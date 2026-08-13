Eco program na myčce nemusí šetřit vždy. Odborníci upozorňují na chybu, kterou dělá mnoho lidí

Yvonne Willicks, spotřebitelská expertka a dlouholetá tvář pořadu Der Haushalts-Check na
WDR, věnovala celou epizodu vysílanou 6. května 2025 jedinému tématu: proč eco program myčky nádobí není univerzální řešení na každou náplň. Opírala se přitom o několikatýdenní laboratorní zkoušky provedené na Fachhochschule Münster. Závěr nezní „eco je špatně“. Zní jinak: eco je skvělé tam, kam patří, a problém nastává ve chvíli, kdy se z něj udělá jediný režim na mastné pánve, připálené hrnce i běžné talíře. Co přesně eco program je, a co není
Eco program není marketingový trik výrobce. Je to referenční cyklus, na kterém stojí celý energetický štítek myčky.
Evropská komise od 1. března 2021 vyžaduje, aby ho měla každá myčka prodávaná v EU, a pokud přístroj nabízí automatickou volbu programu, eco má být výchozí. Pravidla platí pro celý jednotný trh, Česko nevyjímaje.
Jenže eco je konstruované pro „normálně znečištěné“ nádobí. Myje při nižší teplotě, typicky kolem 50 °C, déle a s menším množstvím vody. Na talíře po večeři, skleničky a příbory to stačí. Na pekáč s připáleným tukem nebo hrnec se zaschlou omáčkou už ne.
Kde přesně naráží
WDR upozorňuje na mechanismus, který si většina uživatelů neuvědomuje: při výhradním používání eco programu se v myčce postupně usazuje mastnota, zbytky škrobu a nerozpuštěný detergent. Bosch na svých stránkách k údržbě myček popisuje totéž: nahromaděné zbytky zanášejí filtr, ostřikovací ramena i čerpadlo, zhoršují mytí a způsobují zápach.
Příznaky, které by měly být varovným signálem:
Nádobí po umytí páchne nebo má mastný film Ve filtru se opakovaně hromadí zbytky jídla Na dně myčky stojí voda i po skončení cyklu Ostřikovací ramena mají ucpané trysky
Bosch tyto symptomy výslovně spojuje s ucpáním filtru nebo pumpy. A právě výměna oběhového čerpadla je v českých servisech jednou z nejčastějších oprav.
Zdroj fotografie: Foto: Freepik Kolik stojí prevence a kolik oprava
Podívali jsme se na konkrétní čísla. Vzali jsme dva modely z opačných pólů trhu, úzký Bosch SPS4HMW49E a plnohodnotnou Miele G7714, a porovnali spotřebu eco programu s intenzivním cyklem.
Eco program Intenzivní program Rozdíl na cyklus Bosch (eco 50 °C vs. intensive 70 °C) 0,755 kWh 1,09–1,20 kWh 0,34–0,45 kWh Miele (eco vs. Hygiene 75 °C) 0,51–0,54 kWh 1,60 kWh 1,06–1,09 kWh
Při průměrné ceně elektřiny 6,43 Kč/kWh (sazba D02d, leden 2026 podle
ČSÚ) vychází příplatek za jeden intenzivní cyklus na 2,15–2,86 Kč u Bosche a 6,82–7,01 Kč u Miele. Pokud byste intenzivní program pouštěli jednou týdně místo eco, roční příplatek činí zhruba 112–149 Kč u Bosche a 354–364 Kč u Miele.
A teď srovnání s opravou. Orientační ceny výměny oběhového čerpadla v českých servisech se pohybují od 880 do 1 980 Kč za práci, k tomu cena dílu. Jeden údržbový cyklus týdně za stokorunu ročně versus servisní zásah za tisícovky. Matematika je jednoznačná.
Co dělat místo paniky
Eco program nemusíte opouštět. Stačí ho přestat brát jako jediný režim, který myčka má. Praktický návod vyplývající z doporučení výrobců:
Běžné nádobí → eco program, přesně k tomu je určený. Mastné hrnce, pánve, pekáče, zaschlé zbytky → intenzivní program (70–75 °C). Údržba myčky → Bosch doporučuje spouštět čisticí cyklus Machine Care přibližně každé dva měsíce. Alternativně stačí pustit program s nejvyšší teplotou naprázdno. Filtry → kontrolovat ideálně po každém mytí, ramena čistit pravidelně. Detergent → tablety fungují dobře, ale prášek se dá lépe dávkovat podle velikosti náplně. Miele radí při poloviční náplni snížit dávku prášku zhruba o třetinu.
A jedna důležitá poznámka: při čisticím programu nedávejte do myčky hliníkové díly, tukové filtry z digestoře ani hliníkové pánve.
Nejdražší je šetřit na nesprávném místě
Eco program zůstává nejúspornějším cyklem a pro většinu náplní tou správnou volbou. Problém nikdy nebyl v samotném programu, ale v představě, že jedno tlačítko vyřeší všechno. Občasný horký cyklus a pět minut údržby měsíčně stojí zlomek toho, co faktura od servisního technika.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková