Hellebuyck promluvil o výhrůžkách rodině. Návrat do Winnipegu mu připomněl, proč chtěl odejít

Vrátil se domů, ale do branky nesměl
Když se Connor Hellebuyck v úterý vrátil do Winnipegu, bylo jasné, že nepůjde o obyčejný listopadový zápas NHL. Jedenáct sezon hájil barvy Jets a stal se jedním ze symbolů klubu. Teď přijel jako brankář New Jersey Devils, v dresu soupeře a s čerstvým přestupem, který ve Winnipegu zanechal hodně emocí. Vzájemné utkání ale dostalo zvláštní podobu: Hellebuyck, který sám chtěl nastoupit, nakonec zůstal jen mezi náhradníky.
New Jersey rozhodlo, že mu dá volno. Klub upozorňoval na jeho zátěž, vynechaný přípravný kemp a potřebu postupovat opatrně. Bylo to sportovní rozhodnutí, nikoli trest, jenže na lidské rovině mu vzalo možnost postavit se před někdejší fanoušky přímo na ledě. A těch několik hodin ve Winnipegu přineslo ještě mnohem důležitější věc než zápas. Brankář promluvil o okolnostech odchodu, o kterých se dosud zvenku spíše spekulovalo.
Smlouva, která měla znamenat celý zbytek kariéry
V říjnu 2023 podepsal Hellebuyck s Winnipegem sedmileté prodloužení kontraktu za 59,5 milionu dolarů. Tehdy otevřeně mluvil o tom, že v klubu chce zůstat až do konce kariéry. Pro Jets to dávalo smysl: měli jednoho z nejlepších brankářů NHL, hráče s individuálními oceněními a dlouhodobou výkonností, na níž se dalo stavět.
Jenže dlouhodobá smlouva nemůže zmrazit okolnosti kolem hráče. Výsledky mužstva se mění, ambice také. Do rozhodování vstupuje rodina, pocit bezpečí i to, zda člověk chce další roky žít ve stejném prostředí. Hellebuyck po sezoně požádal o výměnu, na konci srpna svůj požadavek veřejně potvrdil, nenastoupil do přípravného kempu a 23. října odešel do New Jersey.
S odstupem několika týdnů nyní vysvětlil, že k rozhodnutí nevedla jedna jediná událost. Mluvil o více okolnostech, které se postupně skládaly dohromady: nejistotě ohledně další kariéry a hlavně o věcech, jež podle něj překročily hranici v zacházení s jeho rodinou.
Za hranicí běžné kritiky
Hellebuyck potvrdil, že nešlo pouze o internetové výhrůžky smrtí. Uvedl, že se odehrály další momenty, které už nechce znovu zažít. Podrobnosti ale sdělit odmítl a požádal o respektování soukromí své rodiny. To je podstatné i pro hodnocení celého příběhu: veřejnost ví, co brankář řekl o svém pocitu bezpečí, ale nezná přesnou povahu dalších incidentů ani jejich původce.
Po olympijském triumfu Spojených států v roce 2026 se Hellebuyck dostal pod kritiku také kvůli účasti na přijetí vítězného týmu v Bílém domě. Politické reakce na tuto návštěvu však nelze bez důkazů automaticky spojit se všemi incidenty, o nichž nyní mluvil. Hellebuyck navíc zdůraznil, že nechce kvůli několika nepříjemným zkušenostem odsoudit celé město. Winnipeg pro něj zůstává místem, ke kterému má silný vztah.
Právě v tom spočívá nepříjemnost situace. Profesionální sportovec musí snášet tvrdé hodnocení výkonů, bučení i veřejnou kritiku svého rozhodování. Jenže jakmile se pozornost přesune na manželku a děti a hráč začne zvažovat, zda se jeho rodina cítí bezpečně, sportovní debata se mění v něco jiného. Nejlepší zákroky ani největší smlouva nedávají člověku povinnost přijmout jakékoli zacházení v soukromém životě.
Zápas, který jako by napsal scenárista
V samotném utkání se situace obrátila proti Devils. Winnipeg vyhrál 4:2 a hlavními postavami byli hráči propojení právě s Hellebuyckovou výměnou. Dawson Mercer, který přišel z New Jersey, dal dva góly včetně vítězného. Nico Daws, další součást obchodu, při svém prvním vítězství za Jets zastavil 19 střel bývalých spoluhráčů. Dvakrát skóroval také Kyle Connor.
Hellebuyck mezitím sledoval zápas bez jediného zákroku. New Jersey přijelo s pětizápasovou vítěznou sérií a odjelo s porážkou. Winnipeg naopak prodloužil vlastní sérii na čtyři výhry. Pro fanoušky Jets to mohl být večer sportovního zadostiučinění, aniž by bylo nutné domýšlet, co si jednotliví hráči nebo bývalý brankář během utkání mysleli.
Výsledek dodal události symboliku. Winnipeg ukázal, že dokáže porazit nový tým své dlouholeté jedničky i díky hráčům, které za ni získal. Hellebuyck však neztratil jen zápas; přišel o možnost osobně uzavřít jednu kapitolu na ledě, kde prožil tak velkou část kariéry.
O odchodu rozhodoval také člověk, nejen brankář
Z čistě sportovního pohledu se může přestup elitního brankáře posuzovat podle toho, kdo získal kvalitnější hráče, lepší smlouvu nebo více bodů do tabulky. V Hellebuyckově případě by to ale nestačilo. On sám teď popsal, že rozhodnutí nebylo možné oddělit od života jeho rodiny.
Není jisté, zda by bez těchto incidentů ve Winnipegu zůstal. Ostatně zmínil také nejistotu ve vlastní kariéře a vývoji klubu. Stejně tak není poctivé vytvářet bez důkazů jeden jednoduchý příběh o vinících. Co však jisté je: jeden z nejlepších brankářů své generace dospěl k přesvědčení, že pro jeho rodinu i práci bude lepší začít jinde.
V NHL se přestupy často počítají na góly, zákroky a dolary. Hellebuyckův návrat do Winnipegu připomněl, že občas je za nimi i mnohem osobnější rozhodnutí. A paradoxně právě zápas, který vůbec neodchytal, umožnil pochopit jeho odchod více než desítky předchozích spekulací.
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Zdroje: Vše o sportu [1], NHL.com – Hellebuyck on family concerns and trade [2], Associated Press – Hellebuyck and family incidents [3], NHL.com – Devils at Jets, November 10 [4]