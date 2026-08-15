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Propast v tenise: Djokovič vydělal na turnajích přes 4 miliardy Kč, stovky hráčů hrají pod hranicí nákladů

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Novak Djokovič má na turnajových odměnách přes 4 miliardy korun. Zároveň ATP i ITF zavádějí záchranné programy pro stovky hráčů, kteří si na profikariéru sami nevydělají.
Propast v tenise: Djokovič vydělal na turnajích přes 4 miliardy Kč, stovky hráčů hrají pod hranicí nákladů

Propast v tenise: Djokovič vydělal na turnajích přes 4 miliardy Kč, stovky hráčů hrají pod hranicí nákladů

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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