Před pár dny nám Amazon MGM Studios konečně sdělilo, kdo bude novým Jamesem Bondem. Je pak hezkou shodou okolností (nebo snad i záměrem?), že studio přišlo s oznámením Roberta Pattinsona 16. listopadu, tedy v den, kdy přesně před 20 lety vstoupilo do britských kin Casino Royale. I tehdy se startovala nová bondovská éra, která vyvolávala řadu otázek, a nová tvář v podání Daniela Craiga vzbuzovala velkou nedůvěru i vlnu posměchu. Ty ovšem skončily ve chvíli, kdy jedna z nejlepších bondovek vůbec vstoupila do kin.
Bondovská franšíza se po roce 2002 dostala na scestí. Snímek Dnes neumírej sice v kinech utržil přes 430 milionů dolarů a stal se nejúspěšnějším počinem brosnanovské éry a samotný Brosnan byl stále považován za dokonalého Bonda, i přesto se řada diváků nemohla ubránit dojmu, že byl snímek, v němž se surfuje na dveřích od auta, až příliš přepálený a styl této bondovské fáze se začíná vyčerpávat. Ostatně i legendární producentské duo Barbara Broccoli a Michael G. Wilson, které mělo do loňska nad značkou tvůrčí kontrolu, uznalo, že byl komerční hit až příliš přestřelený a je nutné vrátit Bonda zase trochu víc na zem.
Nový film tak měl přijít s razantní změnou stylu, zároveň se však tvůrci nechtěli zprvu vzdát oblíbeného Brosnana. Herci už sice vypršela smlouva na čtyři filmy s agentem 007, její prodloužení však bylo na stole. Stejně tak bylo na stole, jakým příběhem se chtějí tvůrci tentokrát vydat. Rozhodli si totiž vzít na paškál rovnou Casino Royale, tedy první knihu Iana Fleminga, v níž představil ikonického agenta Jamese Bonda světu. Scénář, který musel knihu logicky zmodernizovat, dostali nejdříve na starost Neal Purvis a Robert Wade. Těm už během prvního draftu došlo, že budou na ráz příběhu potřebovat nového a mladšího Jamese Bonda, a tak se museli Broccoli s Wilson s Brosnanem definitivně rozloučit.
Drsnější Bond
Jenže zatímco Brosnan od projektu odešel, jeden z hlavních tvůrců jeho ikonické éry se k agentovi Jejího veličenstva po letech vrátil. Režisér Martin Campbell měl na kontě Zlaté oko, jednu z nejlepších bondovek vůbec, a bylo jasné, že štramáckému agentovi se slabostí pro dobře protřepané Martini rozumí lépe než kdokoliv jiný a zvládne ho dokonale přizpůsobit moderním požadavkům. V době, kdy lidi v syrové a fyzické akci úspěšně zabíjel Jason Bourne, tak měli producenti i Campbell o dalším bondovském stylu jasno – James Bond se musel vrátit do kin v mnohem realističtějším, drsnějším a zemitějším hávu, který nebude spoléhat na přemíru digitálních triků, ale na poctivou starosvětskou a pořádně intenzivní akci.
Campbell přizval na palubu oscarového scenáristu Paula Haggise (Crash), aby původní scénář přepsal a dal mu mnohem osobnější tón. Campbell chtěl, aby bylo Casino Royale pro Bonda tím, čím byl Batman začíná pro netopýřího hrdinu. Tvůrci chtěli ukázat agenta s povolením zabíjet v mnohem lidštější, zranitelnější, ale také krapet temnější podobě – zkrátka ve formě, která se bude razantně odlišovat od většiny předchůdců, snad s výjimkou Timothyho Daltona.
Cavillovi unikl Bond o vlásek
K tomu ale potřebovali i nového Bonda, což je castingový maratón, jenž si pokaždé vyžádá pečlivý výběr a dostatečnou trpělivost. Neexistuje snad napjatěji obsazovaná filmová role, jejíž tvář je vždy konfrontována s nelítostným verdiktem fanoušků, o čemž se aktuálně přesvědčuje i Robert Pattinson. Také v případě jeho předchůdce vybírali tvůrci z nepřeberného množství kandidátů. Studio nejdříve oslovilo Christiana Balea a Hugha Jackmana, oba ovšem nabídku odmítli. Mezi ostatními kandidáty byla jména jako Ewan McGregor, Clive Owen, David Tennant či Henry Cavill. Ten byl podle Campbella pro roli dokonalý, bohužel byl ve svých 22 letech pro roli příliš mladý. Což je paradox, protože z aktuálně ukončených castingových bojů vypadl zřejmě proto, že je naopak už moc starý. Mezi oslovenými herci pak figuroval také Michael Fassbender, který ovšem na svém konkurzu zmínil, že by se tvůrci měli zaměřit na někoho jiného – na Daniela Craiga.
Craig nebyl na filmovém poli žádným nováčkem a objevil se například v prvním Tomb Raiderovi či výtečné Cestě do zatracení. U producentů na sebe ale strhl veškerou pozornost rolí ve výtečné britské gangsterce Po krk v extázi. I když někteří začali mluvit o tom, že by se měl stát záporákem, Broccoli už při sledování věděla, že se právě dívá na ideálního Bonda. Producenti ale byli dlouhou dobu jedni z mála, kdo si to myslel.
Bond terčem mediálních útoků
Jakmile byl totiž Craig oficiálně oznámen jako nový agent 007, strhla se zejména v britských médiích a na internetu absolutní (a postupem času také dost absurdní) mela. Daniel Craig byl vystavován velmi negativní kritice, podle níž byl na roli Jamese Bonda moc malý, blonďatý, ošklivý, málo charismatický, neumí pořádně řídit auto… ano, námitek bylo opravdu hodně. Řada fanoušků chtěla premiéru snímku bojkotovat, vznikaly bizarní internetové stránky typu danielcraigisnotbond.com, na nichž dávali lidé jasně najevo svůj názor a herec se dočkal prakticky internetové šikany. A to vše v době, kdy byly sociální sítě ještě v plenkách a podobné vlny „hejtů“ byly podstatně mírnější než v současnosti. Jednu dobu se dokonce mohlo zdát, že Campbell se řítí do předem prohrané bitvy a do kin se blíží jasný propadák. Jenže po trailerech i následném filmu všechny pochybnosti a útoky rázem utichly.
Stačila totiž jen úvodní honička v Madagaskaru, aby režisér všem ukázal, že tohle bude opravdu jiný Bond, než na jakého jsou zvyklí, ale rozhodně nebude horší. Zatímco jeho protivník se prohání staveništěm parkourovými triky, Bond coby nepříliš zkušený agent s povolením zabíjet přepíná do režimu urputného buldoka, jenž zapojuje do akce svaly i hlavu a který rozhodně není bezchybnou mašinou na zabíjení a záchranu světa.
Casino Royale se následně ukazuje jako bondovská revoluce po všech stránkách. Snímek sice disponuje vydatnou porcí staromilské, ale proklatě strhující akce, zároveň se však více soustředí na psychologii svých postav a vykresluje Bonda jako hrdinu z masa a kostí, který je zranitelný, dělá chyby, dokáže se zamilovat, řadu svých poznávacích znaků se teprve učí a divák se mu dostane mnohem více pod kůži. Díky tomu, že se jedná o bondovský origin, mohli tvůrci řadu trademarků franšízy provokativně podvracet a ukázat nám je ve zcela jiném světle, než jsme byli dosud zvyklí.
James Bond tedy ještě nemá tak striktní volbu drinků, smyslná a dokonale obsazená Eva Green nemusí coby Bond Girl ukazovat své tělo na pláži v plavkách, stačí jí její přirozený půvab a procházet se ve výrazných šatech v karlovarských či italských lokacích. Mads Mikkelsen coby Pan Cifra není klasickým maniakálním záporákem, ale „pouze“ bankéř světového terorismu, co nutně potřebuje vydělat peníze. A největší napětí se tu nebuduje v přestřelkách, ale u stolu při napínavých hrách pokeru.
Casino Royale výtečně představilo Bonda pro novou generaci, jemuž dal Craig patřičnou porci charismatu i citlivosti. Z rozpaků okolo jeho obsazení se stala jedna z hlavních devíz celé craigovské éry. Herec dal ikonickému agentovi novou tvář a styl, jenž ale rozhodně neshazoval nic z předešlých dekád, pouze si společně s tvůrci s jednotlivými prvky podvratně hrál, a zároveň jim skládal tu nejlepší možnou poctu.
Drsnější a zemitější styl se samozřejmě ujal, Casino Royale slavilo kritický i divácký úspěch a dnes je již považováno za jednu z nejlepších bondovek vůbec. Navíc se tím rozjela éra největší Bondovy komerční popularity, díky níž utržilo vynikající Skyfall přes miliardu dolarů a následné Spectre tuto metu jen těsně nepřelezlo. Casino navíc hezky ukazuje, že je jakékoliv odsuzování obsazení ještě před samotným filmem opravdu zbytečné. Dokud totiž nevidíme zamýšlenou tvůrčí vizi či první záběry z filmu, jsou jakékoliv dohady liché. Takže na to mysleme i v případě Roberta Pattinsona.
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Zdroj: Kinobox, Variety, Box Office Mojo, The Guardian, Screen Rant