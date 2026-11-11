Česká tenistka Muchová si po porážce postěžovala na podmínky na Turnaji mistryň

Hodina a 53 minut, dva sety a v obou koncovkách stejný obraz: Muchová byla blízko, Aryna Sabalenková byla o kus přesnější. Česká tenistka ve třiceti letech poprvé nastoupila mezi osm nejlepších hráček sezony a v kalifornské poušti narazila na světovou dvojku i na podmínky, které jí nesedí. „Míče jsou tady jiné… Kurty jsou pomalejší, je tady sucho a balony hodně létají,“ popsala po zápase. Stejným dechem ale dodala, že porážku nezpůsobil kurt. Rozhodlo podle ní pár míčů, první servis a vlastní chyby ve zkrácené hře.
Co Muchové v Indian Wells vadí
Výčet, který Muchová po utkání nabídla serveru Tenisový svět, byl konkrétní. Jiné míče, pomalejší povrch, suchý vzduch a balony, které po úderu odlétají víc, než je zvyklá. Pro hráčku, jejíž tenis stojí na pestrosti, změnách rytmu, slajsech a nabíhání na síť, to není kosmetický detail. Pomalý kurt dává soupeřce čas doběhnout i na kraťas, létající míč zase trestá každý úder hraný s malou rezervou.
Nebyla to reakce vzniklá v hořkosti po prohře. Téma podmínek otevřela Muchová už před startem turnaje. V předturnajovém rozhovoru říkala, že listopadové Indian Wells je proti březnovému turnaji „trochu jiné“ a „trochu pomalejší“. Po zápase připustila, že si březnové podmínky po víc než půl roce přesně nepamatuje. Jedno ale ví jistě: v Indian Wells se jí nehraje nejlépe ani na jaře.
U míčů je situace méně přehledná. Oficiální průvodce WTA uvádí pro Turnaj mistryň míče Wilson US Open Regular Duty, přímé technické srovnání s březnovým turnajem ale k dispozici není. Muchová tak mluvila o pocitu z úderu, ne o laboratorním měření. Na kurtu je to ovšem pocit, se kterým se hraje.
Rozhodlo pár míčů, ne kurt
Zápas sám nabídl dost materiálu na to, aby se dal číst i bez meteorologie. Muchová v úvodní sadě dvakrát vedla o brejk a za stavu 5:4 servírovala na set. „Úplně to nevyšlo,“ shrnula. Podle vlastních slov si v tom gamu nepomohla prvním podáním a Sabalenková do míčů šla agresivně.
Ve zkrácené hře se pak lámala série, na kterou mohla být Muchová pyšná. Podle WTA do duelu vstupovala jako letos neporažená ve zkrácených hrách. Sabalenková sérii ukončila výsledkem 7:2. Muchová mluvila o několika zbytečných chybách, WTA zmiňuje dva pokažené forhendy, ten poslední přímo na setbol.
Druhý set kopíroval první v menším měřítku. Sabalenková vedla 5:3, Muchová dotáhla na 5:5 a vypadalo to, že zápas půjde do třetí sady. Hned v dalším gamu ale přišla o servis a soupeřka si napodruhé utkání dopodávala.
„Bylo to opravdu o kousíček,“ řekla Muchová. „Soupeřka zahrála v těžkých momentech dobře.“ K nízkému slunci, které komplikovalo polední program, podle Livesportu poznamenala, že je „pro obě stejné“ a hráčky se s tím musí poprat.
Podle nás právě tahle věta zápas nejlépe vysvětluje. Podmínky byly skutečné téma a styl Muchové na ně doplácí víc než přímočará síla Sabalenkové. Výsledek ale padl v koncovkách, kde Běloruska přidala a česká tenistka nedostala do hry dost prvních servisů. Muchová to sama pojmenovala přesněji než leckterý komentátor.
Prohra má i statistickou dohru. Muchová před zápasem vedla ve vzájemné bilanci 3:2 a byla jedinou hráčkou startovního pole s kladnou bilancí proti Sabalenkové. Teď je stav vyrovnaný na 3:3.
Poušť, slunce a stín
Indian Wells není běžné turnajové místo. Areál Indian Wells Tennis Garden leží v kalifornské poušti, má 29 tvrdých kurtů a hlavní stadion pro 16 100 diváků, druhý největší venkovní tenisový stadion na světě. Vzduch je tu suchý a právě sucho je důvod, proč se o zdejších podmínkách mezi hráči mluví roky.
Výrobce povrchu, který se v minulosti používal na březnovém turnaji, uváděl, že kurty byly navržené přímo pro suché podnebí. Měly kompenzovat nízkou vlhkost, dávat vyšší odskok a zpomalovat tempo hry. Vzniká tím zvláštní kombinace, kterou Muchová popsala laicky, ale trefně: míč ve vzduchu letí, po dopadu se zastaví a vyskočí. Hráčka pak musí volit mezi bezpečnou rezervou nad sítí a rizikem, že balon přeletí základní čáru. Totéž hráči řešili i v roce 2021, kdy se tradiční jarní turnaj výjimečně přesunul na říjen.
Listopad přidává vlastní problém. Zápas začínal ve 12:00 místního času a slunce stojí nízko. Lucie Šafářová ve studiu označila nízké slunce a postupující stín za velký problém turnaje. Sabalenková po zápase přiznala, že některé servisy odpalovala „skoro naslepo“. Elina Svitolinová před svým dalším zápasem mluvila o trochu zrádných podmínkách, na které si člověk chvíli zvyká.
Muchová tedy nebyla jediná, kdo si všiml, že se v poušti hraje jinak. Rozdíl je v tom, co komu vadí víc. Sabalenkové stačí trefit pár úderů naplno. Muchová potřebuje vymyslet výměnu.
Středa rozhoduje o všem
Po prvním kole skupiny 2 má Muchová bilanci 0:1, stejně jako Svitolinová. Sabalenková a Mirra Andrejevová vyhrály. Každá hráčka odehraje ve skupině tři zápasy, při shodě dvou hráček rozhoduje vzájemný duel, při shodě tří hráček procento vyhraných setů a gamů.
Další zápas čeká Muchovou ve středu 11. listopadu proti Svitolinové, začátek je ve 21:00 našeho času. WTA ho ve svém přehledu postupových scénářů fakticky označila za zápas o přežití:
- Vyhraje Muchová i Sabalenková: Sabalenková postupuje jako vítězka skupiny, Svitolinová je vyřazena a Muchová hraje v pátek s Andrejevovou o druhé postupové místo.
- Vyhraje Svitolinová i Andrejevová: Muchová v turnaji končí.
Čeští diváci najdou Turnaj mistryň v nabídce CANAL+, program uvádí stanici CANAL+ Sport 2. Konkrétní nasazení přenosu se vyplatí ověřit v den zápasu.
Co by Muchové proti Svitolinové mohlo pomoct, napověděla sama. Vyšší procento prvního servisu v gamech, které rozhodují. Větší rezerva nad sítí a víc rotace u míčů, které v suchu odlétají. A trpělivost při přípravě útoku, protože pomalý kurt jí nedovolí ukončovat výměny tak brzy jako jinde. Agresivní hra, se kterou chtěla porazit Sabalenkovou, zůstává správným plánem. Jen ji musí stavět o úder déle.
Turnaj už má za sebou i jednu velkou ztrátu. Světová jednička a obhájkyně titulu Jelena Rybakinová odstoupila kvůli viróze a ve skupině 1 ji nahradila Marta Kosťuková, soupeřka Lindy Noskové, Coco Gauffové a Jessicy Pegulaové. Nejvýše postavenou hráčkou v Indian Wells tak zůstala právě Sabalenková.
Muchová se na Turnaj mistryň kvalifikovala už v roce 2023, tehdy ji ale zastavilo zranění zápěstí. Na premiéru čekala tři roky a první zápas prohrála o pár míčů v poledním slunci, které ji i soupeřku oslňovalo stejně. Ve středu večer našeho času se ukáže, jestli si na poušť zvykne dřív, než ji z ní pošle domů Svitolinová.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný