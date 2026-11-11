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Nemusíte volat bagr. Díky jednoduchému triku se zbavíte i tvrdého pařezu bez strojů a chemiePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Strom je pokácený, dřevo naštípané a uprostřed trávníku zůstal pařez. Fréza je […]
Nemusíte volat bagr. Díky jednoduchému triku se zbavíte i tvrdého pařezu bez strojů a chemie
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 11.11.2026 08:34
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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