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Česká tenistka Muchová si po porážce postěžovala na podmínky na Turnaji mistryň

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Karolína Muchová při premiéře na Turnaji mistryň podlehla Sabalenkové 6:7, 5:7. Po zápase mluvila o pomalých kurtech, suchu a míčích, které létají.
Česká tenistka Muchová si po porážce postěžovala na podmínky na Turnaji mistryň

Česká tenistka Muchová si po porážce postěžovala na podmínky na Turnaji mistryň

Zdroj: Women's Tennis Association
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.11.2026 08:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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