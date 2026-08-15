Český hokej spadl v žebříčku IIHF na 6. místo. Od kvalifikace na olympiádu 2030 ho dělí už jen tři příčky

3. června se na webu Mezinárodní hokejové federace objevila nová čísla. Česko: 5 090 bodů, šestá pozice, šipka dolů. Ještě před mistrovstvím světa ve Švýcarsku seděl národní tým o řádek výš. Jenže Finsko ovládlo celý turnaj, Švédsko si udrželo solidní výsledek a český tým, přestože na šampionátu porazil Švédy 4:3, skončil celkově pátý. A právě konečné umístění, ne jednotlivé skalpy, rozhoduje o tom, kolik bodů do rankingu přiteče.
Jak žebříček IIHF funguje a proč každý bod bolí
IIHF World Ranking není momentka z jednoho turnaje. Počítá výsledky z posledních čtyř mistrovství světa a poslední olympiády, přičemž nejnovější turnaj má váhu 100 %, předchozí 75 %, pak 50 % a nejstarší 25 %. Zlato přinese 1 600 bodů, každé další místo o 20 méně, s výjimkou několika 40bodových zlomů, které dělí elitu od zbytku. Jeden z těchto zlomů leží právě mezi 8. a 9. místem, tedy přesně tam, kde se v minulém olympijském cyklu lámala hranice přímé účasti.
Současné pořadí v okolí Česka vypadá takto:
Pozice Země Body Odstup od ČR 5. Švédsko 5 100 +10 6. Česko 5 090 0 7. Německo 4 910 −180 8. Slovensko 4 900 −190 9. Lotyšsko 4 845 −245
Deset bodů na Švédsko. Sto osmdesát na Německo. Pásmo od čtvrtého po osmé místo se může po jediném šampionátu kompletně přeskupit.
Olympijská hrozba: reálná, ale zatím bez pravidel
Kvalifikační model pro mužský turnaj na ZOH 2030 ve francouzských Alpách dosud nikdo nezveřejnil. Ani IIHF, ani MOV. Jediné, z čeho lze vycházet, je
systém použitý pro Milano Cortina 2026: hostitelská země plus sedm nejlépe postavených týmů podle rozhodného rankingu šlo přímo, zbytek musel do kvalifikace. Osmé Slovensko se tehdy protlačilo přes finální kvalifikační turnaj v Bratislavě, tři zápasy ve čtyřech dnech, postupuje jen vítěz skupiny. Slováci vyhráli, ale stačil jeden špatný víkend a olympiáda by je minula.
Pokud IIHF zopakuje stejný model, šesté místo ještě znamená přímou účast. Tři příčky od kvalifikační čáry ale nejsou luxusní polštář, zvlášť když Německo i Slovensko v posledních letech pravidelně bodují.
Proč Česko kleslo, i když hrálo slušně
Paradox posledních měsíců: český tým na MS 2026 ve Švýcarsku porazil Švédsko a došel do čtvrtfinále, na olympiádě v Itálii přešel přes Dánsko, než ho v prodloužení vyřadila Kanada. Mediálně solidní výkony. Rankingově průměrné.
Problém tkví v mechanice. Výhra nad Švédskem se nepropisuje jako bonus; do žebříčku jde jen konečné 5. místo na MS, tedy 1 440 bodů. Z olympijského turnaje pak podle formátu a pavouka play-off vychází po čtvrtfinálovém vyřazení 8. místo, tedy jen 1 380 bodů. Finsko mezitím bere za švýcarské zlato plných 1 600. Český tým hrál dobře, ale ne dost dobře na to, aby si v systému, který odměňuje jen konečné pořadí, udržel pátou příčku.
Pohled na poslední čtyři šampionáty ukazuje spíš sinusovku než přímku dolů: 8. místo v roce 2023, zlato doma v Praze 2024, 6. místo v roce 2025, 5. místo letos ve Švýcarsku. Šestá pozice v rankingu je návrat do středního pásma po zlatém vrcholu, ne bezprecedentní propad.
Co může situaci změnit, k lepšímu i k horšímu
Strukturální naděje se jmenuje MS 2027. Z výpočtového okna tehdy vypadne české 8. místo z roku 2023, dosud nejslabší výsledek v aktuálním cyklu. I bez medaile může samotné odečtení špatného ročníku posunout bilanci nahoru.
Další proměnnou je status Ruska. IIHF k 29. květnu 2026 stále rozhoduje o ruské účasti případ od případu. Pokud by Rusko zůstalo mimo olympijský turnaj i v roce 2030, kvalifikační čára se může posunout, a to oběma směry, podle toho, jak federace přerozdělí místa.
A konečně: na ZOH 2030 mají podle
společného oznámení IIHF, NHL a NHLPA znovu nastoupit hráči z NHL. Turnaj má být v nejsilnějším možném složení. Hrát kvalifikaci o právo účastnit se takové akce by pro českou hokejovou kulturu znamenalo víc než sportovní komplikaci, byl by to symbolický úder. Kde přesně leží červená čára
Bez oficiálního kvalifikačního programu pro French Alps 2030 nelze nakreslit přesnou hranici. Lze ale říct, co český tým potřebuje: držet se nad Německem a Slovenskem, nepropadnout k 8./9. zlomu, kde bodování IIHF skáče o čtyřicet místo dvaceti, a na příštích turnajích chodit minimálně do čtvrtfinále. Rozhodný ranking pro olympijskou kvalifikaci 2030 by podle analogie s předchozím cyklem mohl vycházet z dat kolem roku 2028.
Šesté místo není katastrofa. Je to ale nejtenčí polštář, jaký česká reprezentace v posledních letech měla, a příští šampionát ho buď nafouká, nebo propíchne.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Vojtěch Zelenka