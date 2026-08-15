Hvězdná posila Pardubic Nosek. Starosti o syna, který má poruchu autistického spektra

Když trenér Paul Maurice poslal v rozhodujícím finále Stanley Cupu 2025 na led čtvrtou formaci na poslední střídání zápasu, stál v ní i Tomáš Nosek. Nebyl turista, který se svezl k poháru. Byl hráč, kterému kouč důvěřoval v nejdůležitější minutě sezony. O rok později sedmatřicetiletý útočník podepsal v Pardubicích, a důvody sahají daleko za hokejové hřiště. Na soupisce Dynama už figuruje jako hráč A-týmu, ale příběh jeho návratu začíná u staršího syna, který žije s poruchou autistického spektra.
Pět set zápasů a pohár na konci
Nosek odehrál v NHL přes 500 utkání. Prošel Vegas, Bostonem, New Jersey a nakonec Floridou, kde se stal součástí vítězného tažení Panthers. V sezoně 2024/2025 naskočil do 59 zápasů základní části a v play-off plnil roli, kterou statistiky zachytí jen částečně: bránění, vhazování, oslabení, blokované střely. Typ hráče, kterého fanoušci ocení, až když chybí.
Po zisku titulu mu Florida nabídla jen jednoletou smlouvu na sezonu 2025/2026. Žádný dlouhodobý kontrakt, žádná jistota. Léto 2026 tak otevřelo čisté přestupové okno. A Nosek ho využil k návratu domů.
Pro Dynamo nejde o běžný příchod. Nosek je teprve sedmým hráčem v historii klubu, který drží Stanley Cup, a třetím pardubickým odchovancem s touto trofejí. V srpnu 2026 pohár přivezl do města osobně.
Rozhodnutí, které neřídil jen sport
V otevřeném textu na portálu Bez frází Nosek popsal, co stojí za jeho rozhodováním. Starší syn potřebuje speciální péči. Rodina to v zámoří řešila roky, a měla tam zázemí, které fungovalo. Jenže hokejová kariéra znamená stěhování, nové město, nový systém, nový jazyk terapeutů. Každý přesun je restart.
Nosek opakovaně zdůrazňoval, že nejdůležitější je spokojenost rodiny. Dřívější pokus o předčasný návrat do Pardubic popsal jako velmi náročný právě kvůli synově situaci. Návrat dává smysl až ve chvíli, kdy se sportovní krok podaří sladit s rodinným nastavením. Léto 2026 takový moment přineslo: kontrakt na Floridě doběhl, pohár byl vybojovaný, syn potřeboval stabilitu.
Dva systémy, dvě logiky péče
Americký systém péče o děti s poruchou autistického spektra stojí na zákonném nároku. Federální zákon IDEA garantuje bezplatné a přiměřené vzdělání, takzvaný FAPE. Děti do tří let mají nárok na ranou intervenci, od tří let školy povinně vyhledávají žáky s potřebou podpory přes mechanismus Child Find. Rodina dostane individuální vzdělávací plán a škola ho musí naplnit. Systém je nárokový, rodič nemusí prosit, stačí požádat.
Česko funguje jinak. Opora existuje, ale je víc poskládaná z jednotlivých dílků:
- Speciálně pedagogická centra (SPC) – diagnostika, náhledy ve výuce, screening rizika PAS, podpora při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu.
- NAUTIS – největší česká organizace zaměřená na autismus, provozuje vlastní SPC s celostátní působností, nabízí rodinnou terapii i sociální poradenství.
- Regionální služby – v Pardubicích například Rodinné integrační centrum, které poskytuje poradenství, aktivity a vzdělávání přímo ve městě.
Americký systém působí pevněji ukotveným v zákonném nároku. Český stojí více na poradenském provázení a lokální kapacitě. Pro rodinu, která se stěhuje ze zámoří, to znamená jednu zásadní věc: kontinuita terapeutů, rutin a školní podpory se při přesunu mezi systémy přeruší. A právě kontinuita je u dětí s PAS klíčová.
Co Nosek přinese Dynamu na ledě
Pardubický kádr pro nadcházející sezonu vypadá nabitě. V play-off 2026 stálo Dynamo na ose Červenka–Sedlák–Mandát, útočné řady doplňovali Kelemen, Kondelík, Fejes, Kaut, Smejkal, Sobotka či Poulíček. K nim teď přibyli Nosek, David Tomášek, Lauko a Stránský.
Nosek zvýší konkurenci na centru i křídle. Jeho profil (vhazování, oslabení, defenzivní spolehlivost) uvolní elitní ofenzivní hráče do útočnějších rolí. Trenéři získají luxus, který v extralize nemá mnoho týmů: čtvrtou formaci vedenou mužem, kterého kouč vítězného finále NHL poslal na led v rozhodující chvíli.
Příběh, který přesahuje hokej
Nosek nemusel o synově diagnóze mluvit veřejně. Udělal to, a otevřel téma autismu publiku, které ho běžně nesleduje. Konkrétní plán osvěty, nadaci ani partnerství s organizací zatím veřejně nepředstavil. Ale samotný fakt, že i vysoce funkční rodina s nadstandardními zdroji řeší stejné věci jako tisíce českých rodin (včasnou intervenci, návaznost školní podpory, rodinnou terapii), má hodnotu sám o sobě.
V pardubické Tipsport areně bude fanoušky zajímat hlavně to, kolik bodů Nosek nasbírá. Doma ho ale čeká práce, která se do statistik nevejde.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek