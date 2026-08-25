Ornella Koktová odhalila nároky svých dětí: Po tryskáči je běžný let naštval

Ornella Koktová odhalila nároky svých dětí: Po tryskáči je běžný let naštvalPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ornella Koktová promluvila o svých dětech.
Hanka Kynychová (58) přidala na Instagram naprosto nevinné video, na kterém předcvičuje ostatním ženám....
Kateřina Kaira Hrachovcová (51) se dotkla velmi osobního tématu. Na sociálních sítích odpověděla na otázku,...
Ani tento týden nebude v Ulici o dramatické zvraty nouze. Blanka (Linda Rybová) se nečekaně stane svědkem...
Absolutní nováčkem v porotě finále Muže roku 2026 byla mladá herečka Sára Korbelová. Soutěž dosud neznala,...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Sandra Nováková ukázala fotky, které by jiní nejraději smazali. Takto herečku rozhodně neznáte
- Radka z Ordinace zemřela stejně jako Anička Slováčková. Tvůrci přidali vzkaz na rozloučenou, který rozdělil diváky na dva tábory
- Dvě asistentky daly výpověď hned po svatbě. Meghan Markle čelí obviněním z šikany, rasismu i krutosti k rodině
- Aleš Juchelka o smrti desetiletého syna: Bolestná slova o rodinné tragédii a ostrý vzkaz mužům, kteří utečou!