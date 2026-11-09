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Babička mi ukázala 1 trik na žmolky na svetru. Za 5 minut vypadá jako nový z obchoduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Vytáhla jsem ze skříně oblíbený svetr a lekla se. Lokty i místa […]
Babička mi ukázala 1 trik na žmolky na svetru. Za 5 minut vypadá jako nový z obchodu
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 09.11.2026 08:46
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Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...Všechny články tohoto autora →
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