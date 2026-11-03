V Liberci se dnes znovu lidé sejdou aby podpořili veřejnoprávní média

Protesty jsou reakcí na vládní návrh zákona, který ruší televizní a rozhlasové poplatky a převádí financování obou veřejnoprávních médií pod státní rozpočet.
V Liberci nejde o první podobnou akci, poprvé se lidé před libereckou radnicí sešli už v sobotu 24. října bezprostředně poté, co Poslanecká sněmovna poslala navzdory námitkám opozice do druhého čtení sporný vládní návrh na zrušení koncesionářských poplatků.
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O den později demonstrovalo několik stovek lidí ze stejných důvodů v České Lípě, ve středu 28. října se uskutečnil protest také v Jablonci nad Nisou.
Veřejnoprávní média podpořilo stejně jako řada dalších českých divadel i Divadlo F. X. Šaldy v Liberci. Po představení Cirkus Humberto diváky oslovil Zdeněk Kupka v roli principála cirkusu Petra Berwitze: „Je symbolické, že vás oslovujeme právě tady, v Šaldově divadle. Za pár týdnů to bude 37 let (1989), kdy na tomto místě probíhal zápas o svobodu a demokracii, který se podařilo dovést ke zdárnému konci. Proto prosíme, nebuďme lhostejní k tomu, co se děje, protože svobodu je mnohem snazší ztratit než znovu získat.“
Na podporu médií se sešly v minulém týdnu v kampusu i stovky studentů Technické univerzity v Liberci, studenti kritizovali i způsob, jakým koalice návrh zákona ve Sněmovně prosadila: „Považujeme za nevhodné, aby byl takto projednáván zákon, který se týká svobody a nezávislosti médií,“ zaznělo na shromáždění. Studenti kritizovali i navržené snížení množství peněz pro obě veřejnoprávní média. „Obáváme se, že se tento pokles projeví na rozsahu a kvalitě vysílání, zejména na původní tvorbě, dětských pořadech, regionálním zpravodajství a dokumentární a kulturní tvorbě,“ uvedli studenti.
Podporu médiím vyjádřil i rektor univerzity Aleš Kocourek: „Člověk by si vůbec nepomyslel, že něco takového je v České republice ještě možné. Zažili jsme to už mnohokrát v historii a historie nám mnohokrát ukázala, že v okamžiku, kdy se začne sahat na svobodnou kulturu, na veřejnoprávní média a na veřejné vysoké školy, že to vždycky dopadne špatně. Prosím, nenechme tohle, aby se v České republice znovu opakovalo a znovu stalo,“ vyzval. Nelze podle něj dopustit, aby se svoboda a demokracie "krájela jako salám" a postupně ubývala.