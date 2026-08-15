Za 170 milionů Kč odehrál Jurásek v Norwichi 21 zápasů. Podle anglického novináře si tvrdou kritiku nezasloužil

Matěj Jurásek podepsal v Norwichi smlouvu do roku 2030. Klub oznámil přestup 16. ledna 2025, částku ale oficiálně nezveřejnil, na webu Canaries stojí jen „undisclosed fee“. Číslo kolem sedmi milionů eur, tedy zhruba 170 milionů korun, pochází z informace připisované transferovému novináři Fabriziu Romanovi a rychle se stalo měřítkem, podle kterého fanoušci i média hodnotili každý Juráskův krok. Jenže příběh českého křídelníka v Championship není příběh hráče, který dostal šanci a selhal. Je to příběh hráče, který šanci pořádně nedostal.
Přestup na papíře a přestup v praxi
Norwich kupoval jednadvacetiletého českého reprezentanta s bilancí 91 zápasů a 17 gólů za Slavii. Ve dvou kompletních ligových sezonách v Edenu vykazoval solidní produktivitu: v ročníku 2022/23 šest branek a pět asistencí v jednadvaceti zápasech, o rok později pět gólů a tři asistence v pětadvaceti startech. Čísla říkala: tady je hráč s ofenzivním potenciálem, který může v anglickém prostředí vyrůst.
Realita se ale od papíru lišila hned od prvního dne. Jurásek podepsal v polovině ledna, Norwich ale už při oznámení avizoval, že se k týmu připojí až v únoru, po vyřízení pracovního povolení a administrativních náležitostí. Když konečně dorazil, trenér Johannes Hoff Thorup v březnové tiskové konferenci otevřeně řekl, že potřebuje víc tréninků a čas na adaptaci na intenzitu Championship. V dubnu mluvil o tom, že Jurásek celý týden trénoval a „může být integrován“. Jarní měsíce tak nebyly o zápasech, ale o dohánění fyzického deficitu.
Tři trenéři za osmnáct měsíců
Thorup Juráska přiváděl a věřil mu jako projektu. Jenže v červnu 2025 ho na lavičce vystřídal Liam Manning. Ten vydržel sedmnáct zápasů. Sedm domácích porážek v řadě, tým na předposledním místě tabulky, BBC popsala atmosféru kolem klubu jako toxickou. Manning skončil 8. listopadu 2025.
O deset dní později usedl na lavičku Philippe Clement. Belgický trenér přinesl jiný přístup, tvrdší, náročnější, ale podle dostupných informací i s konkrétním zájmem o Juráska. Právě pod Clementem přišly první viditelné momenty: na Nový rok 2026 centr na gól Joshe Sargenta proti QPR, o deset dní později první gól v dresu Norwiche proti Walsallu v FA Cupu.
Tři trenérské režimy za osmnáct měsíců. Každý jiný herní styl, jiná hierarchie v kádru, jiné požadavky na křídelníka. Pro hráče, který se teprve adaptoval na novou soutěž, nový jazyk a nové tempo, to byl zásadní destabilizující faktor.
Zranění, které zavřelo sezonu
Zrovna když se zdálo, že Jurásek pod Clementem konečně nachází rytmus, přišla v únoru 2026 zdravotní stopka. BBC uváděla kostní zranění nohy s odhadovanou absencí devět až deset týdnů. Prakticky to znamenalo konec sezony. Read Norwich v květnovém analytickém textu shrnul bilanci na 21 soutěžních startů za celé období v klubu a konstatoval, že Jurásek zůstává jedinou přirozenou variantou na pravé křídlo, ale klub současně hledá hotovější řešení.
Právě tahle věta nejlépe vystihuje Juráskovu pozici: nebyl odepsaný, ale přestal být sázkou na rychlý průlom.
Kritika mířila na správný problém, ale špatný terč
Anglický novinář Connor Southwell, který situaci v Norwichi sleduje zblízka, v citacích pro iSport popsal, že mezi fanoušky panovaly obavy, aby nešlo o jeden z největších přestupových průšvihů posledních let. Současně ale zdůraznil, že Clement je na Juráska sice tvrdý, ale dal mu najevo, že je jeho „fanouškem“. Southwellův argument nesměřoval k obhajobě slabých čísel, směřoval proti zkratce, která z komplexního selhání transferu dělá selhání jednoho hráče.
A ta zkratka je lákavá. Sedm milionů eur, 21 zápasů, jeden gól. Čísla vypadají jednoznačně. Jenže za nimi stojí únorový příchod místo lednového, jarní adaptační režim místo okamžitého nasazení, tři trenéři místo jednoho a kostní zranění, které přišlo v nejhorší možný moment. Kritika poměru cena/výkon je oprávněná, návratnost investice je zatím mizerná. Ale adresovat ji primárně hráči znamená ignorovat kontext, ve kterém se ta investice odehrávala.
Projekt na pět a půl roku
Norwich nepodepisoval krátkodobou sázku. Smlouva do června 2030 znamená, že klub má stále čas pracovat s návratností. K polovině srpna 2026 je Jurásek formálně součástí prvního týmu, oficiální soupiska Canaries ho stále uvádí. Scénáře dalšího vývoje sahají od boje o místo pod Clementem přes hostování až po levnější trvalý odchod jinam. Definitivní verdikt nad tímhle transferem zatím padnout nemůže. Ale jedno je jisté: pokud Norwich chtěl projekt, dostal přesně to, se vším rizikem, které k projektům patří.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner