Ani voda, ani mouka: domácí chleba bude mít kůrku, která praská, když ho před pečením potřete 1 věcí

Doma upečený bochník provoní celý byt, jenže kůrka někdy zůstane bledá, měkká a bez toho pravého křupnutí. Většina domácích pekařů v tu chvíli sáhne po rozprašovači s vodou nebo po poprášení moukou. Opravdový lesk a kůrku, která po vytažení z trouby tiše praská, ale udělá docela obyčejná surovina ze spíže. Stačí ji rozmíchat, natřít na bochník a nechat troubu, ať odvede zbytek práce.
Tajemství se jmenuje škrobový nálev
Tou vychytávkou je obyčejný škrob zašlehaný do vody, kterému pekaři říkají škrobový nálev nebo škrobový maz. Kukuřičný i bramborový škrob máte doma nejspíš na zahušťování omáček a na chleba se hodí úplně stejně. Na povrchu bochníku vytvoří tenkou lesklou vrstvičku, která se v troubě promění ve sklovitý film a po vychladnutí se pokryje jemnou sítí prasklinek.
Žádné kouzlo za tím nehledejte. Jde o starý pekařský postup, kterým se odjakživa leskly žitné bochníky i pletené pečivo. Voda z nálevu se v žáru vypaří a na kůrce zůstane právě ten škrobový povlak, který jí dodá sklovitý vzhled.
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Příprava zabere sotva minutu.
Lžičku škrobu nejdřív rozmíchejte v troše studené vody, aby nezůstaly hrudky. Pak ji vlijte do menšího hrnku s horkou vodou. Krátce prohřejte, dokud směs mírně nezprůhlední a nezhoustne do řídkého gelu. Než ji použijete, nechte ji zvlažnět.
Vykynutý bochník potřete nálevem mašlovačkou nebo silikonovým štětcem těsně před vsazením do trouby. Tenká vrstva bohatě stačí. Kdo chce lesk ještě výraznější, může natření zopakovat pár minut po upečení, dokud je kůrka pořádně horká.
Proč taková kůrka nakonec praská
Prasklá kůrka rozhodně nekazí dojem. Spousta lidí ji má na chlebu ze všeho nejradši a má to svůj důvod. V místě, kde se povrch roztrhne, se odkryje větší plocha, ta se v žáru víc opeče a vznikne tady víc vonných a chuťových látek. Za tím hnědnutím a vůní stojí takzvaná Maillardova reakce mezi cukry a bílkovinami v těstě.
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Praskliny navíc fungují jako průduchy. Oxid uhličitý a další plyny, které se v těstě uvolní během kynutí, jimi snáz uniknou ven. Škrobový film tenhle efekt podtrhne, protože sklovitý povrch je křehčí a ochotněji se rozpraská.
Bez páry v troubě to nepůjde
Samotný nálev udělá půlku práce, druhou obstará vlhko v troubě. Bochník vložený do rozpálené trouby potřebuje kolem sebe páru, aby se stihl v prvních minutách pěkně nadmout, než mu ztvrdne povrch. Doma to zařídíte snadno. Na dno rozpálené trouby postavte prázdný pekáček a ve chvíli, kdy vsazujete chleba, do něj chrstněte trochu vroucí vody. Kdo peče pod poklicí, může místo toho k bochníku vhodit dvě až tři kostky ledu a nádobu hned uzavřít.
Vlhký začátek a suchý konec pečení jsou přesně to, co kůrce dodá sklovitou pevnost. První část pečení proto patří vysoké teplotě kolem 240 stupňů a teprve potom ji stáhněte níž, aby se bochník v klidu dopekl.
Přečtěte si také: Zapomeňte na papírové utěrky. Odborníci označili 1 nejlepší způsob, jak odmastit pánev bez chemie Nařízněte bochník a poslechněte si, jak zpívá
Poslední drobnost dělají zkušení pekaři ostrou žiletkou. Těsně před pečením bochník svrchu párkrát rychle nařízněte. Zářez nasměruje, kudy chleba praskne, takže se v troubě otevře pěkně řízeně a pára z něj unikne tudy, kam potřebujete, místo náhodných trhlin po stranách.
Zářez ostrou žiletkou před pečením určí, kudy bochník praskne, a kůrka se otevře řízeně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
A pak přijde odměna. Horký bochník nechte po vytažení pomalu vychladnout na mřížce, aby se kůrka neodtrhla od střídky. Když v kuchyni ztichnete, uslyšíte tiché popraskávání chladnoucího povrchu. Pekaři tomu říkají, že chléb zpívá.
„[…] uslyšíte takové jemné praskání, které vydává chladnoucí kůrka […],” popsal pro iReceptar.cz domácí pekař Jan Kreps. Právě tenhle zvuk je nejlepší znamení, že se bochník povedl a škrobový nálev odvedl svoje.
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Zdroje: https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/chleb-ma-zpivat-rika-jan-kreps-o-peceni-chleba-ze-zitneho-kvasku.html, https://www.vitalia.cz/clanky/proc-mame-praskly-chleb-nejradeji/, https://www.kafe.cz/rodina-a-domov/trik-jak-upect-domaci-chleba-jednoduse-a-s-opravdu-krupavou-kurkou-20200531.html, https://zevsi.cz/recepty-a-postupy/proc-a-cim-potirat-chleba-behem-peceni, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/cim-a-kdy-potirat-chleb-aby-byl-leskly-rady-a-tipy/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/cim-a-jak-potirat-chleba-pred-pecenim-rady-a-tipy/