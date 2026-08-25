Babišův rozpočtový podfuk krade Česku budoucnost, pustili se Starostové do vlády. Hrozí Ústavním soudem

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Babišův rozpočtový podfuk krade Česku budoucnost, pustili se Starostové do vlády. Hrozí Ústavním soudemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Babišova vláda si chce uvolnit ruce pro další zadlužování a Starostové jí za to…
Starostové na brífinku, FOTO: STAN/ se svolením
Zdroj: inregion.cz
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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