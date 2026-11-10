Sbohem černým legínám: Kalhoty, které letos v zimě doporučují stylistky ženám po 60

Venku mrzne, ráno je ještě tma a ruka skoro sama sáhne po černých legínách. Jsou měkké, hřejí a hodí se skoro ke všemu. V zrcadle v předsíni ale bývá výsledek méně přesvědčivý než pocit při oblékání. Přitom existují kalhoty, ve kterých se chodí stejně volně a které postavě dodají tvar.
Co všechno prozradí tenký úplet
Čím je úplet tenčí a čím víc se napíná, tím víc kopíruje každý detail stehen a boků včetně celulitidy. Když legíny navíc sedí nízko na bocích, rozdělí postavu v nejméně výhodném místě. Doma na gauči to nikoho netrápí, na návštěvě nebo v divadle už víc.
Legíny přitom ze šatníku vyhazovat nemusíte. Některé módní rady je posílají jen do posilovny, stylistky citované zahraničním tiskem je ale i po šedesátce připouštějí místo kalhot, pokud jsou z hutného materiálu a doplní je delší svetr nebo tunika. Kdo chce vypadat upraveněji a přitom se nevzdat pohodlí, má na výběr i kalhoty, které drží vlastní tvar.
Přečtěte si také: Proč staré dámy nosily brož vždy na levé straně? Důvod vás překvapí Než začnete vybírat: na padnutí záleží nejvíc
Než se pustíte do střihů a materiálů, vyplatí se vědět, podle čeho poznat dobré padnutí. Rozhoduje totiž víc než trend. Postava se během let mění, a tak i oblíbený kus z loňska může najednou sedět jinak. Kalhoty, které začnou tlačit nebo plandat, často zachrání švadlena, třeba zabráním v pase nebo zkrácením nohavic. Když to nejde, je čas na nové.
Při zkoušení v obchodě se vyplatí posadit se a projít pár kroků, protože teprve tak poznáte, jestli kalhoty opravdu sedí.
Ponte: pohodlí legín v pevnějším úpletu
Pokud na legínách oceňujete hlavně pohodlí, nemusíte se ho vzdát. Stylistky na chladnější měsíce doporučují kalhoty z úpletu ponte. Je to hutný a pružný dvojitý úplet, ve kterém se chodí skoro stejně pohodlně jako v legínách. Na rozdíl od tenkého úpletu si ale udrží vlastní linii a nekopíruje každý záhyb těla.
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V praxi jde o kalhoty, ve kterých se dá pohodlně sedět v autě i vyjít schody, a přesto nepůsobí jako domácí oblečení. Hodí se se sakem, s dlouhým svetrem i s obyčejným tričkem. Ocení je hlavně ženy, kterým klasické látkové kalhoty připadají tuhé.
Kalhoty z úpletu ponte nechají volnost při chůzi do schodů i při sezení v autě a přitom vypadají upraveně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Letos se nosí kalhoty s tvarem
V sezoně podzim/zima 2026 ustupují příliš volné, pytlovité střihy. Do módy se vrací pevnější struktura a kalhoty, na kterých je vidět tvar postavy, a nohavice se opět zužují. Úzké skinny kalhoty ale stylistky považují za zastaralé a podle nich nohu spíš rozšíří.
Ženám po šedesátce radí tyto střihy:
Rovné nebo mírně zúžené rovné nohavice jsou rozumnou náhradou skinny střihu. Vysoký pas posune optický střed těla výš, takže nohy vypadají delší a celá postava štíhlejší. Zároveň příjemně podrží bříško. Mírně rozšířené nohavice nebo střih bootcut s vysokým pasem nohy opticky prodlouží a zeštíhlí. Široké nohavice zůstávají dobrou volbou i po šedesátce, jen ty extrémně široké ztrácejí na aktuálnosti. Hodí se k nim přiléhavější vršek. Manšestr, kostka a samet do zimy Přečtěte si také: Nejhorší mléčné výrobky v obchodě: Tyhle 3 Češi kupují a netuší, kolik éček v nich je
Kdo chce do šatníku přidat kousek současné módy, má letos na výběr ze tří výrazných možností. Všechny se dají nosit i v klidném, jednoduchém stylu.
Materiál nebo vzor Proč právě letos Jak ho nosit manšestr vrací se jako výrazný trend mimo džínovinu, objevil se i na přehlídkách podzim/zima 2026 dobře ladí s hnědými botami kostka a káro patří k hlavním vzorům podzimu a zimy 2026 stačí jeden vzorovaný kus k jednobarevnému vršku samet v sezoně podzim/zima 2026 se vrací i na kalhoty jeden sametový kus doplňte jiným, současným materiálem
Pravidlo jednoho výrazného kusu se dobře hodí i do běžného dne. Hnědé manšestrové kalhoty s krémovým rolákem, šedé kostkované kalhoty k černému svetru nebo tmavě zelený samet s jemnou halenkou vypadají slavnostně a přitom nepůsobí jako kostým.
Přečtěte si také: Švadlena radí: kabát nikdy nevěšte na obyčejné ramínko. Vydrží tvar roky díky 1 jednoduché změně Jeden výrazný kus, třeba hnědé manšestrové kalhoty nebo šedá kostka, oživí i jednoduchý zimní outfit. Ilustrační foto. Jakou obuv ke kalhotám zvolit
Objemné nohavice potřebují dole protiváhu, proto se k nim hodí mohutnější boty, třeba mokasíny, robustní tenisky nebo kotníkové boty. Užší střihy naopak snesou i subtilnější obuv, jako jsou lodičky, baleríny nebo mokasíny. Nejvýraznější obuví letošní zimy jsou vysoké kozačky.
U kalhot v kotníkové délce rozhoduje, kde přesně nohavice končí. Nejlépe vypadá mírně zúžený střih, který sahá přesně na kotníkovou kost a přitom není příliš úzký. Upravenější dojem udělá varianta s pukem.
Zdroje: https://bestlifeonline.com/wearing-leggings-over-65-news/, https://techsvet.cz/domacnost/toto-jsou-nejhorsi-modni-trendy-jara-2025-pro-zeny-nad-60-trapne-rozsiruji-a-pridaji-mnoho-let/lucienovotna/, https://sterlingstyleacademy.com/blog/best-fall-2026-fashion-trends-what-to-wear-and-what-to-skip/, https://www.whowhatwear.com/fashion/pants-trousers/fall-pants-trends-2026, https://www.whowhatwear.com/fashion/celebrity-style/corduroy-pants-brown-boots-laura-harrier, https://www.bluewin.ch/en/lifestyle/goodbye-oversized-these-trends-are-shaping-fall-and-winter-2026-li.3646832, https://www.brit.co/winter-trends-women-over-50/, https://www.hellomagazine.com/fashion/834033/best-jeans-to-wear-in-your-60s-and-70s, https://bestlifeonline.com/trousers-over-60/