve vodě, takže při dlouhém vaření se z brokolice vyluhují rovnou do hrnce. Čím déle se vaří a čím víc vody použijete, tím míň jich na talíři zbude. Brokolice se přitom řadí mezi zeleninu s opravdu vysokým obsahem vitaminu C. Vedle něj v ní najdete i kyselinu listovou, vitamin K a draslík.
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Tady přichází ten trik, který znaly už naše babičky. Osolenou vodu přiveďte k varu a růžičky v ní nechte jen chvilku, zhruba dvě až tři minuty. Mají zvláčnět navrchu a uvnitř zůstat pevné na skus. Jakmile je vylovíte, hned je přendejte do mísy s co nejstudenější vodou, ideálně proloženou ledem.
Ledová lázeň hned po varu zastaví vaření a udrží brokolici křupavou i sytě zelenou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Studený šok zastaví vaření v tu ránu. Brokolice přestane dál měknout, zůstane křupavá a hlavně si podrží sytě zelenou barvu. A protože byla v horké vodě jen chvilku, zůstane v ní i většina vitamínů. Profíci téhle metodě říkají blanšírování a sahají po ní pokaždé, když chtějí zeleninu jako z restaurace. Špetka soli ve vodě dodá chuť, citronovou šťávu si nechte až na konec k dochucení hotového pokrmu.
Špetka jedlé sody drží barvu, ale má háček
Možná jste slyšeli i o triku s jedlou sodou. Princip je čistě chemický. V zásaditějším prostředí se zelené barvivo rozkládá pomaleji, a právě proto se do vody přidává troška sody, která kyselost sníží. Brokolice pak vydrží nádherně zelená. S množstvím se to ale nesmí přehnat, na litr vody bohatě stačí čtvrtka kávové lžičky. Když sody nasypete víc, růžičky změknou do rozbředla a v ústech po nich zůstane nepříjemná mýdlová pachuť.
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Háček je v tom, že soda sice ohlídá barvu, ale zároveň ubírá část vitamínů. Hodí se proto spíš tehdy, když vám jde hlavně o vzhled. Pokud chcete barvu i živiny pohromadě, ledová lázeň je jistější sázka.
Nejvíc vitamínů udrží pára a mikrovlnka
Když vám jde hlavně o zdraví, vodě se raději vyhněte úplně. Nejšetrnější k vitamínům je příprava v páře nebo v mikrovlnce. V páře nechte růžičky změknout jen zlehka, pár minut bohatě stačí. Pro mikrovlnku vložte růžičky do dózy s víčkem, přidejte pár lžic vody a zahřívejte je dvě až pět minut.
Mikrovlnka má u brokolice překvapivě dobré jméno. Zelenina je v ní jen chvilku a s vodou se skoro nepotká, takže si udrží až o třetinu víc vitaminu C než při klasickém vaření v páře. Růžičky navíc zůstanou pěkně pevné, jako stvořené třeba do salátu.
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Jednotlivé způsoby přípravy přehledně srovnává následující tabulka:
Metoda přípravy Doba Co zachovává Dlouhé vaření ve vodě dlouho ztrácí barvu i vitamíny Krátký var a ledová lázeň (blanšírování) 2 až 3 minuty křupavost, sytě zelenou barvu i většinu vitamínů Pára pár minut patří k nejšetrnějším k vitamínům Mikrovlnka 2 až 5 minut až o třetinu víc vitaminu C než pára, křupavost Drobnosti, které z brokolice vytěžíte maximum
O tom, kolik dobrého v brokolici zůstane, rozhodne i pár maličkostí. Zkušení kuchaři radí nakrájet ji a nechat asi půl hodiny odpočinout, než ji dáte na oheň. Během té chvíle se v ní nastartuje tvorba prospěšné látky sulforafanu.
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Ať zvolíte kteroukoli metodu, hlavně brokolici nepřevařte. Jakmile je měkká skrz naskrz, barva i vitamíny jsou dávno pryč. A jestli ji přece jen vaříte ve vodě, po scezení ji nevylévejte. Vyluhované látky totiž zůstanou v ní, takže z ní klidně uvařte polévku nebo základ na omáčku. Tím z brokolice nepřijdete vůbec o nic.
Zdroje: https://aktin.cz/brokolice-nenavidena-zelenina-s-velkym-zdravotnim-potencialem, https://www.atriumcafe.cz/sbohem-vareni-v-pare-nejlepsi-zpusob-jak-uvarit-brokolici-a-zachovat-vsechny-ziviny/, https://carujeme.cz/restovana-brokolice/, https://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-vyzive/Brokolice-ma-vic-vitaminu-C-nez-citrusy-a-skvele-chutna__s10010x19691.html, https://energozrouti.cz/clanek/jak-varit-brokolici-aby-neztratila-barvu-a-chut-do-hrnce-pridejte-tuto-beznou-surovinu-radi-sefkuchar