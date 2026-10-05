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Proměna panelákové koupelny: Levně a bez bourání

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Potřebuje vaše paneláková koupelna nutně nový vzhled, ale ve stísněném prostoru se chcete vyhnout bourání? S barvami Primalex a Balakryl dosáhnete výrazné proměny i svépomocí a s omezeným rozpočtem.
Původní paneláková koupelna si už léta říkala o proměnu

Původní paneláková koupelna si už léta říkala o proměnu

Zdroj: Primalex
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 11:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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