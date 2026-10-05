Ani hodinky, ani náramek. Ženy po 50 letos nosí na zápěstí 1 doplněk, se kterým vypadají elegantně

Možná ho máte uložený ve skříni vedle šál a vytahujete ho jen na krk. Přitom stačí ho uvázat o kus níž a i obyčejné oblečení hned působí promyšleně. Na každém zápěstí ho zatím neuvidíte, stylistky, které radí ženám po padesátce, ho ale doporučují.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Šátek místo šperku
Řeč je o malém šátku uvázaném kolem zápěstí. Šátky se v posledních sezonách vracejí do módy a poradkyně pro ženy nad 50 let navrhují nosit menší kousek také na ruce, kde zastoupí klasický náramek.
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Kus látky na zápěstí působí podobně jako šperk. Je přitom jemnější než kov, přidá barvu i vzor a celý vzhled oživí jedním malým detailem.
Foto: Freepik.com Čím užší, tím lepší
Velký čtvercový šátek se kolem ruky nehodí, protože by z něj vznikl objemný uzel. Pro zápěstí se nejlépe osvědčují úzké a delší šátky.
Uvázat ho můžete dvojím způsobem. Buď ho kolem zápěstí omotáte několikrát a zavážete na malý uzlík, nebo ho obtočíte jen jednou a delší cípy necháte volně splývat. Obojí vypadá dobře, záleží jen na tom, co je vám příjemnější.
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Pokud budete šátek na zápěstí shánět, narazíte na slovo twilly. Tak se říká úzkému a dlouhému šátku, který proslavil francouzský módní dům Hermès. Dnes podobné modely nabízí mnoho dalších značek i běžné obchody s doplňky.
Twilly se hodí i jinam. Kromě zápěstí ho uvážete na ucho kabelky nebo si ho dáte do vlasů, takže jeden kousek využijete víckrát.
S čím ho nosit
Šátek na ruce vynikne hlavně tam, kde chybí jiné výrazné doplňky. Sluší třeba jednobarevným úpletovým šatům, tmavomodrému svetru s béžovými kalhotami nebo obyčejné bílé halence.
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Když je zbytek oblečení střídmý, stane se z barevného proužku látky hlavní ozdoba. Je to snadný způsob, jak si dopřát barvu nebo výrazný vzor, aniž byste musela měnit celý šatník.
Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://zeny.iprima.cz/osm-skvelych-triku-a-trendu-jak-letos-nosit-satek-512440, https://www.iglanc.cz/modni-trendy/twilly-moda-styl-satek-hermes-trend/, https://karentarver.com/style-a-square-silk-scarf/, https://cindyhattersleydesign.com/chic-summer-scarves-and-wraps-for-women-over-60-the-elegant-accessory-youre-probably-underusing/, https://luxe.outlookindia.com/fashion-beauty/accessories/9-chic-ways-to-style-a-silk-scarf-like-old-money-royalty, https://www.iglanc.cz/modni-trendy/modni-kousek-tydne-satek-tipy-jak-nosit-detail-doplnek/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/38001-satky-trendy-pokryvka-hlavy, https://snsilk.com/what-is-a-twilly-scarf/