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Eco program na myčce nemusí šetřit vždy. Odborníci upozorňují na chybu, kterou dělá mnoho lidí

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Německá televize WDR varuje: kdo eco program používá na všechno, riskuje zanášení myčky a dražší opravy. Kolik to stojí v českých korunách?
Eco program na myčce nemusí šetřit vždy. Odborníci upozorňují na chybu, kterou dělá mnoho lidí

Eco program na myčce nemusí šetřit vždy. Odborníci upozorňují na chybu, kterou dělá mnoho lidí

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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