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Ornella Koktová odhalila nároky svých dětí: Po tryskáči je běžný let naštval

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Ornella Koktová (33) tráví léto se svými třemi dětmi naplno. Rodinné výlety jsou u nich během prázdnin na denním pořádku. Jak uvedla pro Aplausin.cz, její potomci jsou navíc podle ní zdatní cestovatelé. Jedna luxusní zkušenost jim ale nastavila laťku pořádně vysoko. Poté, co si vyzkoušeli cestu soukromým tryskáčem, je návrat k běžnému létání příliš nenadchl.
Ornella Koktová promluvila o svých dětech.

Ornella Koktová promluvila o svých dětech.

Zdroj: Ornella Koktová/Instagram.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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