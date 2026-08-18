Proč v Německu zakrývají trávníky kartonem. Nová chytrá metoda dobývá i Česko

Trávník zakryjí kartonem a pak už jen čekají
Léto dává klasickému trávníku pořádně zabrat. Vysoké teploty znamenají více zalévání, opatrné sekání a také boj s místy, kde tráva začne žloutnout a vysychat. Možná tak dopadl i váš trávník. Právě v takové situaci se dostává do popředí metoda označovaná jako Sheet Mulching. Její princip je jednoduchý: část trávníku se zakryje kartonem a následně vrstvou mulče nebo kompostu. a půda se tak přirozeným a jednoduchým způsobem chrání před spálením travnatého porostu.
Pozornost na sebe metoda strhla například ve Spojených státech, kde majitelé zahrad na Floridě pokryvají větší část předzahrádky kartonem. Výsledkem nemá být další dokonale střižený trávník, ale nenáročnější přírodní zahrada, která podle popisu využívá půdu jiným způsobem a může být přínosná také pro přírodu.
Právě vysoké letní teploty jsou jedním z důvodů, proč se o podobném řešení začíná více mluvit také v Německu. Netzwelt upozorňuje, že tam zatím jde spíše o okrajovou záležitost, ovšem vysychající trávníky a omezení zalévání v některých obcích zájem o alternativy ke klasické péči zvyšují.
Potřebujete jen karton a mulč
Skvělé na této metodě je, že ji lze snadno použít téměř v jakékoli zahradě. Vše, co potřebujete, je nepotištěný karton (s odstraněnou páskou) a trochu mulče nebo kompostu, který si můžete buď vyrobit sami ze zahradního odpadu, nebo koupit v zahradním centru. Zbytek je pak rychle hotový.
Postup není složitý. Vybraná část trávníku se nejprve souvisle pokryje kartonem. Jednotlivé kusy mohou být mírně přes sebe, důležité je, aby mezi nimi nezůstávaly velké mezery. Poté se karton pořádně zavlaží a nakonec se překryje mulčem nebo kompostem. Karton zde nefunguje jako dekorace. Zakrytím se k rostlinám pod ním nedostane světlo. Tráva a její kořeny postupně odumřou a během několika měsíců se zkompostují. Výsledná plocha pak může být využita pro novou výsadbu nebo jako přírodnější část zahrady.
Metoda má podle popisu ještě jednu praktickou vlastnost. Vrstva kartonu a mulče omezuje růst plevelů, protože jim bere světlo. Na takto připraveném místě pak může vzniknout například zeleninový nebo květinový záhon s rostlinami vhodnými pro opylovače.
Pozor na karton z balíku
Než ale začnete na zahradu nosit všechny krabice, které vám zůstaly po internetových nákupech, je potřeba vědět jednu důležitou věc. Použitý karton musí být co nejčistší. Zahradníci doporučují obyčejnou lepenku bez potisku, lepicí pásky a chemických povrchových úprav. Ze stejného důvodu je vhodné odstranit také kovové sponky.
Nevhodný je zejména karton s různými povrchovými úpravami. Takový materiál může podle zdroje omezovat pronikání vzduchu a vody do půdy a některé typy povrchových úprav mohou představovat problém také kvůli plastovým složkám. Čím obyčejnější karton, tím lépe.
Co na místě může vyrůst?
Po několika měsících už nemusí být původní trávník pod vrstvami kartonu a mulče prakticky poznat. Připravenou plochu lze následně využít různými způsoby. Vhodné jsou například bylinky, jahody, maliny, ostružiny, rybíz, angrešt, dýně, cukety, okurky, fazole, rajčata nebo papriky. Pro přírodní zahradu se hodí také slunečnice, svazenka nebo pohanka.
Výběr rostlin může ovlivnit i to, jak bude zahrada užitečná pro okolní přírodu. Kvetoucí a domácí druhy mohou poskytovat potravu včelám a dalším opylovačům. Z obyčejného trávníku tak postupně vzniká prostor, který má úplně jiné využití než plocha určená pouze k pravidelnému sekání.
Výsledek není okamžitý
Kartonová metoda má ale jednu zásadní nevýhodu: vyžaduje čas. V přechodném období několik měsíců zahrada nevypadá nijak reprezentativně. Karton překrytý mulčem zkrátka nebude působit stejně upraveně jako čerstvě posekaný trávník.
Právě proto se vyplatí začít s přeměnou už v létě nebo na podzim. Během několika měsíců má materiál čas se rozložit a plocha může být připravena na novou výsadbu s příchodem jara.
Karton tedy není trik, který by měl trávník přes noc proměnit v krásnou zahradu. Je to způsob, jak postupně změnit část zahrady a současně se zbavit části práce spojené s klasickou údržbou trávníku, který navíc v horkém létě strádá a nevypadá dobře.
Zdroje článku: netzwelt.de, nespechej.cz
Autor článku: Lída Kropáčková