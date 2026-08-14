Ani prací prášek, ani ocet: hrnce se rozzáří díky 1 věci, co běžně vyhazujete

Když ztmavne dno oblíbeného hrnce nebo nerezová pánev ztratí lesk, většina lidí sáhne po tom, co má zrovna doma. Někdo nasype do vody prací prášek, jiný spoléhá na ocet. Málokoho přitom napadne, že ten nejlevnější pomocník právě putuje do odpadkového koše. Řeč je o bramborových slupkách, které po každém loupání bez rozmyslu vyhazujeme.
Slupky z koše dokážou nádobí vyleštit
Bramborové slupky bereme jako samozřejmý kuchyňský odpad. Skončí na kompostu nebo v koši a víc nad nimi nepřemýšlíme. Škoda, protože v domácnosti patří k dost nedoceněným pomocníkům. Kromě hrnců se hodí i na další zašlé kovové plochy, třeba na nerezový příbor nebo kuchyňský dřez.
Princip je jednoduchý. Vezmete slupku a vlhkou stranou přejíždíte po zašlém či umaštěném povrchu. Slupka na sebe nabere mastnotu a špínu, kterou by jinak musel rozpouštět agresivní čistič. Nádobí přitom nijak nepoškrábe, což se o klasické drátěnce říct nedá.
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Za vším stojí škrob, kterého mají brambory plno. Drobné škrobové částice na sebe vážou mastnotu a nečistoty podobně jako magnet a povrch přitom vůbec nebrousí. Po opláchnutí zůstane na kovu tenká, okem neviditelná vrstva, která nádobí chrání a dodává mu lesk.
Slupky mají ještě jednu výhodu. Obsahují kyselinu šťavelovou, tedy mírnou přírodní kyselinu, která nahlodává oxidaci a uvolňuje zašlé usazeniny. Právě proto brambora zabere i tam, kde by běžný saponát jen klouzal po hladině.
Jak nablýskat nerezový hrnec
U nerezu platí jedno hlavní pravidlo, a to nesahat po ničem, co by mohlo škrábat. Zapomeňte na drátěnky, hrubé houbičky i leštící písky. Vystačíte si se slupkou nebo s rozkrojenou syrovou bramborou a její řeznou plochou.
Přečtěte si také: Ani káva, ani čaj. Češi letos v létě objevili nápoj, který doplní energii, ale hodí se i do největších veder Nerez snese jen měkkou houbičku, drátěnky a leštící písky povrch nenávratně poškrábou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Samotné leštění zvládnete ve třech krocích:
Umaštěný nebo matný povrch slupkou pořádně potřete a nechte pár minut odpočinout, ať škrob stihne zabrat. Potom hrnec přejeďte měkkou houbičkou namočenou v teplé vodě a otřete do sucha. Když chcete, aby lesk vydržel co nejdéle, kápněte na suchý hadřík trochu oleje a povrch přeleštěte.
Kov pak déle odolává vodním kapkám i nevzhledným šmouhám.
Když se objeví rez nebo tmavé skvrny
Na drobných rezavých flíčcích, které naskáčou třeba na čepeli nože nebo na plechu od trouby, si brambora poradí ve dvojici s jedlou sodou. Soda funguje jako jemné brusivo, brambora dodá kyselinu, a společně korozi nahlodají, aniž by kov poškodily.
Postup chce hlavně trpělivost:
Zrezlé místo posypte sodou, přiložte na něj slupky a nechte je působit klidně přes noc. Druhý den zrezlé místo přejeďte kartáčkem a opláchněte pod proudem vody. Vrstva, kterou soda přes noc nahlodala, se uvolní o poznání snáz. U hlubší koroze počítejte s tím, že celý postup budete muset zopakovat. Na co si dát pozor u hliníku Přečtěte si také: Bramborové knedlíky se vám nikdy nerozvaří. Stačí 1 přísada, kterou používá každá kuchařka ve školní jídelně
Jedno zásadní upozornění se týká hliníkových a nepřilnavých hrnců. Na ty jedlou sodu nikdy nesypte. Soda s hliníkem reaguje, obrušuje ho a povrch může nenávratně poškodit. Tady oceníte, že samotné slupky jsou k choulostivému materiálu šetrné. Ztmavlý hliník rozjasníte i tak, že v hrnci pár slupek chvíli provaříte a vodu potom slijete.
I bramborová vychytávka má samozřejmě své hranice. Skvěle zvládne povrchovou špínu, matný nerez a lehkou rez. Na hlubokou, rozežranou korozi ale sama nestačí, tam se stejně neobejdete bez razantnějších prostředků.
Zdroje: https://www.nasdum.eu/brambora-neni-jen-k-jidlu-5-necekanych-triku/, https://www.toprecepty.cz/clanky/4434-jak-vycistit-pripaleny-hrnec-i-bez-chemie-pomuze-obycejna-sul-jedla-soda-dreveny-popel-i-coca-cola/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-vycistit-nerez-20200322.html, https://magazindoma.cz/tipy-a-triky/721-bramborove-slupky-patri-mezi-suroviny-s-bohatym-vyuzitim-proto-je-nevyhazujte-byla-by-to-skoda, https://www.denik.cz/dum-a-byt/jak-odstranit-rez-brambora-jedla-soda/