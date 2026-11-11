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Proč staré dámy nosily brož vždy na levé straně? Důvod vás překvapíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Vybavíte si babiččin sváteční kabátek nebo kostýmek? Málokdy na něm chyběla brož s perletí či kamínky a skoro vždycky seděla na stejném místě. Takový zvyk nevznikl jen tak z rozmaru. Stojí za ním hned několik důvodů a aspoň jeden z nich možná nečekáte.
Proč staré dámy nosily brož vždy na levé straně? Důvod vás překvapí
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 11.11.2026 07:56
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