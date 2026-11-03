Kauza dopravního podniku. Bývalý ředitel Wejnar ani podnikatel Vařil u soudu nevypovídali

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce v kauze figuruje jako poškozený a žádá po obžalovaných náhradu škody přes 100 milionů korun. Stát požaduje dalších zhruba 50 milionů korun za vyplacené evropské dotace.
Všichni obžalovaní, kteří už vypovídali, vinu odmítli. Další soud naplánoval na úterý a poté nejspíš jednání odročí na příští rok. Podle obžaloby jsou hlavními postavami kauzy podnikatel Jiří Vařil a bývalý ředitel DPMLJ Luboš Wejnar. Ti nevypovídali a soud je nevyslechne ani v úterý. Vařil se po zahájení líčení omluvil pro nemoc, Wejnara soud vyslechne až při odročeném jednání. Obžalovaní čelí obvinění z přijetí úplatku, poškození finančních zájmů Evropské unie, zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky a podplácení. Za to některým hrozí trest až 12 let vězení. Rozsáhlá korupční kauza se týká období od roku 2012 do roku 2018.
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Jak zaznělo při čtení obžaloby, za ústřední postavu kauzy policie považuje Vařila, který podle ní skrytě ovládal dopravce BusLine. Firmy z této skupiny tvoří většinu obžalovaných právnických osob v této kauze. Státní zástupkyně Jana Býmová se zatím nechce k jednotlivým obviněným vyjadřovat. „Jsme na začátku hlavního líčení, dokazování bude probíhat. Obecně lze říci, že obžaloba klade za vinu jedné fyzické osobě to, že ovlivňovala svým jednáním činnost uvnitř Dopravního podniku města Liberce a Jablonce nad Nisou ve prospěch dalších právnických osob," řekla.
Při čtení obžaloby uvedla, že Vařil ovlivňoval fungování libereckého dopravního podniku ve svůj prospěch zejména přes Wejnara a bývalého předsedu představenstva DPMLJ a libereckého zastupitele za ANO Pavla Šulce. Oba byli v této kauze také obviněni a Šulc před dvěma lety pravomocně odsouzen. Potrestán byl podmínkou a peněžitým trestem 2,21 milionu korun. Pro Wejnara začal stejně jako pro Vařila soud v pondělí. Oba se odmítli k obvinění vyjádřit.
Obžaloba se zabývá zejména skutky v období let 2015 až 2018. Za ovlivněné zakázky obžaloba označila rekonstrukci tramvajové tratě v Rumunské ulici a na křižovatce ulic Masarykova a Vítězná, opravu měnírky, dodávku 17 autobusů CNG, dodávky pohonných hmot i účetní služby. Vařil se přes Wejnara a Šulce snažil podle obžaloby také ovlivnit ve svůj prospěch pro DPMLJ nevýhodnou smlouvu, kdy část dopravy v Liberci a celém Jablonci zajišťovala jako subdodavatel firma ze skupiny BusLine.
„Mám za to, že společenská závažnost celého tohoto jednání je velmi vysoká, neboť obžaloba klade za vinu to, že tím ovlivňováním jak chodu Dopravního podniku města Liberce a Jablonce nad Nisou, tak i veřejných zakázek vypsaných tímto dopravním podnikem, docházelo k systémové korupci," dodala Býmová.
V kauze obvinili kriminalisté více než tři desítky lidí a firem. Z nich sedm lidí a šest firem už dříve uzavřelo se státním zastupitelstvím dohody o vině a trestu, které soudy schválily. Všem soud uložil peněžitý trest a některým i podmíněný trest.