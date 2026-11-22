Rick Dhaliwal, novinář z vancouverských pořadů Donnie & Dhali a Halford and Brough, se v listopadu 2026 zeptal Hronkova agenta, co si myslí o přestupových řečech kolem svého klienta. Odpověď přišla obratem a velkými písmeny: „PLNÁ NO-MOVE.“ Tedy plná klauzule, která zakazuje jakýkoli přesun hráče bez jeho svolení. Walsh pak přidal i komentář k samotné debatě: je to podle něj „ztráta času, ztráta vzduchu a clickbait pro lidi, kteří nemají se svými životy nic lepšího na práci“. Ostřejší reakci si od zástupce hráče lze jen těžko představit. Za jeho slovy přitom nestojí jen emoce, ale konkrétní odstavec ve smlouvě, který z Hronka dělá jednoho z mála hráčů v lize, kteří mají nad svou budoucností skutečnou kontrolu.
Proč Walsh nemusí nic vysvětlovat
Walsh není komentátor zvenku. Podle databáze
PuckPedia podepisoval jako agent všechny Hronkovy kontrakty v NHL, od nováčkovského v roce 2016 přes smlouvu z roku 2021 až po osmiletý závazek s Vancouverem z 18. června 2024. Když tedy mluví o klauzuli, mluví o dokumentu, který sám vyjednal.
Klauzule má jasné časové rozložení:
Období Ochrana Hronka 2025/26 až 2027/28 plná no-move klauzule, bez souhlasu hráče žádný přesun 2028/29 až 2031/32 seznam 15 klubů, kam ho Vancouver vyměnit nesmí po sezoně 2031/32 konec smlouvy, Hronek se stane volným hráčem
Co plná no-move klauzule znamená v praxi, popisuje
kolektivní smlouva NHL v článku 11.8. Klub nemůže hráče proti jeho vůli vyměnit, poslat na farmu, zapůjčit ani nabídnout ostatním týmům přes waivers. Jinými slovy: Vancouver může poslouchat nabídky, jak dlouho chce. Konečný podpis pod případným obchodem ale drží Hronek.
Podle nás je proto současná debata spíš testováním trhu než skutečným vyjednáváním. Generální manažer může zjistit, kolik by za obránce dostal. Dokud však hráč neřekne ano, jde o teoretické cvičení. A Hronek podle všeho ano říkat nechce. Server Sportsnaut uvádí, že on, Brock Boeser i Elias Pettersson zatím chtějí ve Vancouveru zůstat. Žádost o výměnu doložená není.
Odkud se Hronkovo jméno v přestupových řečech vzalo
Spekulace nevznikly ze vzduchu. Spustil je případ, který s Vancouverem přímo nesouvisí. Detroitský obránce Simon Edvinsson je podle Elliotta Friedmana, jednoho z nejsledovanějších kanadských hokejových novinářů, na cestě z Red Wings. Friedman v podcastu 32 Thoughts očekává, že se jeho situace vyřeší výměnou ještě před 1. prosincem, a jako zájemce jmenuje Boston, Nashville a San Jose.
Tady vstupuje do hry Hronek. Podle přepisu Friedmanových slov na webu Causeway Crowd by se kluby, které Edvinssona nezískají, mohly poohlédnout právě po českém obránci jako po náhradní variantě. Nejde tedy o potvrzený zájem o Hronka, ale o úvahu, kam by se poptávka po kvalitním obránci mohla přelít.
Druhý proud přišel z podcastu DFO Insider. Jeff Marek a David Pagnotta v epizodě z 18. listopadu 2026 probírali, že Vancouver otevírá obchodní debaty, a mezi jmény padl Hronek i Pettersson. Záznam má tomuto tématu vyhrazený samostatný blok.
Důvod, proč se o Canucks v této souvislosti mluví vůbec, je čitelný z tabulky. Vancouver měl k 22. listopadu bilanci 6 výher, 18 porážek v základní hrací době a jednu po prodloužení. S 13 body po 25 zápasech byl poslední v celé NHL. Skóre 71:108 znamená gólový rozdíl −37, nejhorší v soutěži, a tým inkasoval v průměru přes čtyři góly na zápas. Tři výhry z posledních čtyř utkání přišly až po sérii, v níž Canucks z osmnácti zápasů vyhráli jediný.
Tým v takové krizi přirozeně přitahuje otázky, koho prodá. Do uzávěrky přestupů, která připadá na 1. března 2027, zbývá dost času. Oficiální
přehled výměn NHL zatím Hronka mezi vyměněnými hráči neeviduje. Hráč, kterého si Vancouver jen tak pustit nemůže
I kdyby klauzule neexistovala, Hronek by nebyl běžné jméno na prodej. V sezoně 2026/27 má po 25 zápasech 16 bodů za gól a 15 asistencí, je čtvrtým nejproduktivnějším hráčem týmu a hraje v průměru 26 minut a 53 sekund za zápas. To ho řadí mezi nejvytěžovanější obránce celé ligy. Web The Cap Gap ho podle vytížení zařazuje do 99. percentilu mezi beky.
Rozložení jeho času na ledě ukazuje, že trenéři na něj spoléhají ve všech situacích:
v plném počtu: 20:20 za zápas v přesilovce: 3:21 za zápas v oslabení: 3:11 za zápas
Je součástí nejpoužívanější přesilovkové formace Canucks i nejčastější sestavy pro hru v oslabení. Loni odehrál všech 82 zápasů a nasbíral 49 bodů. Výdrž a spolehlivost jsou přesně to, co kluby hledající obránce před play-off chtějí.
Smlouva je pro Vancouver zároveň závazkem i výhodou. Za osm let dostane Hronek zhruba 1,28 miliardy korun, tedy přibližně 160 milionů korun ročně, což odpovídá 7 % platového stropu. The Cap Gap ve svém modelovém výpočtu odhaduje, že podle výkonu a vytížení „hraje“ jako hráč za zhruba 196 milionů korun ročně. Ve srovnání s elitními obránci ligy vychází jeho kontrakt příznivě:
Obránce Roční plat v průměru Rasmus Dahlin asi 242 mil. Kč Thomas Harley asi 233 mil. Kč Evan Bouchard asi 231 mil. Kč Zach Werenski asi 211 mil. Kč Roman Josi asi 200 mil. Kč Miro Heiskanen asi 185 mil. Kč Filip Hronek asi 160 mil. Kč
Pro konkurenci je to lákavý balík: pravák do prvního páru, zvyklý na extrémní minuty, s cenou pod úrovní hvězd. Pro Vancouver to ale znamená i opak. Takového hráče se vyplatí prodat jen za mimořádnou protihodnotu, a ta se při ochraně, kterou Hronek má, vyjednává velmi těžko.
Pro české fanoušky by případný odchod nebyl okrajovou zprávou. Hronek patří ke stabilním oporám reprezentace. Na letošním mistrovství světa v nominaci Radima Rulíka zapsal gól a dvě asistence při bilanci +3, rok předtím měl šest asistencí v sedmi zápasech. Za sebou má bronz z roku 2022 a ocenění pro nejlepšího obránce šampionátu 2019.
Kdy se karty mohou otočit
Walshova slova platí naplno, ale nikoli navždy. Plná ochrana vyprší po sezoně 2027/28. Od 1. července 2028 se mění na seznam patnácti klubů, kam Hronka vyměnit nelze. Znamená to, že do zbylých šestnácti týmů ligy by ho Vancouver mohl poslat i bez jeho výslovného souhlasu. Teprve tehdy získá klub skutečnou obchodní volnost.
Do té doby existuje jen jedna cesta. Vancouver by musel dostat nabídku, kterou nelze odmítnout, a pak by se hráče zeptal, jestli se ochrany vzdá. Takový scénář zasvěcení novináři v náznacích popisují. Dá se čekat, že pokud by k němu vůbec došlo, Hronek by si cílovou destinaci velmi pečlivě vybíral, a to by okruh zájemců dál zúžilo. Boston, Nashville nebo San Jose by pak nesoutěžily jen s ostatními kluby, ale hlavně s rozhodnutím samotného hráče.
Pravděpodobnější je podle nás jiný vývoj. Canucks se pokusí zvednout sezonu, Edvinsson odejde jinam a Hronkovo jméno se v souhrnech spekulací vynoří znovu nejdřív před březnovou uzávěrkou. Tentokrát však s vědomím, že agent už veřejně řekl, co si o tom myslí.
Vancouver může být poslední v lize a manažeři mohou volat, kolik chtějí. Dokud platí plná klauzule, rozhoduje o Hronkově adrese jediný člověk. A ten zatím nic podepisovat nehodlá.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek