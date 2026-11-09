Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Babička mi ukázala 1 trik na žmolky na svetru. Za 5 minut vypadá jako nový z obchodu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vytáhla jsem ze skříně oblíbený svetr a lekla se. Lokty i místa […]
Babička mi ukázala 1 trik na žmolky na svetru. Za 5 minut vypadá jako nový z obchodu

Babička mi ukázala 1 trik na žmolky na svetru. Za 5 minut vypadá jako nový z obchodu

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 08:46

Reklama
Další články z ExtraInspirace
Češi si bílé tenisky ničí v pračce. Přitom stačí 15 minut a věc, kterou máte v koupelně
Češi si bílé tenisky ničí v pračce. Přitom stačí 15 minut a věc, kterou máte v koupelně
Nejhorší kabát pro seniorky. Ženy ho pořád kupují, protože neví, že jim přidává 10 let
Nejhorší kabát pro seniorky. Ženy ho pořád kupují, protože neví, že jim přidává 10 let

Chladné listopadové ráno, autobusová zastávka a na ní několik žen. Skoro všechny […]

Nejhorší chleba ze supermarketu. Češi ho jedí denně a neví, z čeho se peče
Nejhorší chleba ze supermarketu. Češi ho jedí denně a neví, z čeho se peče

U regálu s pečivem voní supermarket jako pekárna. Vedle teplých bochníků leží […]

Máte ve skříni tento kousek z léta? Na podzim vystřídá šálu a frčí v ulicích Paříže
Máte ve skříni tento kousek z léta? Na podzim vystřídá šálu a frčí v ulicích Paříže

Konec října, ráno je na kabátě poprvé znát chlad a vy hledáte […]

Ozve se ten, s kým jste dávno skončili. Tato znamení v listopadu čeká 1 osudové rozhodnutí
Ozve se ten, s kým jste dávno skončili. Tato znamení v listopadu čeká 1 osudové rozhodnutí

Telefon zabliká a na displeji svítí jméno, které jste si odvykli vídat. […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

Všechny články tohoto autora →
ExtraInspirace
Další články z kategorie Pro hospodyňky
Zobrazit více
LifestylePro hospodyňky
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.