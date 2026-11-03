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Opilý tatínek přišel do muzea s holčičkami. Na chodbě zvracel

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Dennívýzva
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Tak tenhle nedělní program se tatínkovi se dvěma malými dcerkami nevyvedl. Vyrazil s nimi do Státního muzea skla a bižuterie v Jablonci, jenže nebyl úplně ve formě a na chodbě této instituce se dokonce pozvracel. Zaměstnankyně tak na místo zavolala strážníky.
Opilý tatínek přišel do muzea s holčičkami. Na chodbě zvracel

Opilý tatínek přišel do muzea s holčičkami. Na chodbě zvracel

Zdroj: Město Jablonec nad Nisou
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 13:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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