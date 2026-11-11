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Den válečných veteránů si připomeneme i letos

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Dnes slavíme významný celosvětový den, který ne každý zná. Ve Velké Británii se tento den každým rokem zastaví na dvě minuty život. Magický okamžik…
V8_Vlci_maky

V8_Vlci_maky

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 08:23

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