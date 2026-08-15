V Číně prodávají mobily, které si v Evropě nekoupíte. „Nezasloužíte si je,“ myslí si výrobci. Jsou to děla

Žádný z těchto výrobců nikdy veřejně neřekl, že si Evropané jejich nejlepší telefony nezaslouží. Nemusel. Stačí otevřít globální web vivo a porovnat ho s čínským. Na jednom najdete X200 Ultra s 200megapixelovým teleobjektivem a baterií o kapacitě 6 000 mAh. Na druhém ne. Totéž platí pro HONOR GT Pro se 7 200mAh baterií nebo Xiaomi 15S Pro, který na globálním seznamu telefonů Xiaomi jednoduše neexistuje. Výrobci Evropu neignorují, prodávají tu miliony kusů ročně. Jen jí dávají konzervativnější verze toho, co umí.
Tři telefony, které v Evropě oficiálně nekoupíte
Nejprůkaznější příklady z aktuální nabídky:
- Vivo X200 Ultra – na čínské produktové stránce od dubna 2025 za cenu od 6 499 RMB (zhruba 21 500 Kč). Baterie 6 000 mAh, 90W drátové a 40W bezdrátové nabíjení, verze s 1TB úložištěm a 200Mpx teleobjektiv. Na globálním webu vivo model chybí.
- HONOR GT Pro – Snapdragon 8 Elite Leading Edition taktovaný až na 4,47 GHz, 7 200mAh baterie, 144Hz displej. Na globálním přehledu HONOR telefon nenajdete.
- Xiaomi 15S Pro – vlastní čínská produktová stránka v Mi Shopu existuje, globální seznam ho neuvádí. Mezinárodní záruční program Xiaomi ho mezi podporovanými modely rovněž nemá.
Všechny tři mají společného jmenovatele: existují, prodávají se, ale jen v Číně.
V čem jsou to „děla“ a v čem ne
Slovo „dělo“ není přehnané, pokud se díváte na specifikace. Jenže každý z těchto telefonů je dělo v jiné disciplíně.
Vivo X200 Ultra sází na fotografii. Sestava s 200Mpx teleobjektivem a 1TB úložištěm míří na uživatele, kteří chtějí z telefonu dostat snímky srovnatelné s kompaktním fotoaparátem. HONOR GT Pro je herní stroj, takt procesoru 4,47 GHz a 7 200mAh baterie znamenají, že telefon vydrží dlouhé herní sezení bez kompromisů. A OPPO Find X8 Ultra? Ten natáčí 4K video při 120 snímcích za sekundu a nese baterii o kapacitě 6 100 mAh.
Pro srovnání: Samsung Galaxy S25 má baterii 4 000 mAh a fotosestavu 50+12+10 Mpx. iPhone 16 nabídne čip A18, 48+12 Mpx a Apple udává až 22 hodin přehrávání videa. Čínské exkluzivity je v baterii, zoomu nebo nabíjení přebíjejí, někdy výrazně. Ale „ve všem lepší“ by bylo zjednodušení. Ekosystém, software, dlouhodobá podpora a integrace služeb jsou disciplíny, kde Samsung a Apple stále drží náskok.
Proč to sem „prostě nepošlou“
Odpověď není jednoduchá, i když tak na první pohled vypadá. Jde o mix tří faktorů, které se vzájemně posilují.
Regulace. Od 20. června 2025 platí v EU nová pravidla pro smartphony a tablety: energetické štítky, požadavky na opravitelnost, odolnost baterie i minimální délku softwarových aktualizací. Uvést telefon na evropský trh není totéž co poslat krabici přes hranice. Znamená to splnit administrativní požadavky včetně CE značení, zajistit servisní síť a garantovat náhradní díly.
Portfoliová strategie. OPPO to řeklo otevřeně: při globálním uvedení řady Find X8 firma komunikovala, že na zahraniční trhy posílá vybrané produkty, ne celé domácí portfolio. Každý model navíc pro globální trh vyžaduje lokalizaci softwaru, marketingovou podporu a obchodní dohody s operátory.
Ekonomika objemu. Čínský trh má přes miliardu potenciálních zákazníků. I nišový model tam najde kupce. V Evropě by stejný model musel projít homologizací pro desítky zemí s menším celkovým objemem prodejů. Poměr nákladů a výnosů jednoduše nevychází.
Co když si ho chcete dovézt sami
Cesta existuje. Marketplace typu AliExpress nebo specializovaní dovozci nabízejí čínské modely i do Česka. Ale je potřeba vědět, do čeho jdete.
Záruka je největší otazník. Pokud kupujete od prodejce registrovaného v EU, máte nárok na minimálně dvouletou zákonnou odpovědnost prodávajícího podle evropských pravidel. Při přímém dovozu z Číny toto neplatí automaticky, a Xiaomi u svého mezinárodního záručního programu model 15S Pro mezi podporovanými telefony neuvádí.
Pásma překvapivě nemusí být problém. Staré klišé „čínský telefon v Česku nechytí signál“ už tak docela neplatí. Vivo X200 Ultra i OPPO Find X8 Ultra mají v oficiálních specifikacích LTE Band 20, který v Česku používají T-Mobile i Vodafone. Praktičtější riziko představuje kompatibilita VoLTE a VoWiFi s českými operátory, regionální softwarové funkce a absence lokálního servisu.
Clo a DPH závisí na způsobu nákupu. Velké marketplace často DPH řeší už v ceně objednávky. Při vlastním dovozu zásilky mimo EU se počítá s 21% DPH a případnými celními formalitami.
Segmentace, ne diskriminace
Výraz „nezasloužíte si je“ je redakční metafora, ne citát z tiskové konference. Žádný z výrobců nic takového veřejně neřekl. Přesnější slovo je segmentace: výrobci rozdělují portfolio po regionech, domácímu trhu nechávají nejodvážnější konfigurace a do světa posílají to, co dává smysl z hlediska regulace, servisu a obchodního modelu.
Výsledek je ale stejný. Evropský zákazník si v oficiálním obchodě nekoupí telefon se 7 200mAh baterií nebo 200Mpx teleobjektivem, i když takový telefon existuje a stojí v přepočtu kolem 21 tisíc korun. Může si ho dovézt sám, s rizikem, že když se rozbije, bude ho řešit sám taky.
Čínští výrobci umí stavět telefony, které na papíře drtí evropskou konkurenci. Jen se rozhodli, že ne každý z nich stojí za cestu přes půl světa. A to je možná ta nejupřímnější odpověď na otázku, proč si je tady nekoupíte.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman