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V Číně prodávají mobily, které si v Evropě nekoupíte. „Nezasloužíte si je,“ myslí si výrobci. Jsou to děla

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Vivo X200 Ultra, HONOR GT Pro, Xiaomi 15S Pro, tři telefony, které mají čínskou produktovou stránku, ale v globální nabídce svých výrobců chybí.
Mobilní telefon Xiaomi 15S Pro

Mobilní telefon Xiaomi 15S Pro

Zdroj: Xiaomi
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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