Šperk z Křišťálového údolí míří ke hvězdám. Dostane se brož s vltavínem na palubu ISS?

Věhlas českého sklářského a šperkařského umění může brzy překročit hranice Země. V rámci 9. ročníku festivalu Czech Space Week byly poprvé představeny předměty vybrané pro nadcházející misi Vast-PAM-1 na Mezinárodní kosmickou stanici (ISS). Mezi stovkami nápadů z celé republiky zazářila právě brož z Libereckého kraje, která propojuje staletou tradici s moderním designem.
„Šperk z Křišťálového údolí se připravuje zamířit hodně vysoko. Již příští rok by mohl rozzářit Mezinárodní kosmickou stanici. Je nám velkou ctí, že právě brož Křišťálového údolí navrhla odborná komise mezi předměty, které by mohl astronaut Aleš Svoboda vzít s sebou na ISS v rámci projektu Česká cesta do vesmíru,“ uvádí za Křišťálové údolí Evženie Belanová. Příběh českého skla, granátů a vltavínu
Navržená brož propojuje více než 700 let české sklářské tradice se současným designem. Na její tvorbě se podílí řada mistrů z regionu – jednotlivé komponenty spojují do reprezentativního artefaktu odborníci z tradiční šperkařské firmy Granát Turnov.
Šperk, který ztělesňuje příběh tradičního českého sklářského a šperkařského řemesla, zručnosti a kreativity, v sobě ukrývá řadu symbolů. Na českou identitu odkazuje barevností vycházející z českých státních barev – bílé, červené a modré – i jednotlivými komponenty.
Brož reflektuje také výjimečnost oblasti, ze které pochází. Křišťálové údolí v Libereckém kraji vyniká v celosvětovém měřítku koncentrací sklářských, bižuterních a šperkařských dílen na poměrně malém území. Právě pestrost jejich tvorby a rozmanitost řemeslných technik se promítají do výsledné podoby artefaktu.
S jedinečným šperkem zamíří do vesmíru také poselství spolupráce.
„Nejde o počin jednoho výrobce nebo značky, na vzniku brože se podílí více členů Křišťálového údolí. Každý z nich do díla vložil část svého umu, úsilí i vlastního příběhu,“ dodává Belanová.
Na palubě s ježkem v kleci i hokejovým pukem
Pokud šperk projde schvalovacím procesem, poletí na oběžnou dráhu ve společnosti dalších výjimečných symbolů Česka. Do veřejné výzvy na to, jaké předměty by se měly do vesmíru podívat, se během jediného měsíce zapojili lidé z celé České republiky, kteří zaslali celkem 1 171 nápadů.
„Na oběžnou dráhu Země chceme s Alešem Svobodou vyslat víc než jen předměty. Každý z vybraných vypráví část českého příběhu – o naší historii, kultuře, humoru, vynalézavosti i lidech, kteří posouvají hranice možného,“ říká Václav Kobera, koordinátor národního projektu Česká cesta do vesmíru z Ministerstva průmyslu a obchodu.
Mezi předměty, které jsou vybrané k tomu, aby Česko na ISS zastoupily, patří jak jeho státní symboly, tak předměty, které tvoří identitu země v očích jejích obyvatel. Český lev, vytvořený pomocí technologie 3D tisku, doplní česká vlajka a vlajky všech krajů a statutárních měst, které na palubu přenesou symbolicky celou republiku. Sport reprezentuje hokejový puk, každodenní život pak lístek na šalinu. Oba předměty připomínají, že český příběh netvoří jen velké historické okamžiky, ale také pohyb, aktivní životní styl a obyčejné věci, které jsou přirozenou součástí našeho života. Mezi dalšími vybranými předměty je například stavebnice Merkur, robot, ježek v kleci nebo jsou to semínka lípy srdčité, českého národního stromu.
„Český příběh není jeden. Chceme ukázat Česko jako zemi s bohatou historií, výraznou regionální identitou a tradicí, která pokračuje v řemeslech i moderních technologiích. Právě rozmanitost vybraných předmětů ukazuje, kolik různých podob může mít to, co nás jako Čechy spojuje,“ říká Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu. Cesta na oběžnou dráhu vede přes přísné prověrky
Výběr odborné komise je prvním zásadním krokem, samotný let na ISS ale ještě není stoprocentně garantován. Brož i ostatní předměty nyní čeká technické a bezpečnostní posouzení ze strany mezinárodních partnerů – Evropské kosmické agentury (ESA), NASA a společnosti Vast. Finální seznam bude potvrzen podle dostupných hmotnostních kapacit rakety.
Pokud by se brož do vesmíru podívala, vrátí se po návratu z ISS do Libereckého kraje jako připomínka cesty českého řemesla až na oběžnou dráhu Země.