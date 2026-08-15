Prababičky to dělaly automaticky. 1 lžíce do těsta a palačinky budou tenké jako papír, ale nikdy se neroztrhnou

Hromada tenkých palačinek, jedna přes druhou a ani jedna přetržená. Přesně tak to našim babičkám šlo od ruky, a to bez drahé pánve i bez receptů po francouzských cukrářích. Tajemství měly schované přímo v těstě, v jedné maličkosti, nad kterou dneska většina lidí jen mávne rukou. Rozhoduje přitom o tom, jestli placka přežije obracení, nebo se roztrhne v půli.
Rozhoduje lžíce tuku přidaná do směsi
Tou maličkostí je obyčejný tuk. Do vymíchaného těsta přijde lžíce oleje nebo trocha rozpuštěného, vychladlého másla. Tuk míří rovnou do směsi, ještě než sáhnete po pánvi. Placka pak zůstane pružná, roztáhne se na tenoučkou vrstvu a obracečku v klidu snese, aniž by praskla.
Množství není žádná věda. Osvědčený poměr je jedna lžíce tuku na každé vejce ve směsi. U dvou vajec počítejte se dvěma lžícemi, u vydatnější porce přidejte úměrně víc. Rozpuštěné máslo do těsta přidává třeba i šéfkuchař Roman Paulus, po kterém placky vycházejí obzvlášť jemné a tenké. Jen ať máslo před vmícháním vychladne, horké by vám vejce ve směsi mohlo srazit.
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Druhá polovina úspěchu se odehraje ještě před smažením. Hotové těsto nechte aspoň půl hodiny stát, ideálně v lednici. Za tu dobu mouka pojme tekutinu, škrobová zrna nabobtnají a případné hrudky se samy uhladí. Rozdíl mezi těstem rovnou od metly a těstem po odpočinku ucítíte hned u první placky.
Roli hraje i hustota. Ideální těsto stéká z naběračky pomalu, zhruba jako smetana. Vodnatá směs se na pánvi rozběhne a potrhá, hutná zase dá tlusté, gumovité placky. První případ spravíte lžící mouky navíc, druhý douškem mléka.
Ideální těsto stéká z naběračky pomalu jako smetana a po odležení ztratí hrudky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Co tuk v těstě vlastně dělá
Vysvětlení je čistě fyzikální. Když se tuk v těstě rozptýlí, obalí drobná zrnka mouky a udrží je pohromadě s mlékem v jedné hladké, vláčné směsi. Kuchaři tomu říkají emulze. Placka z takového těsta se dá přehnout přes obracečku, aniž by praskla. Tenký mastný film uvnitř ji navíc drží kousek nad rozpáleným kovem, takže pánev nemusíte promašťovat u každého dalšího kusu.
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Když chcete palačinky posunout ještě o kousek dál, sáhněte po dvou tricích z profi kuchyní. Prvním jsou bublinky. Vyměňte trochu mléka za perlivou minerálku a oxid uhličitý těsto nadlehčí, takže placky budou jemnější a vzdušnější.
Druhým je tuk na smažení. Zkuste místo oleje nebo másla rozehřát na pánvi trochu sádla. Placky po něm chutnají o poznání líp a získají hezčí, křupavější okraj. Samotné máslo se totiž na rozpálené pánvi snadno připálí a placku poznamená nahořklou chutí. K pečení proto sedne líp olej nebo právě sádlo.
Správné teplo a klidná ruka u sporáku
Zbytek je otázka tepla a načasování. Pánev musí být pořádně rozpálená, dobře poslouží nepřilnavá, litinová i nerezová, plamen ale držte na střední. Ze studené plotny placka nepustí a přischne ke dnu, na příliš horké zase naskáčou puchýře a spodek se spálí.
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S obracením nespěchejte. Vyčkejte, až se spodní okraje samy odchlípnou a povrch přestane vypadat mokře. Placka podebraná moc brzy se skoro vždycky přetrhne. A ještě jedna věc, kterou babičky braly automaticky: cukr do těsta nepatří. Při smažení totiž rychle zkaramelizuje a placky pak snadno připálíte. O sladkou chuť nepřijdete, dodá ji náplň. První placku obětujte na zkoušku. Podle ní poznáte dvě věci naráz, jestli pánev drží správné teplo a jestli je těsto akorát husté. Od druhého kousku už palačinky jdou jedna za druhou.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-udelat-testo-aby-se-palacinky-netrhaly-postup-a-osvedcene-tipy/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-na-dokonale-palacinky-pomer-1-1-triky-recept, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/24578-nejlepsi-palacinky, https://www.vlasta.cz/recepty/palacinky-aby-se-netrhaly-nepripalovaly-tenke-testo-bez-hrudek/, https://www.tiscali.cz/babiccin-trik-na-palacinky-funguje-dokonale-staci-1-lzicka-do-testa-a-uz-se-vam-nikdy-nepotrhaji-724775