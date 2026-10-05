Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Ani hodinky, ani náramek. Ženy po 50 letos nosí na zápěstí 1 doplněk, se kterým vypadají elegantně

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Možná ho máte uložený ve skříni vedle šál a vytahujete ho jen na krk. Přitom stačí ho uvázat o kus níž a i obyčejné oblečení hned působí promyšleně. Na každém zápěstí ho zatím neuvidíte, stylistky, které radí ženám po padesátce, ho ale doporučují.
Ani hodinky, ani náramek. Ženy po 50 letos nosí na zápěstí 1 doplněk, se kterým vypadají elegantně

Ani hodinky, ani náramek. Ženy po 50 letos nosí na zápěstí 1 doplněk, se kterým vypadají elegantně

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 07:07

Reklama
Další články z ExtraInspirace
Kadeřnice a stylistky prosí seniorky: k šedým vlasům nikdy nenoste tuhle 1 barvu. Přidává 10 let
Kadeřnice a stylistky prosí seniorky: k šedým vlasům nikdy nenoste tuhle 1 barvu. Přidává 10 let
Experti označili 1 nejhorší typ bot na podzim. Má je v botníku skoro každá Češka
Experti označili 1 nejhorší typ bot na podzim. Má je v botníku skoro každá Češka

Stačí pár deštivých dnů a chodníky pokryje kluzký koberec ze spadaného listí. Cesta k autobusu nebo na...

Ani béžová, ani bílá. Stylistky radí ženám po 60 letos nosit 1 barvu svetru, se kterou zmizí vrásky z obličeje
Ani béžová, ani bílá. Stylistky radí ženám po 60 letos nosit 1 barvu svetru, se kterou zmizí vrásky z obličeje

Podzim otevírá sezonu svetrů a většina žen sáhne ve skříni po kouscích, které nosí léta. Přitom právě...

Vyhlašujeme nejhorší kuřecí maso ze supermarketu roku 2026. Češi ho kupují každý týden a neví, co je s ním špatně
Vyhlašujeme nejhorší kuřecí maso ze supermarketu roku 2026. Češi ho kupují každý týden a neví, co je s ním špatně

Kuřecí maso Češi jedí víc než kdykoliv dřív a jedna jeho podoba […]

Tuhle 1 věc po 60 nikdy nenoste k šatům. Češky to dělají roky a pak se diví, proč vypadají starší
Tuhle 1 věc po 60 nikdy nenoste k šatům. Češky to dělají roky a pak se diví, proč vypadají starší

Šaty sedí, boty ladí, vlasy jsou upravené. A přesto se v zrcadle díváte na ženu, která vypadá o pár let...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

Všechny články tohoto autora →
ExtraInspirace
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.