Německá běžkyně Kolbenová o rasismu v atletice: Kdybych nebyla bílá, nedopadlo by to dobře

Bylo krátce po jejím vyřazení před finále. Smilla Kolbeová stála před kamerou ZDF, ještě v dresu, ještě s čerstvou frustrací z nepostupu, a místo obvyklé analýzy závodu promluvila o něčem jiném. V živém rozhovoru pojmenovala rasistické komentáře, které míří na německé reprezentanty, a přiznala, že ji jako bílou sportovkyni část této nenávisti míjí. Kdyby nebyla bílá, nedopadlo by to dobře, tak zněl smysl jejích slov. Nepopisovala vlastní křivdu. Popisovala, co vidí kolem sebe v týmu.
Průlomový čas, průlomový výrok
Kolbeová přijela do Birminghamu v životní formě. V rozběhu na 800 metrů zaběhla 1:57,80, podle DLV i agentury dpa nejrychlejší německý ženský čas na této trati od roku 1990. Postoupila do semifinále, tam ale její šampionát skončil.
Právě ten moment, směs euforie z osobního rekordu a zklamání z vyřazení, dal jejímu výroku zvláštní naléhavost. Nešlo o předem připravenou tiskovou konferenci ani o promyšlený příspěvek na sociální síti. Byl to spontánní vstup v živém vysílání, které moderovala Maral Bazarganiová. Kolbeová využila prostor, který dostala, a řekla něco, co od bílé závodnice většinové publikum nečekalo.
Proč má váhu, když to řekne právě ona
Rasismus v německé atletice není nové téma. V roce 2024 čelil sprinter Owen Ansah vlně rasistických útoků na sociálních sítích. Dálkařka Malaika Mihambová poté veřejně vyzvala k větší občanské odvaze proti rasismu. Oba jsou nebílí sportovci, oba mluvili z pozice přímých terčů.
Kolbeová udělala něco odlišného. Nemluvila za sebe jako oběť, ale jako svědkyně. Pojmenovala asymetrii, kterou zevnitř týmu vidí: stejný dres, stejná reprezentace, ale zásadně jiná intenzita nenávisti podle barvy pleti. Pro většinové německé publikum, které se s rasistickými útoky osobně nesetkává, je takové svědectví často čitelnější a těžší k odmítnutí než hlas samotných obětí.
Německá atletika to řeší systémově
Výrok Kolbeové nevznikl ve vzduchoprázdnu. Německý atletický svaz (DLV) má na svém webu přímo sekci „Hate Speech melden!“, formulář pro hlášení nenávistných projevů napojený na Ústřednu pro boj s internetovou kriminalitou (ZIT) při frankfurtské generální prokuratuře. Spolupráce vznikla právě po kauze Ansaha a znamená, že rasistické komentáře vůči atletům se v Německu řeší i právní cestou.
Širší čísla potvrzují, že problém narůstá. Německý Antidiskriminační úřad zaznamenal za rok 2025 rekordních 13 067 podnětů. Národní monitor diskriminace a rasismu (NaDiRa) ve své zprávě pro rok 2026 hovoří o „zakořeněném znehodnocování“ a mapuje přímé i nepřímé zkušenosti s rasismem napříč společností.
Co dělají platformy, a co nedělají
Meta pro velké sportovní akce aktivuje speciální ochranné režimy: omezení komentářů, filtrování skrytých slov, blokování nevyžádaných zpráv. Síť X má vlastní pravidla proti nenávistnému chování včetně možnosti zneviditelnění obsahu. Na papíře to vypadá robustně.
V praxi ale sportovci opakovaně popisují, že nástroje nestíhají. Komentáře přicházejí v reálném čase, moderace reaguje se zpožděním hodin i dnů. Kolbeová svým výrokem v živém vysílání obešla algoritmy i moderační fronty, promluvila přímo k milionům diváků, bez filtru.
Český kontext: Lurdes Gloria Manuel
Problém se netýká jen Německa. Česká běžkyně Lurdes Gloria Manuel v rozhovoru pro Český rozhlas popsala, že čelí nesnášenlivým a stereotypním komentářům nejen na internetu, ale i na ulici. Řekla, že komentáře záměrně moc nečte. Rozdíl oproti německému prostředí spočívá spíš v institucionální reakci, český atletický svaz nemá srovnatelnou infrastrukturu pro hlášení nenávistných projevů ani napojení na specializované složky prokuratury.
Kolbeová neřekla nic, co by nebílí sportovci nevěděli. Řekla to ale tak, že to nemůže přeslechnout nikdo, kdo se dosud tvářil, že se ho to netýká.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta