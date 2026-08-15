Ostravská nemocnice má rychlý test na západonilskou horečku. Pomůže dárcům krve

Ostravská nemocnice má rychlý test na západonilskou horečku. Pomůže dárcům krvePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Test na západonilskou horečku
Dálnici D1 u Klimkovic ve směru na Brno zablokovala dnes po poledni nehoda tří aut. Lehce se při ní zranilo...
Od včerejšího večera až do dnešního poledne hasiči zasahovali u požáru rozsáhlého hnojiště ve Stěbořicích...
Stavba nové koncertní haly v Ostravě za čtyři miliardy korun se komplikuje, stavební úřad nařídil zastavit...
Pěší i cyklisté už mohou opět využívat lávku přes řeku Morávku, která spojuje Dobrou a Skalici. Na...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →