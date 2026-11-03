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Kauza dopravního podniku. Bývalý ředitel Wejnar ani podnikatel Vařil u soudu nevypovídali

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Dennívýzva
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V Liberci v pondělí začal soud v korupční kauze kolem místního dopravního podniku. Obžalovaných je sedm lidí a 12 firem, jednu další obžalovanou firmu soud vyloučil do samostatného projednání.
Kauza dopravního podniku. Bývalý ředitel Wejnar ani podnikatel Vařil u soudu nevypovídali

Kauza dopravního podniku. Bývalý ředitel Wejnar ani podnikatel Vařil u soudu nevypovídali

Zdroj: Luboš Vrabec
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 10:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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