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Hellebuyck promluvil o výhrůžkách rodině. Návrat do Winnipegu mu připomněl, proč chtěl odejít

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Dennívýzva
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Jedenáct sezon byl tváří Winnipegu, vychytal pro něj stovky vítězství a ještě před několika lety tvrdil, že chce v klubu ukončit kariéru. Teď Connor Hellebuyck poprvé otevřeněji vysvětlil, proč požádal o výměnu. Zmínil výhrůžky smrtí i další události, které zasáhly jeho rodinu. A když se vrátil do města, které bývalo jeho domovem, sledoval porážku nového týmu jen z lavičky.
Hellebuyck promluvil o výhrůžkách rodině. Návrat do Winnipegu mu připomněl, proč chtěl odejít

Hellebuyck promluvil o výhrůžkách rodině. Návrat do Winnipegu mu připomněl, proč chtěl odejít

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 07:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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