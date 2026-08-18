Kolik si vydělá řezník za pultem na malém městě? Až uvidíte konečnou sumu, nebudete věřit

Mýtus o pohádkových výdělcích naráží na realitu
Mnozí lidé žijí v představě, že řemeslo má dnes zlaté dno. V případě pultového prodeje masa na maloměstech však tato iluze rychle naráží na tvrdá data.
Běžný prodavač či prodavačka v řeznictví bez odborného vyučení si měsíčně přijde na 22 000 až 28 000 Kč hrubého. V čistém vyjádření to při uplatnění základní slevy na poplatníka znamená přibližně 17 500 až 22 000 Kč.
Ani kvalifikovaní řezníci-prodavači, kteří ovládají náročné bourání a kompletní přípravu masa, na tom nejsou o moc lépe. Jejich průměrná hrubá mzda se pohybuje v rozmezí 30 000 až 35 000 Kč, což v čistém představuje přibližně 23 500 až 27 000 Kč.
Pro brigádníky na pultovém prodeji je pak připravena hodinová sazba mezi 135 a 180 Kč za hodinu
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Těžká dřina v chladu a neustálém průvanu
Za těmito částkami se přitom skrývá mimořádně fyzicky i psychicky náročná práce. Zaměstnanci pultových prodejen, které na malých městech nejčastěji fungují v pronajatých prostorech diskontních prodejen, čelí každodennímu drsnému režimu.
Standardem je dvousměnný provoz, kdy ranní směna začíná již v 6:00 a odpolední končí až kolem 18:00 či 19:00 večer. Samozřejmostí je také práce o sobotách, i když neděle mívají některé řetězce stabilně volné.
Pracovní podmínky rozhodně nejsou pro každého. Zaměstnanci musí vydržet celodenní stání na nohou a manipulovat s těžkými přepravkami s masem, jejichž hmotnost dosahuje až 25 kilogramů.
K tomu se přidává neustálý pobyt v chladném prostředí. Zatímco na samotné prodejně se teplota pohybuje kolem 12 °C, v přípravně klesá dokonce pod 4 °C. Neustálé riziko řezných ran a nutnost striktního dodržování hygienických norem, včetně povinného potravinářského průkazu, dělají z této profese vysoce rizikové zaměstnání.
Příběh paní Marie: Jak vypadá realita na výplatní pásce?
Jak taková realita vypadá v každodenním životě, ukazuje příběh osmačtyřicetileté paní Marie. Ta pracuje jako prodavačka za pultem v partnerské prodejně uzenin v malém městě s přibližně 6 000 obyvateli.
Marie nemá v oboru vyučení, původní profesí je totiž švadlena a veškeré dovednosti získala až přímým zaškolením na prodejně. Pracuje na plný úvazek v dvousměnném provozu a do práce nastupuje každou druhou sobotu dopoledne.
Její finanční ohodnocení se skládá ze základní hrubé mzdy 23 500 Kč a prémií za plnění obratu prodejny a docházku ve výši 1 500 Kč. Celkově tak její hrubá mzda činí 25 000 Kč, což jí po zdanění a uplatnění slevy na poplatníka přináší čistý měsíční příjem přibližně 19 500 Kč.
K tomu získává plně hrazený stravenkový paušál v hodnotě zhruba 2 500 Kč čistého k výplatě navíc a 20% zaměstnaneckou slevu na nákup sortimentu, což její rodině ušetří asi 600 Kč měsíčně na nákupech jídla. Zaměstnavatel jí rovněž zajišťuje a udržuje pracovní oděv.
Hlas lidu a krutá pravda o „králi ulice“
Slova jedné z příbuzných zaměstnankyně v tomto oboru mluví za vše. „Sestra pracuje v řeznictví na maloměstě a její zkušenost je plná dřiny. Tahá těžké přepravky s masem, celý den stojí v průvanu a chladu, přičemž ruce má zničené od neustálého mytí. Domů si přitom odnáší sotva dvacet tisíc čistého,“ píše jedna z diskutujících na internetovém fóru. Lidé v diskusích označují tento výdělek za vyloženou charitu a těžkou dřinu.
Tento povzdech potvrzují i odborníci z praxe. Nezávislí provozovatelé řeznictví a cechovní mistři upozorňují, že doba se dramaticky změnila.
Už dávno neplatí, že řezník je králem ulice jako za socialismu, kdy měl pod pultem schované nedostatkové zboží.
Dnes je pultový prodej v malých městech pod obrovským tlakem marží velkých řetězců. Majitelé malých řeznictví si jednoduše nemohou dovolit platit prodavačům padesátitisícové platy, protože by museli maso prodávat za neúnosně vysoké ceny.
Přestože je kritický nedostatek kvalifikovaných řezníků, kteří umí maso správně nabourat a připravit, mzdové možnosti maloměstských prodejen mají svůj jasný strop kolem 35 000 Kč hrubého.
Pokud chtějí kvalifikovaní řezníci dosáhnout na vyšší částky, musí zamířit do velkých měst nebo zázemí obřích hypermarketů. Například v Praze, Brně či Plzni (např. v řetězci Globus) se mzda kvalifikovaného řezníka v zázemí pohybuje mezi 38 000 a 46 500 Kč hrubého, zatímco prodavač za pultem tam inkasuje přibližně 33 000 až 36 000 Kč.
Na malém městě však tato čísla zůstávají pro většinu pracovníků pouhým snem.
Zdroje článku: Plat Řezník - Česká republika, Kdo naporcuje a zpracuje maso? Česku chybí tři tisíce řezníků, V ČR chybí tisíce řezníků, obor absolvují jen desítky lidí ročně, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková