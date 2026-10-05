Proměna panelákové koupelny: Levně a bez bourání

Potřebuje vaše paneláková koupelna nutně nový vzhled, ale ve stísněném prostoru se chcete vyhnout bourání? S barvami Primalex a Balakryl dosáhnete výrazné proměny i svépomocí a s omezeným rozpočtem.
Obklady byly natírány válečkem. Zdroj: Balakryl Chraňte stěny před plísní
Vlivem sprchování, koupání a sušení prádla je koupelna vystavena zvýšené vlhkosti. Pokud navíc nemá dostatečné větrání, mohou se na stěnách tvořit plísně a bakterie. „Na výmalbu proto doporučuji zvolit vnitřní nátěr Primalex Bacteria Resist, který se řadí do nejvyšší třídy omyvatelnosti a účinně brání tvorbě bakterií a plísní. Zároveň je vysoce paropropustný, takže pomáhá ze stěn odvádět vlhkost,“ říká Radek Kříž, technický poradce značek Primalex a Balakryl.
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NÁŠ TIP: Na méně pevné povrchy doporučujeme nejprve použít hloubkovou penetraci, která podklad sjednotí, zpevní a zlepší přilnavost dalších vrstev nátěrů. Do koupelen se zvýšeným rizikem plísní můžete zvolit speciální protiplísňovou penetraci. Vymalujte jako profík
Z místnosti vyneste nábytek a odmontujte věšáky na osušky. Podlahu zakryjte ochrannou fólií. Vypínače, zásuvky, dveřní zárubně a podlahové lišty oblepte krycí páskou. Nepřilnavé a odlupující se nátěry odstraňte obroušením nebo oškrábáním. Větší trhliny vyspravte akrylátovým tmelem. Na povrchy napadené plísněmi použijte speciální čistič. Bílý interiérový nátěr Primalex Bacteria Resist před použitím důkladně promíchejte a nanášejte ho na očištěné a suché stěny v 1–2 vrstvách. Další vrstvu aplikujte cca po 2 hodinách.
Celou reportáž z koupelny najdete tady Staré obklady přetřete
Velké změny docílíte díky renovaci keramických obkladů. Pokud jsou v dobrém technickém stavu, stačí je přetřít barvou Balakryl Keramické obklady, která vytváří polomatný povrch odolný vůči horké a studené vodě, šamponům i čisticím prostředkům. „Obklady nejprve zbavte mastnoty, nečistot a vodního kamene. Starý silikon sloupněte nožem nebo použijte speciální odstraňovač. Barvu důkladně promíchejte a nanášejte ve 2–3 tenkých vrstvách, mezi nimiž nechte rozestup alespoň 16 hodin,“ radí Radek Kříž. Hladké povrchy natírejte plstěným válečkem, na rohy, spáry nebo okolí vany či sprchového koutu skvěle poslouží štětec. Po zaschnutí finální vrstvy barvy naneste nový silikon.
NÁŠ TIP: Barva na keramické obklady je k dostání v šesti základních elegantních odstínech – bílé, černé, šedé, béžové, krémové a zelenošedé. Dostupná je také jako báze, kterou lze tónovat do dalších odstínů podle vašich představ. Malou a tmavou koupelnu například perfektně rozjasní tlumený žlutý odstín Pastel Smile PPG1211-4.
Dveře byly také natřeny válečkem. Zdroj: Balakryl Vsaďte na detail
S novou barvou kachliček pak můžete sladit například skříňku pod umyvadlem nebo dveře. Krycí nátěr Balakryl UNI mat lze totiž natónovat do stejného odstínu. Navíc je vodou ředitelný, nezapáchá, rychle schne a snadno se roztírá. Povrch musí být před natíráním pevný, suchý, hladký a zbavený mastnoty, starých nepřilnavých nátěrů a dalších nečistot. Barvu aplikujte plochým štětcem nebo válečkem ve 2–3 vrstvách s odstupem alespoň 2 hodiny.
Jako na plovárně
Po dvou dnech, když barva na kachličky spolehlivě zaschne, je koupelna připravená k užívání. Inspirujte se například atmosférou prvorepublikové plovárny. Místnost doplňte o modro-červené doplňky, jako jsou dávkovač na mýdlo nebo věšáky. Hravou atmosféru pak podtrhnou námořnické osušky nebo pruhovaný koupelnový závěs.
Primalex Bacteria Resist je bílý interiérový nátěr, který díky technologii ACTIVE SILVER odolává růstu bakterií a plísní. Vytváří vysoce omyvatelný povrch odolný vůči dezinfekčním přípravkům, prachu i běžným skvrnám. Je ideální do místností s vysokými hygienickými standardy, jako jsou nemocnice, lékařské a veterinární ordinace, hotely, jídelny nebo restaurace. Hodí se také do prostředí, ve kterém žijí děti, osoby se sníženou imunitou, alergici nebo starší lidé. Díky použití kvalitní disperze je vysoce paropropustný. Je tak vhodný i do vlhkých místností, jako jsou kuchyně nebo koupelny. K dostání je v baleních o objemu 2,5 l a 9 l.
S novými barvami koupelna procitla. Zdroj: Balakryl
Balakryl Keramické obklady je vodou ředitelná polomatná barva určená pro snadnou renovaci keramických obkladů na stěnách v suchých i vlhkých místnostech a nízko namáhaných podlah v suchých místnostech. Díky výborné přilnavosti ji lze aplikovat bez použití základního nátěru. Vytváří povrch vysoce odolný vůči vodě, čisticím prostředkům, šamponům a různým skvrnám (olej, kečup, džus apod.). Barva je dostupná v 6 odstínech a také jako báze, kterou lze tónovat. Její vydatnost je 10–12 m2/l na jednu vrstvu. K dostání je v baleních o objemu 0,75 l.
Balakryl UNI je univerzální vodou ředitelná barva vhodná pro venkovní, ale i vnitřní použití. Lze s ní natírat dřevo, kovy (pozinkované plechy, hliník), beton, plasty a další. Vodou ředitelná, ekologická receptura umožňuje dokončit realizaci prací v rámci jednoho dne. Během aplikace ani po zaschnutí natíraný povrch nezapáchá. Balakryl UNI se nabízí ve třech provedeních – matný, lesklý a saténový vzhled. Barvu lze zakoupit v mnoha barevných odstínech, všechny varianty lze navíc natónovat do širokého spektra 20 tisíc barev. Vydatnost barvy Balakryl UNI je asi 6–9 m2/kg na jednu vrstvu podle savosti podkladu. Balakryl UNI se prodává v baleních o hmotnosti 0,7 a 2,5 kg.
Zdroj: Primalex, Balakryl Fotogalerie: Původní paneláková koupelna si už léta říkala o proměnu. Zdroj: Primalex Stěna byla natřena bílou. Zdroj: Primalex K nátěru byl použit váleček. Zdroj: Primalex Obklady bylo nutné nejdříve odmastit. Zdroj: Balakryl Zdroj: Balakryl Barvu je možné tónovat. Zdroj: Balakryl Obklady byly natírány válečkem. Zdroj: Balakryl Do rohů se použil štětec. Zdroj: Balakryl Zdroj: Balakryl Zdroj: Balakryl Zdroj: Balakryl Natřeny byly i dveře. Zdroj: Balakryl Před nátěrem dveří byl původní povrch upraven smirkovým papírem. Zdroj: Balakryl Dveře byly natřeny válečkem. Zdroj: Balakryl Zdroj: Balakryl Mezi vanu a obklady byl nově nanesen silikon. Zdroj: Balakryl Majitelka zvolila žluto, modro, červené provedení. Zdroj: Balakryl S novými barvami koupelna procitla. Zdroj: Balakryl